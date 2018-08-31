РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Социальный навигатор

Лучшие приемные семьи Москвы получат премию "Крылья аиста"

0240
© РИА Новости / Владимир ПесняЛучшие приемные семьи Москвы получат премию Крылья аистаЛучшие приемные семьи Москвы получат премию Крылья аиста
© РИА Новости / Владимир Песня

Около 5 тысяч человек соберутся в Государственном Кремлевском дворце 5 сентября на вручение премии города Москвы "Крылья аиста", чтобы выразить почтение и уважение всем приемным родителям Москвы. О том, кто получит высшую награду — премию в размере 1 миллиона рублей, о новых мерах поддержки приемных семей, а также о законодательных инициативах Минобрнауки РФ в сфере усыновления рассказал директор центра развития социальных проектов, член совета при Минобрнауки РФ по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот Армен Попов накануне вручения пятой московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".

— Армен Геннадьевич, как изменилась в России ситуация с усыновлением детей за последние 10 лет, чего удалось достичь?

— Если мы говорим в целом о стране, то за 13 лет количество детей-сирот в федеральном банке сократилось со 180 тысяч до 48 тысяч человек. Мне как создателю сайта Усыновите.ру, где находится интернет-версия банка данных, видно, как год от года изменяется ситуация. Начиная с 2013 года количество детей-сирот начало стремительно сокращаться. Были приняты несколько указов президента и постановлений правительства, которые облегчили для российских граждан процесс семейного устройства.

Дети-сироты стали переходить в семьи. Очень эффективно процесс усыновления развивался в последние пять лет в Москве. Был принят целый ряд комплексных мер, которые дали результат. Если в 2012 году в банке данных Москвы было более 4 тысяч детей-сирот, то в 2017 году их количество сократилось до 1,5 тысяч.

— О каких именно мерах идет речь?

— Очень многое делается для поддержки приемных семей. Повсеместно открываются школы приемных родителей, которые с 2013 года стали обязательными для всех усыновителей.

Правительство Москвы оказывает существенную поддержку приемным семьям в виде пособий, которые по московским меркам вполне достойны и могут обеспечить проживание и воспитание ребенка.

В Москве также выстраивается целая сеть служб сопровождения, юридических и психологических консультаций для детей и родителей, которые приняли детей-сирот, работает большое количество НКО. Есть пилотный проект для тех семей, которые готовы взять в свою семью несколько детей сложно устраиваемых категорий — подростков и детей с тяжелой инвалидностью. Если семья готова взять таких детей, она проходит тщательное обследование: смогут ли эти родители справиться с такой задачей? В дальнейшем такая семья сможет получить достаточно большую квартиру, в которой будет воспитывать этих детей.

— Популярная городская премия для многодетных семей "Крылья аиста" тоже призвана помочь приемным семьям?

— Премия "Крылья аиста" вручается в столице уже пятый год, она организовывается департамента труда и социальной защиты населения Москвы, чем мы очень гордимся. Это солидное признание городом не только заслуг приемных семей, но и всего сообщества приемных родителей. В этом году премия впервые вышла на уровень города с законодательной точки зрения: мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о ее проведении. Правительство Москвы выделяет средства семьям, которые победили в номинации "Лучшая семья года".

Ребенок у окна
© Fotolia / ondrooo
Фонд «Измени одну жизнь» помог найти семью почти 14 тыс сирот

Им выплачивается существенное финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В этом году церемония награждения приемных семей пройдет 5 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Мы ожидаем более 5 тысяч гостей, в том числе и мэра Москвы, членов московского правительства, деятелей культуры и искусства. Лауреатам премии в разных номинациях мы вручим статуэтку, изображающую летящего аиста и беззащитного ребенка. Дизайн статуэтки разработал народный художник России Александр Рукавишников.

— Как бы вы могли прокомментировать новые нашумевшие инициативы Минобрнауки РФ в части усыновления и опеки?

