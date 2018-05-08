Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Москва заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, впервые войдя в топ-30 рейтинга, следует из доклада глобального научно-исследовательского центра высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
В рейтинге QS Best Student Cities 2018, опубликованном во вторник, перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Оценка проводилась по шести критериям, среди которых — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 50 тысяч студентов о качестве жизни в городе и готовности остаться здесь по окончании учебы.
Согласно данным исследования, в этом году российская столица улучшила свои позиции и поднялась на 11 пунктов — в 2017 году Москва была на 39-м месте. При этом по показателю "Рейтинг местных университетов" Москва заняла 15-е место.
Первое место в рейтинге лучших студенческих городов занял Лондон (Великобритания). По сравнению с прошлым годом он поднялся на две позиции. Самой сильной стороной Лондона стала огромная представленность местных университетов в рейтингах.
На второе место поднялся город Токио (Япония). В этом году он совершил рывок на пять позиций, отстав только от Лондона. В Токио самой сильной стороной оказалась активность работодателей, по этому показателю он значительно опережает ближайших конкурентов.
Город Мельбурн (Австралия) поднялся на две позиции и занял третье место в рейтинге. Наиболее сильной стороной Мельбурна по-прежнему остается интернациональный студенческий состав учащихся.
В этом году Монреаль (Канада) уступил позицию сразу трем конкурентам и опустился на четвертое место рейтинга. Тем не менее, по критерию "мнение студентов" он получил наивысший балл среди всех вузов исследования.
Еще одним из лидеров падения стал Париж (Франция). Исследование этого года поместило его лишь на пятое место, тогда как в прошлом году он занимал второе. Самой сильной стороной Парижа стала представленность местных университетов в рейтингах, хотя по этому показателю он серьезно уступает Лондону.
На шестом месте, потеснив Берлин, обосновался Мюнхен (Германия). Самую высокую оценку он получил по критерию "мнение студентов", уступив в нем лишь Монреалю.
Седьмое место рейтинга занял Берлин (Германия), по сравнению с прошлым годом он сдал лишь одну позицию.
Совершив стремительный взлет на 7 позиций, Цюрих (Швейцария) обеспечил себе место в ТОП-10 рейтинга и оказался на восьмой ступени пьедестала.
Так же стремительно в ТОП-10 ворвался Сидней (Австралия), он переместился с тринадцатого места на девятое.
Головокружительное падение Сеула (Южная Корея) сделало его замыкающим лучшую десятку городов. В прошлом году он занимал четвертую позицию.
Российские города не попали в ТОП-10 рейтинга, но стремительно движутся в этом направлении. В этом году Москва значительно улучшила свои позиции и поднялась на одиннадцать пунктов, впервые заняв 28-е место.
Исследователи компании QS отметили невысокую стоимость проживания в России. Так, все российские города-участники рейтинга находятся среди 50 лучших городов по показателю "финансовая доступность". А Томск и Новосибирск вошли в десятку самых доступных городов для обучения. В общем рейтинге Томск совершил рывок на 17 позиций и, обогнав Санкт-Петербург, занял 74 место.
Кроме столицы, в рейтинг вошли еще три российских города: Томск, Санкт-Петербург и Новосибирск. В 2017 году они также были в списке. В этом году Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Санкт-Петербург улучшил свои позиции и поднялся на 76-ю строчку рейтинга, а Новосибирск занял 96-е место.
Согласно данным исследования, все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории "Активность работодателей". Москва при этом занимает 12-ю позицию в этой группе.
Кроме того, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Томск вошли в топ-50 самых бюджетных городов для студентов. Томск (5-е место) и Новосибирск (10-е место) заняли позиции в десятке лучших по показателю "Финансовая доступность".
По оценке студентов и выпускников местных университетов, Томск является наиболее привлекательным из российских городов. По показателю "Мнение студентов" он занял 82-ю позицию.
Первое место в рейтинге получил Лондон — в прошлом году он занимал третью строчку. Токио занял второе место, а Мельбурн — третье. Ни один из городов США не вошел в десятку лучших. Более того, они ухудшили результаты по ряду показателей.