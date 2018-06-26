В ОП РФ пройдет круглый стол по проблемам развития спорта для инвалидов

МОСКВА, 26 июн. — РИА Новости. Круглый стол "Как расширить возможности активной жизни людей с инвалидностью, вовлекая их в спорт. Истории успеха. Задачи, требующие решения" пройдет 28 июня в Общественной палате РФ. Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд "Спорт для жизни" и ОП РФ.

"Чтобы развивать сферу спорта для людей с инвалидностью массово, сейчас требуются колоссальные усилия общественных организаций. Государство пока с этой задачей не справляется, — замечает учредитель фонда "Спорт для жизни" Юлия Толкачева. — Нужны вложения финансовые, физические, эмоциональные. К сожалению, зачастую человек с инвалидностью не видит для себя возможностей заниматься спортом. Барьеры встают и перед молодыми людьми с инвалидностью: если к детям еще есть внимание, то как только они достигают возраста 18 лет, то оказываются за бортом спортивной жизни. Наша задача – менять жизнь таких людей, ведь спорт переворачивает все – и сознание, и физические возможности. Новые цели заряжают энергией и верой в себя".

Среди участников Круглого стола: Юлия Толкачева, учредитель фонда "Спорт для жизни", Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни", Наталья Починок, ректор РГСУ, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, Елена Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках, заслуженный тренер РФ, Елена Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС "Контакт", член Совета МГАРДИ, Ольга Котова, руководитель спортивного отдела РООИ "Перспектива", Анна Хрястунова, помощник руководителя Аппарата Общественной палаты РФ, председатель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг", Алексей Савлуков, Председатель Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов "Качество жизни", Максим Егоров, руководитель движения parkrun Россия, исполнительный директор АНО "Паркран" и другие.