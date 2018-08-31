Лучшие приемные семьи Москвы получат премию "Крылья аиста"

Около 5 тысяч человек соберутся в Государственном Кремлевском дворце 5 сентября на вручение премии города Москвы "Крылья аиста", чтобы выразить почтение и уважение всем приемным родителям Москвы. О том, кто получит высшую награду — премию в размере 1 миллиона рублей, о новых мерах поддержки приемных семей, а также о законодательных инициативах Минобрнауки РФ в сфере усыновления рассказал директор центра развития социальных проектов, член совета при Минобрнауки РФ по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот Армен Попов накануне вручения пятой московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".

— Армен Геннадьевич, как изменилась в России ситуация с усыновлением детей за последние 10 лет, чего удалось достичь?

— Если мы говорим в целом о стране, то за 13 лет количество детей-сирот в федеральном банке сократилось со 180 тысяч до 48 тысяч человек. Мне как создателю сайта Усыновите.ру, где находится интернет-версия банка данных, видно, как год от года изменяется ситуация. Начиная с 2013 года количество детей-сирот начало стремительно сокращаться. Были приняты несколько указов президента и постановлений правительства, которые облегчили для российских граждан процесс семейного устройства.

Дети-сироты стали переходить в семьи. Очень эффективно процесс усыновления развивался в последние пять лет в Москве. Был принят целый ряд комплексных мер, которые дали результат. Если в 2012 году в банке данных Москвы было более 4 тысяч детей-сирот, то в 2017 году их количество сократилось до 1,5 тысяч.

— О каких именно мерах идет речь?

— Очень многое делается для поддержки приемных семей. Повсеместно открываются школы приемных родителей, которые с 2013 года стали обязательными для всех усыновителей.

Правительство Москвы оказывает существенную поддержку приемным семьям в виде пособий, которые по московским меркам вполне достойны и могут обеспечить проживание и воспитание ребенка.

В Москве также выстраивается целая сеть служб сопровождения, юридических и психологических консультаций для детей и родителей, которые приняли детей-сирот, работает большое количество НКО. Есть пилотный проект для тех семей, которые готовы взять в свою семью несколько детей сложно устраиваемых категорий — подростков и детей с тяжелой инвалидностью. Если семья готова взять таких детей, она проходит тщательное обследование: смогут ли эти родители справиться с такой задачей? В дальнейшем такая семья сможет получить достаточно большую квартиру, в которой будет воспитывать этих детей.

— Популярная городская премия для многодетных семей "Крылья аиста" тоже призвана помочь приемным семьям?

— Премия "Крылья аиста" вручается в столице уже пятый год, она организовывается департамента труда и социальной защиты населения Москвы, чем мы очень гордимся. Это солидное признание городом не только заслуг приемных семей, но и всего сообщества приемных родителей. В этом году премия впервые вышла на уровень города с законодательной точки зрения: мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о ее проведении. Правительство Москвы выделяет средства семьям, которые победили в номинации "Лучшая семья года".

Им выплачивается существенное финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В этом году церемония награждения приемных семей пройдет 5 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Мы ожидаем более 5 тысяч гостей, в том числе и мэра Москвы, членов московского правительства, деятелей культуры и искусства. Лауреатам премии в разных номинациях мы вручим статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребенка. Дизайн статуэтки разработал народный художник России Александр Рукавишников.

— Как бы вы могли прокомментировать новые нашумевшие инициативы Минобрнауки РФ в части усыновления и опеки?

— Это оказался болезненный вопрос для всего сообщества приемных родителей и профильных некоммерческих организаций. Нужно понимать, что это все-таки законопроект, первичный документ, а не принятое решение.

Его пока сложно назвать окончательно проработанным. Министерство, как мы поняли, и не претендует на то, что это его финальная версия. Наоборот, когда в министерстве услышали реакцию приемных родителей, чиновники заявили о готовности услышать все предложения. В конце августа состоялось расширенное совещание с сообществом приемных родителей из разных регионов, с крупнейшими НКО и экспертами. Совещание длилось четыре часа, это необычно для подобных совещаний. Высказались все. Было решено создать рабочую группу по доработке этого законопроекта.

— Почему вообще возникла необходимость принимать какие-то законы в этой сфере?

— После того как с 2013 года упростились правила усыновления для российских граждан, дети-сироты начали активно переходить в семьи, и со временем возник вопрос количества и качества приемных семей. У нас порядка 180 тысяч приемных семей и усыновителей и еще примерно столько же людей, которые осуществляют кровную опеку. Подавляющее большинство из них — это очень добрые и искренние люди, которые стараются выполнить свое внутреннее желание помочь детям, но есть единичные случаи злоупотребления. Чтобы иметь возможность их предотвратить, и возник этот законопроект.

— Родительскому сообществу и чиновникам удалось все же прийти к общему знаменателю по каким-то особо чувствительным вопросам?

— Самую большую тревогу у приемных родителей вызвала норма о психологическом обследовании семьи. Многие родители испугались, что это будут делать органы опеки. Но даже в законопроекте прописано, что это будут специализированные организации, уполномоченные субъектами РФ. Это нужно тоже детализировать. Понятно, что это необходимо делать, но непонятно, где взять такое количество ценных специалистов.

Многие приемные родители, не понимая, кто будет этими специалистами, принимают это предложение в штыки. Министерство это тоже понимает, как понимает и то, что таких специалистов нужно срочно готовить.

— Многие приемные родители возмутились, что государство пытается ограничить количество усыновленных детей в одной семье.

— Действительно, многих напугало предложение о том, что в приемной семье должно быть максимум три ребенка. Это предложение сейчас вообще снято из законопроекта и не обсуждается, потому что для наших российских традиций и реалий оно не самое актуальное. У нас в общем многодетные семьи вполне благополучны. И большинство из них — совершенно потрясающие семьи.

Каждый год лауреатами премии "Крылья аиста" становятся именно многодетные приемные семьи. Попытка применить эту норму связана с тем, что большая часть конфликтов все же происходит в многодетных семьях. Хотя в целом многодетных семей из общего числа приемных семей крайне мало.

— Можно ли приоткрыть завесу тайны и накануне вручения премии "Крылья аиста" в 2018 году рассказать, кто же стал лауреатом в номинации "Семья года"?

— Лауреатами в одной из самых значимых номинаций, "Семья года", стали три приемные семьи: семья Галии и Алексея Бубновых, воспитывающая трех кровных, одну удочеренную и девять приемных детей, семья Елены Пушилиной, воспитывающая одного кровного и четверых приемных детей, а также семья Фатимы Бероевой, воспитывающая приемного ребенка с тяжелой инвалидностью.

— Кто и по каким критериям выбирал лучшие приемные семьи? Сколько было участников в шорт-листе?

— Экспертная комиссия, которую собирает департамент труда и социальной защиты Москвы. Комиссия выбирает лауреатов по достаточно сложным критериям. И вот выбрать лучшую семью — это, конечно, очень сложно. Очень много достойных и абсолютно заслуживающих премию семей. С прошлого года в этой номинации премия присуждается трем семьям. Главными критериями стали опыт семьи, количество принятых детей-сирот и их успешная адаптация, открытость семьи, ее активная жизненная позиция.