Ткаченко: к храмам нельзя применять такие же требования, как производствам

Ткаченко: к храмам нельзя применять такие же требования, как производствам

Ткаченко: к храмам нельзя применять такие же требования, как производствам

Поправки к закону "О специальной оценке условий труда" могут отредактировать с учетом условий работы представителей различных религий. Поправки уже внесены для рассмотрения в Госдуму депутатом Ярославом Ниловым и Ольгой Тимофеевой. Изначально с инициативой выступили в РПЦ, позже их поддержали представителей других конфессий. О том, почему нельзя к храмам применять требования такие же, как на производстве или в офисах рассказал протоиерей Александр Ткаченко.

Мы с пониманием относимся к заботе государства о каждом человеке, но в данном случае нельзя к храмам применять требования такие же, как производствам или офисам.

Церковь соблюдает трудовое законодательство: выплачивает заработную плату, пособия, производит отчисление налогов, предоставляет оплачиваемый отпуск и прочее. У каждой конфессии есть свои правила, в том числе неписаные, при совершении богослужения, поэтому невозможно выработать единые стандарты для аттестации рабочих мест.

На мой взгляд, в таких вопросах нужно учитывать не только нынешние реалии, но и непростую историю вмешательства государства в дела Церкви. В России уже был печальный опыт, когда в начале XX века законодательные инициативы — изменения в трудовом законодательстве, в налогообложении священников, требования к оформлению культовых сооружений — стали началом гонений на Церковь и обозначили очень тяжелый период для российского священничества.

Поэтому считаю, что прежде, чем вносить какие-либо поправки, нужно провести обсуждение с общественностью, с представителями традиционных религий России, послушать их мнение. Площадкой для такого обсуждения может стать Общественная палата Российской Федерации. Ведь предлагаемые законодательные поправки имеют значение не только для Православной церкви, хотя инициированы они Московским патриархатом. Применение некоторых требований светского законодательства к жизни религиозных организаций может быть просто абсурдным. К сожалению, существующее положение дел иногда приводит к тому, что на местах мнение инспектора, например, по вопросу оценки освещенности храма во время совершения ночного богослужения, может приводить к штрафам.

Безусловно, нельзя применять к храмам, синагогам, дацанам и мечетям такие же требования, как к офисам, производственным помещениям или складам.

Это так же абсурдно, как если государство будет выдвигать требования к содержанию проповеди священника, давать рекомендации по совершению таинств или издавать методические пособия по совершению исповеди.

Поэтому данная законодательная инициатива депутатов Я.Нилова и О.Тимофеевой крайне важна, ожидаема и своевременна. Я надеюсь, что после широкого обсуждения эти поправки будут приняты и это позволит в будущем избежать абсурдных ситуаций, когда инспекторы формально и бездумно применяют светское законодательно к религиозным организациям.