Студенты МИФИ из Турции прошли практику на Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Турецкие студенты, обучающиеся в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ", прошли на Нововоронежской атомной станции производственную практику, необходимую для подготовки к их работе на АЭС "Аккую" в Турции, сообщили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

"Так, 32 студента четвертого курса Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ завершили прохождение производственной практики на базе Учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС. В течение трех недель специалисты УТП атомной станции делились со студентами из Турции опытом работы на станции", — говорится в сообщении.

"Мы узнали много полезного и интересного за три недели практики. Скоро все мы будем инженерами и пойдем работать на АЭС "Аккую". Без тех знаний, которые мы получили здесь, работать на станции невозможно", – рассказал староста группы Атахан Киседжик, слова которого цитируются в сообщении.

Строительство с участием России АЭС "Аккую" началось 3 апреля 2018 года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 млрд долларов. "Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.