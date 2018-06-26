Благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку стартует 27 июня

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Международный день слепоглухих 27 июня в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения, сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

Пользователи социальных сетей могут присоединиться к акции в течение месяца. Для этого нужно надеть любую вещь наизнанку, снять фото или видео, выложить в своем аккаунте с хештегами #наизнанку #слепоглухие #фондсоединение #naiznanku #fondconnection и передать эстафету друзьям. При желании поддержать подопечных фонда "Со-единение" и сделать пожертвование можно в социальных сетях фонда, а также на сайте.

"В нашем флешмобе мы призываем участников не бояться привлечь к себе внимание, надевая вещи наизнанку, а напротив, заявить окружающим о своем желании делать добро и не оставаться равнодушными к проблемам других. Всем нам в повседневной жизни часто приходится "надевать маски" и только внутри мы остаемся самими собой. Наизнанку — это мы настоящие!", — рассказывает Наталья Соколова, директор по PR и фандрайзингу БФ "Со-единение".

Впервые флешмоб #наизнанку прошел в минувшем году. Участие в нем приняли сотни людей по всей России. Начинание фонда поддержали актеры Анатолий Белый, Лиза Арзамасова, Екатерина Данилова, блогер Ольга Савельева, ведущая Снежина Кулова, ведущий Comedy Radio Савва Савченко, телеведущая и продюсер Лена Усанова, участники группы H2O, лидер группы Tony Burns Анатолий Бурносов, басист группы "План Ломоносова" Андрей Шморгун и многие другие.