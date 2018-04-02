В регионах появятся интерактивные школы волонтера

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Интерактивные школы волонтера, в которых будут обучать руководителей волонтерских организаций, самих волонтеров и представителей органов власти технологиям работы с волонтерскими организациями, появятся в 2018 году во всех регионах России, сказал журналистам председатель Совета ассоциации волонтерских центров РФ Артем Метелев.

"В каждом регионе нашей страны будет создана интерактивная школа волонтера. Основной их задачей будет обучение руководителей волонтерских организаций, самих волонтеров и сотрудников государственных учреждений и органов власти технологиям работы с волонтерскими организациями", — сказал Метелев.

Он добавил, что обучение будет построено как курс — в два-три дня, образовательная площадка не будет постоянно действующей.

"Со своей стороны мы разработали образовательный стандарт для таких школ и передадим его в регионы", — сказала Метелев.