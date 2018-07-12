Этнопсихолог: ЧМ-2018 повысил позитивное национальное самоуважение россиян

Заведующий кафедрой этнопсихологии и проблем поликультурного образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), профессор Олег Хухлаев рассказал о том, что останется на душе у россиян после Чемпионата мира по футболу 2018.
‒ Международные эксперты обращают внимание на то, что российские болельщики проявляют максимальную толерантность по отношению к иностранным гостям Чемпионата мира по футболу 2018. А как сложившуюся ситуацию оценивают профессиональные этнопсихологи?
‒ Если мы говорим о Чемпионате мира по футболу, то ключевой вопрос, который стоял не только у этнопсихологов, но и у всех организаторов, включая высшее руководство страны, это предотвращение вероятных событий, связанных с межнациональными столкновениями и дискриминаций на этнической почве.
На мой взгляд, ситуация близка к идеальной. Если говорить о реальности, которая никогда не бывает идеальной, то она кажется даже несколько нереальной. Никаких случаев непосредственной дискриминации в России за время проведения ЧМ зафиксировано не было. Было несколько незначительных сюжетов, связанных со штрафами FIFA за дискриминацию, но мы хорошо знаем, что штрафы FIFA зачастую назначаются за баннеры с минимальным дискриминационным содержанием.
Очень позитивную и мирную ситуацию мы наблюдали и в плане каждодневного взаимодействия болельщиков из разных стран. Достаточно вспомнить, как пред матчем 1/8 финала Россия – Испания российские болельщики братались с испанцами, а после матча искренне их утешали.
Негативные же истории, связанные с тем, что кто-то кому-то наступил на ногу, предсказуемо возникают, когда несколько миллионов человек отдыхают в одном месте. Удивительно лишь то, что подобных историй чрезвычайно мало.
‒ Олег Евгеньевич, это наше общество резко стало таким мултьтикультурным или футбол изменил людей?
‒ Ни то, ни другое. Человек сегодня ведет себя так, а завтра иначе. Это не значит, что он кардинально изменился ‒ изменились условия. Общество не меняется быстро. Мы не можем внезапно стать мультикультурными и квазитолерантными. Сейчас мы просто наблюдаем поведение людей в определенной ситуации и грамотную подготовку к ней. Чем чаще такие ситуации будут создаваться, тем больше шансов на базовые изменения психологии общества.
‒ Какие психологические изменения влечет за собой эта ситуация?
Между тем, как показывают данные этнопсихологических исследований, повышение позитивного самоуважения непременно приводит к снижению неприязни. Неприязнь как раз связана с тем, что люди пытаются повысить национальное самоуважение, но делают это неконструктивным и дискриминационным способом. Если же национальное самоуважение и без того высокое, дискриминация не нужна.
‒ Вы сказали о грамотной психологической подготовке к чемпионату. Что вы имеете в виду?
‒ Принципиальная позиция FIFA, отмеченная во всех официальных документах, это ноль дискриминации. То есть не минимизация дискриминации, а полное отсутствие таковой. Это очень сложная задача.
Во время проведения нынешнего чемпионата FIFA уделяет антидискриминации повышенное внимание: начиная с того, что на каждом паспорте болельщика FAN ID прописан лозунг "скажи нет расизму" (say no to racism), заканчивая тем, что на всех матчах чемпионата присутствуют наблюдатели федерации по борьбе с дискриминацией, реализующие специальную систему мониторинга дискриминационного поведения. В результате внедрения этой системы судьи получили право останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч.
Понятно, что имиджевые потери для страны-организатора были бы крайне нежелательны. Россия, которая ответственно отнеслась к эпохальному футбольному событию, не могла даже близко допустить подобного развития событий.
Но самое главное, что огромную роль сыграли не столько конкретные мероприятия, сколько общий настрой россиян ‒ дискриминации быть не должно. Дело даже не в том, как ты лично относишься к представителям других национальностей (ты можешь думать как тебе угодно), но сейчас ты хозяин самого крупного и самого популярного международного мероприятия, и наша общая задача не ударить в грязь лицом.
‒ Как это может быть интегрировано в дальнейшую жизнь россиян? Не получится так, что ЧМ закончится и все вернется на круги своя?
Чемпионат закончится, но останутся две важные вещи. Во-первых, если человек с чем-то соглашается – пусть даже это происходит под неким давлением, временно или ситуативно ‒ то потом он с большей вероятностью будет склонен лично это принять. Многие люди как бы немножко вынужденно в связи с чемпионатом стали более толерантными.
Условно говоря: человек проходил две недели с бейджиком "скажи нет расизму", он должен психологически себя как-то оправдать. Иначе придется признать, что он ходил с бейджиком, на котором написаны слова, противоречащие его убеждениям. Это сложно для большинства людей. А во-вторых, останется конкретный опыт межкультурного взаимодействия людей, которые были в него вовлечены. Таких людей сотни тысяч. Это уже вполне ощутимое в масштабах страны число.
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