Самая крупная благотворительная ярмарка в России "Душевный Bazar — 2018" начинает отбор участников. Как сообщили организаторы, заявки принимаются с 3 апреля по 3 мая 2018 года. Организатором традиционно выступает D-Group.Social.

Потенциальным участникам, команде НКО или социального проекта, рекомендуется внимательно изучить критерии отбора, а также требования и пожелания организаторов по представлению концепции участия в ярмарке и пакета документов.

"Уже при работе над ними нужно понимать, как будет выглядеть ваша потенциальная площадка на "Душевном Bazar'e", но еще важнее — продумать механику взаимодействия с гостями ярмарки. Хорошие примеры можно и нужно "подсмотреть" у участников прошлых лет, особенно 2017 года. Информацию можно найти на официальном сайте нашего проекта", — говорит руководитель отдела по управлению проектами D-Group.Social Светлана Лайша.

Затем участники будут приглашены на очные встречи с экспертами. Здесь им предстоит презентовать свои идеи по представлению социальных и благотворительных проектов или программ, а также получить рекомендации специалистов и формы обратной связи.

Серия экспертных сессий будет продолжаться в период с 17 мая до 20 июня. По их итогам организаторы выберут не более 50 организаций для участия уже в девятой по счету ярмарке 9 декабря 2018 года.