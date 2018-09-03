Пресс-конференция, посвященная старту акции "Гимн России – простыми словами"

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Пресс-конференция, посвященная старту Всероссийской просветительской акции "Гимн России – простыми словами".

Участники:

— директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Андрей ПЕТРОВ;

— ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;

— ректор АНО ДПО "Академия инновационного образования и развития" Ольга РУБЦОВА;

— победитель ежегодной Международной премии детских и семейных фотографов Яна АРУТЮНОВА;

— управляющий партнер Дома семейных традиций "Кристиан", специалист по истории семьи и рода Михаил ШЕВЕЛЕВ;

— двукратный абсолютный чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу Дмитрий СЕЛИВЕРСТОВ.

В рамках мероприятия было представлено 9 проектов, посвященных российской семье и традиционным семейным ценностям.