Жизнь в тисках. Таню Родькину спасет срочная операция

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

Почти половину жизни 15-летняя Таня из подмосковной Яхромы носит жесткий корсет, который сдавливает тело так, что трудно дышать. Семь лет она в нем спит, ест, делает уроки, потому что врачи обещали, что корсет поможет выпрямить искривленный позвоночник. Однако сколиоз у девочки прогрессирует: из 2-й степени перерос в 4-ю, начал расти горб. Тане оформили инвалидность и сказали, что выпрямить спину ей поможет только операция. Московские хирурги готовы прооперировать девочку, но для жителей Подмосковья операция в столичной больнице платная. Семья Родькиных не имеет возможности ее оплатить.

До школы Таня была абсолютно здорова — так говорили врачи, регулярно проводившие медосмотр в детском саду. А родители верили. Девочка была активной, занималась вокалом, рисованием, танцами.

Тревогу забила только бабушка:

— Танечка, держи спинку ровно, а то горб вырастет.

Таня старалась, выпрямляла спину изо всех сил, но все больше сутулилась. Ортопед диагностировал у девочки сколиоз 2-й степени. Для выпрямления позвоночника рекомендовал носить корсет и ходить на плавание в бассейн.

Первый корсет девочка примерила в восемь лет. Он был самый простой, сделанный из гипса.

— Ну вот, ты теперь как английская королева, — пошутил врач.

— Скорее как черепаха в панцире, — вздохнула Таня.

Корсет весил около килограмма, но девочке казалось, что он весит целую тонну. В нем нельзя было ни согнуться, ни наклониться. Снимали его только перед сном.

А ночью новое испытание — гипсовая кровать и никаких подушек. Чтобы дочка не повернулась во сне на бок, мама дежурила ночами. А потом к кроватке прицепили ремни, которыми девочку пристегивали.

На очередной консультации Светлане, Таниной маме, врачи сказали, что лечение предстоит долгое, и прописали новый корсет, выполненный по фигуре. Его девочке придется носить до 18 лет, и нет никакой гарантии, что позвоночник удастся выпрямить.

Корсет жестко фиксировал спину в нужном положении. Таня долго к нему привыкала, перенесла множество примерок и притирок, пока корсет обтачивали и подгоняли по фигуре, чтобы он не натирал кожу. Когда снимали гипсовый слепок для корсета, медсестра случайно сильно порезала Тане живот. Рану зашили. Таня плакала, ее долго не могли успокоить.

© Сергей Величкин Жизнь в тисках. Таню Родькину спасет срочная операция © Сергей Величкин Жизнь в тисках. Таню Родькину спасет срочная операция

— Не плачь, все заживет, останется маленький шрамик, который никто даже не заметит, — утешала ее мама.

Только Таня плакала вовсе не из-за боли, к которой привыкла за эти годы:

— Мама, неужели я останусь инвалидом и всю жизнь буду носить эти жуткие корсеты, в которых нельзя даже нагнуться?

Врачи запретили Тане все нагрузки и даже плавание, потому что сколиоз продолжал прогрессировать.

— Обычным детям трудно понять, как это — быть инвалидом, — с горечью говорит Таня. — Ведь ты не можешь согнуть ногу или даже повернуть голову. Тебе ничего нельзя, а всем можно. Это ужасно! Раньше я этого тоже не понимала.

В прошлом году девочка заметно выросла и искривление позвоночника усилилось. Врачи, наблюдавшие Таню, сказали, что сколиоз достиг наивысшей, 4-й степени. Теперь спасти Таню от тяжелой инвалидности поможет только операция.

Ее проведут хирурги из отделения травматологии и ортопедии Московской детской городской клинической больницы (ДГКБ) №13 имени Н.Ф.Филатова. Искривленный позвоночник выпрямят и зафиксируют с помощью металлоконструкции. Но для девочки из Подмосковья высокотехнологичная операция в столичной больнице может быть проведена лишь на платной основе. Семья Родькиных живет на скромную зарплату папы, мама Светлана пока находится в декретном отпуске с младшей дочкой — двухлетней Дашей.

Когда Тане надели первый корсет, она записалась в воскресную школу, а теперь поет в церковном хоре. Девочку знают в Яхроме все прихожане. Они говорят, что, когда Таня поет, им кажется, что "радость будет". Прямо как в стихотворении Блока.

Таня пока не читала это стихотворение. У нее своя радость: недавно мама купила ей самокат и разрешила кататься — пока по 5 минут в день.

А главная Танина мечта — пышное платье с открытой спиной для выпускного бала, как у принцессы. Единственный вопрос, который ее волнует: будет ли на спине виден шрам после операции?

Для спасения Тани Родькиной не хватает 634 630 рублей.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии ДГКБ №13 имени Н.Ф.Филатова Николай Тарасов (Москва):

"У Тани идиопатический правосторонний грудной сколиоз 4-й степени. Длительное консервативное лечение, к сожалению, не принесло желаемого результата, и деформация позвоночника неуклонно прогрессировала. В настоящее время исправить этот выраженный анатомический, функциональный и косметический дефект возможно только с помощью хирургического вмешательства. Сложная операция, в ходе которой мы установим на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию Venus, избавит девочку от боли в спине и позволит ей жить полноценной жизнью".

Стоимость операции 762 473 рубля. 127 843 рубля собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 634 630 рублей.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Тане Родькиной, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и смартфонов на основе системы "Андроид" могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.



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