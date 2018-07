Этнопсихолог: ЧМ-2018 повысил позитивное национальное самоуважение россиян

Заведующий кафедрой этнопсихологии и проблем поликультурного образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), профессор Олег Хухлаев рассказал о том, что останется на душе у россиян после Чемпионата мира по футболу 2018.

‒ Международные эксперты обращают внимание на то, что российские болельщики проявляют максимальную толерантность по отношению к иностранным гостям Чемпионата мира по футболу 2018. А как сложившуюся ситуацию оценивают профессиональные этнопсихологи?

‒ Если мы говорим о Чемпионате мира по футболу, то ключевой вопрос, который стоял не только у этнопсихологов, но и у всех организаторов, включая высшее руководство страны, это предотвращение вероятных событий, связанных с межнациональными столкновениями и дискриминаций на этнической почве.

Межнациональные столкновения – более узкое и конкретное понятие, дискриминация ‒ более широкое; но очевидно, что ни того, ни другого быть не должно, особенно в контексте всемирного спортивного события. И того, и другого, судя по всему, удалось избежать.

На мой взгляд, ситуация близка к идеальной. Если говорить о реальности, которая никогда не бывает идеальной, то она кажется даже несколько нереальной. Никаких случаев непосредственной дискриминации в России за время проведения ЧМ зафиксировано не было. Было несколько незначительных сюжетов, связанных со штрафами FIFA за дискриминацию, но мы хорошо знаем, что штрафы FIFA зачастую назначаются за баннеры с минимальным дискриминационным содержанием.

Очень позитивную и мирную ситуацию мы наблюдали и в плане каждодневного взаимодействия болельщиков из разных стран. Достаточно вспомнить, как пред матчем 1/8 финала Россия – Испания российские болельщики братались с испанцами, а после матча искренне их утешали.

Негативные же истории, связанные с тем, что кто-то кому-то наступил на ногу, предсказуемо возникают, когда несколько миллионов человек отдыхают в одном месте. Удивительно лишь то, что подобных историй чрезвычайно мало.

‒ Олег Евгеньевич, это наше общество резко стало таким мултьтикультурным или футбол изменил людей?

‒ Ни то, ни другое. Человек сегодня ведет себя так, а завтра иначе. Это не значит, что он кардинально изменился ‒ изменились условия. Общество не меняется быстро. Мы не можем внезапно стать мультикультурными и квазитолерантными. Сейчас мы просто наблюдаем поведение людей в определенной ситуации и грамотную подготовку к ней. Чем чаще такие ситуации будут создаваться, тем больше шансов на базовые изменения психологии общества.

‒ Какие психологические изменения влечет за собой эта ситуация?

‒ ЧМ ‒ это очень важное и позитивное событие всемирного масштаба. У подавляющего большинства людей, каких бы политических взглядов они не придерживались, как бы они не относились к футболу, эта ситуация неизбежно ведет к повышению позитивного национального самоуважения. Мы видим огромное количество иностранных болельщиков, которые приехали в гости. Нам приятно чувствовать себя хозяином, принимающим гостей. Это приятное чувство влечет за собой позитивные эмоции.

Между тем, как показывают данные этнопсихологических исследований, повышение позитивного самоуважения непременно приводит к снижению неприязни. Неприязнь как раз связана с тем, что люди пытаются повысить национальное самоуважение, но делают это неконструктивным и дискриминационным способом. Если же национальное самоуважение и без того высокое, дискриминация не нужна.

‒ Вы сказали о грамотной психологической подготовке к чемпионату. Что вы имеете в виду?

‒ Принципиальная позиция FIFA, отмеченная во всех официальных документах, это ноль дискриминации. То есть не минимизация дискриминации, а полное отсутствие таковой. Это очень сложная задача.

Во время проведения нынешнего чемпионата FIFA уделяет антидискриминации повышенное внимание: начиная с того, что на каждом паспорте болельщика FAN ID прописан лозунг "скажи нет расизму" (say no to racism), заканчивая тем, что на всех матчах чемпионата присутствуют наблюдатели федерации по борьбе с дискриминацией, реализующие специальную систему мониторинга дискриминационного поведения. В результате внедрения этой системы судьи получили право останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.

Понятно, что имиджевые потери для страны-организатора были бы крайне нежелательны. Россия, которая ответственно отнеслась к эпохальному футбольному событию, не могла даже близко допустить подобного развития событий.

Все волонтеры прошли серьезную антидискриминационную подготовку. Кроме того, был проведен Всероссийский урок "Футбол без дискриминации" ‒ интерактивная программа профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в преддверии ЧМ. Я участвовал в подготовке материалов к этому уроку. Было организовано много акций и обучающих программ, связанных с этнопсихологической подготовкой к чемпионату.

Но самое главное, что огромную роль сыграли не столько конкретные мероприятия, сколько общий настрой россиян ‒ дискриминации быть не должно. Дело даже не в том, как ты лично относишься к представителям других национальностей (ты можешь думать как тебе угодно), но сейчас ты хозяин самого крупного и самого популярного международного мероприятия, и наша общая задача не ударить в грязь лицом.

‒ Как это может быть интегрировано в дальнейшую жизнь россиян? Не получится так, что ЧМ закончится и все вернется на круги своя?

‒ Безусловно, все вернется на круги своя. Между тем, это очень хороший и массовый опыт, меняющий взгляды людей. Представьте себе ситуацию: человек жил в одном из российских городов и никогда толком не общался с афроамериканцами. На футбольном матче он имел возможность вступить с ними в коммуникацию, повзаимодейстовать. Непосредственный человеческий контакт – это наилучший способ снижения предубежденности и профилактики межнациональной враждебности.

Чемпионат закончится, но останутся две важные вещи. Во-первых, если человек с чем-то соглашается – пусть даже это происходит под неким давлением, временно или ситуативно ‒ то потом он с большей вероятностью будет склонен лично это принять. Многие люди как бы немножко вынужденно в связи с чемпионатом стали более толерантными.

Условно говоря: человек проходил две недели с бейджиком "скажи нет расизму", он должен психологически себя как-то оправдать. Иначе придется признать, что он ходил с бейджиком, на котором написаны слова, противоречащие его убеждениям. Это сложно для большинства людей. А во-вторых, останется конкретный опыт межкультурного взаимодействия людей, которые были в него вовлечены. Таких людей сотни тысяч. Это уже вполне ощутимое в масштабах страны число.