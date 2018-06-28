Минкультуры приспособит сорок кинофильмов для слепых и глухих зрителей

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Министерство культуры потратит 71 миллион рублей в 2018 году на тифлокомментирование и субтитрирование выдающихся кинокартин, сообщила первый проректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Благирева в четверг на коллегии министерства культуры.

"Важным проектом является тифлокомментирование и субтитрирование наиболее выдающихся фильмов. В целом необходимо отметить, что за 2015-2017 годы эта работа проведена с 71 картинами. Также в 2018 году планируется провести эту работу по 40 фильмам. Объем финансирования по программе "Доступная среда" – 71 миллион рублей", — сказала Благирева, зачитывая доклад.

Кроме того, реализуется проект "Электронная библиотека нот" для слабовидящих, в ее рамках подготовлены около тысячи музыкальных произведений для учебного и концертного использования. На эти цели было выделено 14 миллионов рублей, уточнила Благирева.

"В соответствии с федеральным законом осуществляется оборудование кинотеатров для тифлокомментирования и субтитрирования фильмов. Лидерами среди регионов являются Москва, Курская, Нижегородская области", — отметила она.