Селиванов: феномен популярности "Реальных пацанов" в их правдивости

В чем секрет успеха "Ральных пацанов"? Как может помочь игра в КВН? Чего не хватает провинциальным городам? Эти и другие вопросы задали артековцы медиаотряда лагеря "Полевой" российскому актеру театра и кино, музыканту, исполнителю одной из главных ролей популярного телесереала "Реальные пацаны" Владимиру Селиванову.

– Вы играли в КВН. Следите ли сейчас за играми и хотелось бы вернуться?

– Не слежу за играми. Вернуться так, чтобы прям играть в КВН, — нет. Для меня это пройденный этап. А вообще, конечно, к КВНу отношусь очень уважительно. Я считаю, что это очень прекрасная школа, причем не только чувства юмора. КВН учит вкусу, правильно распределять время, выбирая самое нужное и отсекая лишнее. Также он учит не разводить воду, а делать все по делу. Ну и, естественно, это командная игра, азарт. Мы недавно сыграли в составе сборной Пермского края, была такая игра выпускников, мы выиграли. Но это было ради "фана".

А вообще это все-таки хорошая тема в молодости. Я мечтал попасть в Высшую лигу, и КВН стал мощным стимулом поступать в институт культуры. Со временем я понял, что нужно оставить КВН и сосредоточиться на актерской работе. А вам я советую, если есть желание, попробовать себя в КВНе, это очень круто.

– В чем, на ваш взгляд, феномен популярности "Реальных пацанов"?

– Вообще, очень много сериалов на нашем телевидении являются адаптацией зарубежных. Они либо выкуплены франшизой и переснимаются у нас, либо сделаны по мотивам каких-то сериалов. "Реальных пацанов" придумал гениальный автор Антон Зайцев, тоже парень из Перми.

Так совпали звезды, что как-то удачно все прошло, без кастингов. Мы сняли первую пилотную серию, пилот показали на телевидении, и в итоге это стало первой серией сериала, то есть ее даже не переснимали. Летом мы сняли пилот, зиму каждый занимались своими делами, а к весне уже компания объявила, что у ТНТ есть заказ этого сериала на 50 серий, и начинаются съемки.

Конечно, мы этой новости очень обрадовались. Говоря о "феномене", сейчас, мне кажется, в тренде такое, знаете, живое видео. Все привыкли смотреть YouTube, то есть эпизоды из нашей жизни, а не что-то постановочное. А "Реальные пацаны" как раз и создают такое ощущение, особенно это чувствуется после просмотра первых серий. Этим сериалом задали какой-то тренд, многое потом начали снимать именно в таком стиле. Ну и, конечно же, это про Россию, про наших дворовых ребят. Когда я приезжаю в любые города России и даже ближнего зарубежья, все взрослые, особенно дядьки, говорят это: "Я смотрю сериал и как будто попадаю в детство, к себе во двор", и узнают, так сказать, менталитет.

– А что ждет зрителей в новом серале "Реальных пацанов"? И что будет с Вованом?

– С Вованом все будет ок (смеется). Я не могу пока рассказать сюжет, потому что пока его не знаю – авторы его пишут. Серию нам еще не прислали, но мы планируем съемки в 20 числах июля. Даже для меня все остается тайной, но авторы говорят, что будет смешно.

– Вы гастролируете по многим городам России. Что бы хотелось изменить в Перми, в вашем родном городе?

– В Перми слабо развито молодежное движение, редко проходят массовые мероприятия, по сравнению с тем же Екатеринбургом или Челябинском, например. В этом городе у меня прошла молодость, студенчество, и претензий к нему у меня нет, это были великолепные времена. Конечно, своему родному городу хочется пожелать больше прогрессивности.

– Скажите, пожалуйста, есть ли у вас кумир или человек, на которого вы равняетесь?

– Василий Лановой! Он стал моим кумиром с недавних пор. Есть очень много людей, которых я уважаю, которых когда-то в детстве видел по телевизору или слушал в аудиозаписях. Например, певец Ляпис Трубецкой (Сергей Михайлов), сейчас ничего о нем не могу сказать, но в детстве я очень много его слушал, тогда он был моим кумиром. А в плане актерства, не знаю… много, очень много талантливых.