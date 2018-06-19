«Душевный Bazar» - 2018: помогать со смыслом

В Москве уже на протяжении почти месяца проходят встречи экспертов проекта "Душевный Bazar" — 2018 и его потенциальных участников – руководителей некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. О том, в чём же особенность заявок в этом году и какие ошибки допускаются при защите концепций, рассказала "Социальному навигатору" руководитель проекта "Душевный Bazar" Инга Моисеева.

- Чем отличаются требования к заявке участника относительно прошлого года?

— В прошлом году мы приняли решение отбирать участников только по результатам экспертного совета. Поэтому помимо всего прочего в этом году это стало самым главным требованием. Именно оценка всех экспертов станет решающей в отборе участников.

И такой формат оказался как нельзя нужным и важным. Ведь у НКO-участников появилась бесценная возможность не просто получить обратную связь от экспертов по итогам представления своей концепции, а также подкрепить свой проект новыми идеями и предложениями. Абсолютно каждый потенциальный участник мог по завершению экспертного совета лично пообщаться с экспертом, уточнить те моменты концепции, которые требуют доработки и внимания. Такого "брейншторма", пожалуй, в истории "Душевного Bazar’a" ещё не случалось.

- В чем проявляется особенность представления заявок в этом году?

— Очень радует то, что многие фонды, которые, например, не прошли в прошлом году, приходят и защищают свою концепцию, опираясь на опыт "Душевного Bazar’a" — 2017, выстраивают аналогичные активности и пытаются вкладывая в это тот самый "смысл". Кстати, подобным образом проявляют себя и новые фонды, но и здесь как раз всплывают ошибки.

- А какие, собственно, ошибки допускают участники?

— Всё просто. В основном участники предлагают слишком много активностей, забывая об основных акцентах, о том, что они через свою концепцию должны рассказать гостю ярмарки о деятельности фонда. А так, получается, что цель "размывается", здесь же теряется и "смысл", становится непонятно, зачем и для чего они что-то делают на своей площадке. Месседж есть, а его реализации чаще всего нет. Поэтому одна из наших основным целей уже в процессе подготовки к "Душевному Bazar’у" научить всех отобранных участников конкретной, правильной коммуникации.