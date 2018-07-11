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Матрешка в топе: история и современность самого модного русского сувенира

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Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России
Японская матрешка с изображением божества Фукурумы
Заготовки для художественной росписи
Игрушка Матрешка в музее русской игрушки в Измайловском кремле
Ганноверская промышленная выставка-ярмарка
Русские матрешки, сфотографированные на фоне Троице-Сергиевой лавры
Сотрудница производственного художественного объединения Хохломская роспись расписывает матрешку в цехе предприятия
Болельщик сборной Хорватии с матрешкой в виде игрока сборной Хорватии Луки Модрича
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСчитается, что название игрушки произошло от одного из самых распространенных женских имен – имени "Матрена".

На фото: матрешки с символикой Чемпионата мира по футболу – 2018 в магазине сувениров.

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Считается, что название игрушки произошло от одного из самых распространенных женских имен – имени "Матрена".

На фото: матрешки с символикой Чемпионата мира по футболу – 2018 в магазине сувениров.

© Фото : Вадим ХорьяковПо распространенной версии, прообразом матрешки в конце 19 века послужила фигурка буддийского божества Фукурумы, которую привезли из Японии в усадьбу Абрамцево.Японская матрешка с изображением божества Фукурумы
© Фото : Вадим Хорьяков
По распространенной версии, прообразом матрешки в конце 19 века послужила фигурка буддийского божества Фукурумы, которую привезли из Японии в усадьбу Абрамцево.
© РИА НовостиВзяв за основу идею многослойной игрушки, токарь Василий Звездочкин создал фигурку, вмещавшую еще семь фигурок поменьше.

На фото: матрешки – деревянные заготовки для росписи, ЗАО "Хохломская роспись".

Заготовки для художественной росписи
© РИА Новости
Взяв за основу идею многослойной игрушки, токарь Василий Звездочкин создал фигурку, вмещавшую еще семь фигурок поменьше.

На фото: матрешки – деревянные заготовки для росписи, ЗАО "Хохломская роспись".

© РИА Новости / Артем ПавловПерейти в фотобанкСамая большая фигурка изображала крестьянку с петухом в руках, внутри же были фигурки девочек и мальчиков. Художником, воплотившим образ первой матрешки, считают Сергея Малютина, одного из живописцев мастерской при магазине "Детское воспитание" издателя Анатолия Мамонтова.

На фото: первая матрешка.

Игрушка Матрешка в музее русской игрушки в Измайловском кремле
© РИА Новости / Артем Павлов
Перейти в фотобанк
Самая большая фигурка изображала крестьянку с петухом в руках, внутри же были фигурки девочек и мальчиков. Художником, воплотившим образ первой матрешки, считают Сергея Малютина, одного из живописцев мастерской при магазине "Детское воспитание" издателя Анатолия Мамонтова.

На фото: первая матрешка.

© РИА Новости / Анатолий Сергеев-ВасильевПерейти в фотобанкВ 1900-м году новая игрушка была представлена на всемирной выставке в Париже, затем – на ярмарках в Германии и Великобритании.

На фото: советский стенд на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке, 1973 год.

Ганноверская промышленная выставка-ярмарка
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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В 1900-м году новая игрушка была представлена на всемирной выставке в Париже, затем – на ярмарках в Германии и Великобритании.

На фото: советский стенд на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке, 1973 год.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкИз-за высокого спроса на диковинку матрешку стали производить не только в Москве, но и в Загорске (ныне – Сергиев Посад), на фабрике игрушек. Матрешка местных мастеров получила название "загорская".

На фото: матрешки на фоне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Русские матрешки, сфотографированные на фоне Троице-Сергиевой лавры
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Из-за высокого спроса на диковинку матрешку стали производить не только в Москве, но и в Загорске (ныне – Сергиев Посад), на фабрике игрушек. Матрешка местных мастеров получила название "загорская".

На фото: матрешки на фоне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпоследствии известность приобрели матрешки семеновских, полхов-майданских, вятских мастеров. В каждой местности был свой неповторимый стиль росписи и использовался определенный набор цветов.

На фото: Сотрудница производственного художественного объединения "Хохломская роспись" (г. Семенов) расписывает матрешку в цехе предприятия.

Сотрудница производственного художественного объединения Хохломская роспись расписывает матрешку в цехе предприятия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Впоследствии известность приобрели матрешки семеновских, полхов-майданских, вятских мастеров. В каждой местности был свой неповторимый стиль росписи и использовался определенный набор цветов.

На фото: Сотрудница производственного художественного объединения "Хохломская роспись" (г. Семенов) расписывает матрешку в цехе предприятия.

© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкСовременная матрешка может быть как традиционной, так и авторской, а прообразом игрушки служит не только крестьянка в платке, но и известные личности, политические деятели, сказочные персонажи.

На фото: Болельщик сборной Хорватии с матрешкой в виде игрока сборной Хорватии Луки Модрича.

Болельщик сборной Хорватии с матрешкой в виде игрока сборной Хорватии Луки Модрича
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Современная матрешка может быть как традиционной, так и авторской, а прообразом игрушки служит не только крестьянка в платке, но и известные личности, политические деятели, сказочные персонажи.

На фото: Болельщик сборной Хорватии с матрешкой в виде игрока сборной Хорватии Луки Модрича.

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в РоссииМатрешка в топе: история и современность самого модного русского сувенира09:0011.07.2018
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Чемпионат мира по футболу подходит к концу, и многие зарубежные фанаты уже отправляются домой. Самым востребованным среди иностранцев сувениром, увозимым на память о нашей стране, стала матрешка. О том, как была создана матрешка, — в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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