— Это оказался болезненный вопрос для всего сообщества приемных родителей и профильных некоммерческих организаций. Нужно понимать, что это все-таки законопроект, первичный документ, а не принятое решение.

Его пока сложно назвать окончательно проработанным. Министерство, как мы поняли, и не претендует на то, что это его финальная версия. Наоборот, когда в министерстве услышали реакцию приемных родителей, чиновники заявили о готовности услышать все предложения. В конце августа состоялось расширенное совещание с сообществом приемных родителей из разных регионов, с крупнейшими НКО и экспертами. Совещание длилось четыре часа, это необычно для подобных совещаний. Высказались все. Было решено создать рабочую группу по доработке этого законопроекта.

Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
Ульяновская область до конца года обеспечит квартирами 180 детей-сирот

— Почему вообще возникла необходимость принимать какие-то законы в этой сфере?

— После того как с 2013 года упростились правила усыновления для российских граждан, дети-сироты начали активно переходить в семьи, и со временем возник вопрос количества и качества приемных семей. У нас порядка 180 тысяч приемных семей и усыновителей и еще примерно столько же людей, которые осуществляют кровную опеку. Подавляющее большинство из них — это очень добрые и искренние люди, которые стараются выполнить свое внутреннее желание помочь детям, но есть единичные случаи злоупотребления. Чтобы иметь возможность их предотвратить, и возник этот законопроект.

— Родительскому сообществу и чиновникам удалось все же прийти к общему знаменателю по каким-то особо чувствительным вопросам?

— Самую большую тревогу у приемных родителей вызвала норма о психологическом обследовании семьи. Многие родители испугались, что это будут делать органы опеки. Но даже в законопроекте прописано, что это будут специализированные организации, уполномоченные субъектами РФ. Это нужно тоже детализировать. Понятно, что это необходимо делать, но непонятно, где взять такое количество ценных специалистов.

Многие приемные родители, не понимая, кто будет этими специалистами, принимают это предложение в штыки. Министерство это тоже понимает, как понимает и то, что таких специалистов нужно срочно готовить.

— Многие приемные родители возмутились, что государство пытается ограничить количество усыновленных детей в одной семье.

— Действительно, многих напугало предложение о том, что в приемной семье должно быть максимум три ребенка. Это предложение сейчас вообще снято из законопроекта и не обсуждается, потому что для наших российских традиций и реалий оно не самое актуальное. У нас в общем многодетные семьи вполне благополучны. И большинство из них — совершенно потрясающие семьи.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Общественная палата открыла горячую линию для будущих усыновителей

Каждый год лауреатами премии "Крылья аиста" становятся именно многодетные приемные семьи. Попытка применить эту норму связана с тем, что большая часть конфликтов все же происходит в многодетных семьях. Хотя в целом многодетных семей из общего числа приемных семей крайне мало.

— Можно ли приоткрыть завесу тайны и накануне вручения премии "Крылья аиста" в 2018 году рассказать, кто же стал лауреатом в номинации "Семья года"?

— Лауреатами в одной из самых значимых номинаций, "Семья года", стали три приемные семьи: семья Галии и Алексея Бубновых, воспитывающая трех кровных, одну удочеренную и девять приемных детей, семья Елены Пушилиной, воспитывающая одного кровного и четверых приемных детей, а также семья Фатимы Бероевой, воспитывающая приемного ребенка с тяжелой инвалидностью.

— Кто и по каким критериям выбирал лучшие приемные семьи? Сколько было участников в шорт-листе?

— Экспертная комиссия, которую собирает департамент труда и социальной защиты Москвы. Комиссия выбирает лауреатов по достаточно сложным критериям. И вот выбрать лучшую семью — это, конечно, очень сложно. Очень много достойных и абсолютно заслуживающих премию семей. С прошлого года в этой номинации премия присуждается трем семьям. Главными критериями стали опыт семьи, количество принятых детей-сирот и их успешная адаптация, открытость семьи, ее активная жизненная позиция.

Комментировать
Социальный навигатор
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена