РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Социальный навигатор

Этнопсихолог: ЧМ-2018 повысил позитивное национальное самоуважение россиян

(обновлено: 13:20 18.07.2018)
02966
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики во время встречи со сборной России по футболу в фан-зоне на Воробьевых горах в МосквеБолельщики во время встречи со сборной России по футболу в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Заведующий кафедрой этнопсихологии и проблем поликультурного образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), профессор Олег Хухлаев рассказал о том, что останется на душе у россиян после Чемпионата мира по футболу 2018.

‒ Международные эксперты обращают внимание на то, что российские болельщики проявляют максимальную толерантность по отношению к иностранным гостям Чемпионата мира по футболу 2018. А как сложившуюся ситуацию оценивают профессиональные этнопсихологи?

‒ Если мы говорим о Чемпионате мира по футболу, то ключевой вопрос, который стоял не только у этнопсихологов, но и у всех организаторов, включая высшее руководство страны, это предотвращение вероятных событий, связанных с межнациональными столкновениями и дискриминаций на этнической почве.

Болельщики на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Улыбнуться и лечь костьми
Межнациональные столкновения – более узкое и конкретное понятие, дискриминация ‒ более широкое; но очевидно, что ни того, ни другого быть не должно, особенно в контексте всемирного спортивного события. И того, и другого, судя по всему, удалось избежать.

На мой взгляд, ситуация близка к идеальной. Если говорить о реальности, которая никогда не бывает идеальной, то она кажется даже несколько нереальной. Никаких случаев непосредственной дискриминации в России за время проведения ЧМ зафиксировано не было. Было несколько незначительных сюжетов, связанных со штрафами FIFA за дискриминацию, но мы хорошо знаем, что штрафы FIFA зачастую назначаются за баннеры с минимальным дискриминационным содержанием.

Очень позитивную и мирную ситуацию мы наблюдали и в плане каждодневного взаимодействия болельщиков из разных стран. Достаточно вспомнить, как пред матчем 1/8 финала Россия – Испания российские болельщики братались с испанцами, а после матча искренне их утешали.

Негативные же истории, связанные с тем, что кто-то кому-то наступил на ногу, предсказуемо возникают, когда несколько миллионов человек отдыхают в одном месте. Удивительно лишь то, что подобных историй чрезвычайно мало.

‒ Олег Евгеньевич, это наше общество резко стало таким мултьтикультурным или футбол изменил людей?

‒ Ни то, ни другое. Человек сегодня ведет себя так, а завтра иначе. Это не значит, что он кардинально изменился ‒ изменились условия. Общество не меняется быстро. Мы не можем внезапно стать мультикультурными и квазитолерантными. Сейчас мы просто наблюдаем поведение людей в определенной ситуации и грамотную подготовку к ней. Чем чаще такие ситуации будут создаваться, тем больше шансов на базовые изменения психологии общества.

‒ Какие психологические изменения влечет за собой эта ситуация?

Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России
‒ ЧМ ‒ это очень важное и позитивное событие всемирного масштаба. У подавляющего большинства людей, каких бы политических взглядов они не придерживались, как бы они не относились к футболу, эта ситуация неизбежно ведет к повышению позитивного национального самоуважения. Мы видим огромное количество иностранных болельщиков, которые приехали в гости. Нам приятно чувствовать себя хозяином, принимающим гостей. Это приятное чувство влечет за собой позитивные эмоции.

Между тем, как показывают данные этнопсихологических исследований, повышение позитивного самоуважения непременно приводит к снижению неприязни. Неприязнь как раз связана с тем, что люди пытаются повысить национальное самоуважение, но делают это неконструктивным и дискриминационным способом. Если же национальное самоуважение и без того высокое, дискриминация не нужна.

‒ Вы сказали о грамотной психологической подготовке к чемпионату. Что вы имеете в виду?

‒ Принципиальная позиция FIFA, отмеченная во всех официальных документах, это ноль дискриминации. То есть не минимизация дискриминации, а полное отсутствие таковой. Это очень сложная задача.

Во время проведения нынешнего чемпионата FIFA уделяет антидискриминации повышенное внимание: начиная с того, что на каждом паспорте болельщика FAN ID прописан лозунг "скажи нет расизму" (say no to racism), заканчивая тем, что на всех матчах чемпионата присутствуют наблюдатели федерации по борьбе с дискриминацией, реализующие специальную систему мониторинга дискриминационного поведения. В результате внедрения этой системы судьи получили право останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.

Понятно, что имиджевые потери для страны-организатора были бы крайне нежелательны. Россия, которая ответственно отнеслась к эпохальному футбольному событию, не могла даже близко допустить подобного развития событий.

Волонтер ЧМ-2018 из Венгрии: Я знаю Россию и делюсь своим опытом с другими
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Волонтер ЧМ-2018 из Венгрии: Я знаю Россию и делюсь своим опытом с другими
Все волонтеры прошли серьезную антидискриминационную подготовку. Кроме того, был проведен Всероссийский урок "Футбол без дискриминации" ‒ интерактивная программа профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в преддверии ЧМ. Я участвовал в подготовке материалов к этому уроку. Было организовано много акций и обучающих программ, связанных с этнопсихологической подготовкой к чемпионату.

Но самое главное, что огромную роль сыграли не столько конкретные мероприятия, сколько общий настрой россиян ‒ дискриминации быть не должно. Дело даже не в том, как ты лично относишься к представителям других национальностей (ты можешь думать как тебе угодно), но сейчас ты хозяин самого крупного и самого популярного международного мероприятия, и наша общая задача не ударить в грязь лицом.

‒ Как это может быть интегрировано в дальнейшую жизнь россиян? Не получится так, что ЧМ закончится и все вернется на круги своя?

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Матрешка в топе: история и современность самого модного русского сувенира
‒ Безусловно, все вернется на круги своя. Между тем, это очень хороший и массовый опыт, меняющий взгляды людей. Представьте себе ситуацию: человек жил в одном из российских городов и никогда толком не общался с афроамериканцами. На футбольном матче он имел возможность вступить с ними в коммуникацию, повзаимодейстовать. Непосредственный человеческий контакт – это наилучший способ снижения предубежденности и профилактики межнациональной враждебности.

Чемпионат закончится, но останутся две важные вещи. Во-первых, если человек с чем-то соглашается – пусть даже это происходит под неким давлением, временно или ситуативно ‒ то потом он с большей вероятностью будет склонен лично это принять. Многие люди как бы немножко вынужденно в связи с чемпионатом стали более толерантными.

Условно говоря: человек проходил две недели с бейджиком "скажи нет расизму", он должен психологически себя как-то оправдать. Иначе придется признать, что он ходил с бейджиком, на котором написаны слова, противоречащие его убеждениям. Это сложно для большинства людей. А во-вторых, останется конкретный опыт межкультурного взаимодействия людей, которые были в него вовлечены. Таких людей сотни тысяч. Это уже вполне ощутимое в масштабах страны число.

Социальный навигатор
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена