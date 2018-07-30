В "Артеке" подвели итоги второй Международной ассамблеи детской модели ООН

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" подвели итоги второй Международной ассамблеи детской модели ООН. На протяжении смены дети из разных стран посещали учебные занятия, готовясь к участию в ассамблеи, на которой была принята резолюция о мире.

Темой модели детского ООН в "Артеке" стало волонтерство и гуманитарная помощь.

По итогам заседаний двух комитетов — на русском и английском языках — участники ассамблеи подготовили проект резолюции, которую направят в представительство России при ООН и в Департамент международных организаций МИД РФ. Об этом заявили тьюторы дипломатической школы в "Артеке" Сергей Мелконян и Александр Хаджи.

"Думаю, что дипломатическая школа играет важную роль: ребята поняли, что существуют разные точки зрения, разные культуры, и мы можем иметь совершенно противоположные представления о том, как можно решать важные вопросы. Это очень ценный опыт: участники прислушиваются друг к другу, находят точки соприкосновения и принимают одно итоговое решение – резолюцию", – рассуждает заместитель директора "Артека" по международной деятельности Виктория Бородунова.

Подобная модель ООН поводится в "Артеке" уже во второй раз. В этот раз значительно увеличилось количество участников: 200 детей из 63 стран обсудили вопросы добровольчества и гуманитарной помощи. Помимо заявленных тем, артековцы внесли в резолюцию предложения по развитию потенциала молодежи в целях укрепления мира и дружбы народов.