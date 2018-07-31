Хаджи: детская модель ООН позволяет узнать мнение ребят о мировых проблемах

В Международном детском центре "Артек" прошла вторая Международная ассамблея детской модели ООН. На протяжении смены дети из разных стран посещали учебные занятия, готовясь к участию в ассамблее, на которой была принята резолюция о мире, волонтерстве и гуманитарной помощи. Медиаотряд лагеря "Янтарный" взял интервью у председателя комитета детской модели ООН в "Артеке", тьютора Дипломатической школы в "Артеке" Александра Хаджи.

- Александр, в чем специфика именно детской модели ООН?

— Дети – это будущее человечества, и перед ними рано или поздно встанут вопросы, которые им придется решать. Поэтому особенно интересно услышать мнение детей, узнать, как они видят ситуацию, понять, какие пути решения они могут предложить. Для этого и существует модель детского ООН. Никто не говорит, что со взрослыми неприятно работать. Просто с детьми чуть-чуть приятнее.

- На Международной ассамблее детской модели ООН была принята резолюция, и хотелось бы узнать, как будет использовать этот документ и что он сможет изменить?

— Естественно, перспективы данной резолюции положительны. Она действительно будет направлена в компетентный орган, который сможет рассмотреть то, что предложили дети. Это особенно важно, так как на этом строится детское модельное движение. Артековцы не играют в дипломатов, они действительно решают важные проблемы.

— Гуманитарная операция может осуществляться как в рамках национальных проектов, так и в рамках международных организаций. Главное правило при оказании гуманитарной помощи — непредвзятость. То есть государство или структура, оказывающая помощь, является нейтральной по отношению к конфликтующим сторонам. Так что вопрос о том, можно или нельзя оказывать гуманитарную помощь, пока на повестке дня не стоит.

- Часто можно услышать, что люди боятся отправлять гуманитарную помощь, потому что боятся, что она не дойдет именно до нуждающихся? Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— На своих занятиях мы уже рассказывали о существовании организаций, которые как раз контролируют гуманитарную помощь и добровольчество. Есть организации, которые вкладывают в это деньги для того, чтобы это гуманитарная помощь собственно существовала. Есть организации, занимающиеся реализацией гуманитарной помощи. То есть они непосредственно уже работают на местах, помогают всё это транспортировать. Сейчас мы можем просто сказать, что бывали скандалы, когда вскрывалось то, что гуманитарная помощь доставлялась не туда, куда нужно, или что её вообще не было. Эти вопросы курируются очень серьезно международными организациями, которые пристально следят за тем, чтобы эта помощь доходила.

- А что случится, если гуманитарная помощь не дойдет до получателя?

Во-первых, если эта помощь не дойдёт, то будет очень большой скандал. Во-вторых, это просто долг тех людей, которые этим занимаются, чтобы доставить все в целости и сохранности. Например, в ООН есть определённое управление, которое занимается этими вопросами. Для того, чтобы люди верили, нужно максимально освещать данные события. Ведь тогда будет видна отдача, а также понятно, как это все происходит и то, что это действительно кому-то помогает. Когда люди увидят все эти факторы, они начнут по-другому смотреть на эту деятельность.