Насос для детей с пороком сердца: центр трансплантологии проводит испытания

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова заканчиваются клинические испытания имплантируемого насоса для лечения детей с врожденными и приобретенными пороками сердца, рассказал журналистам глава центра, главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.

"Это устройство, которое дает возможность сердцу, у которого или выработан ресурс, или временно сократительная способность падает, какое-то время поддерживать кровообращение… мы делаем насос для человека, в частности, для детского контингента. Концептивные особенности, которые заключены в данной модели, достаточно уникальны и позволяют делать это все надежным и без повреждений элементов крови, которые характерны для аналогичных устройств", — рассказал Готье.

Он рассказал, что такое устройство может устанавливаться как временно, когда оно позволяет восстановить миокарду, взяв сократительную функцию сердечной мышцы на себя, или же использовать устройство как мост к трансплантации сердца.

Отличительные особенности

"До недавнего времени в мире существовали три разработки — немецкая, американская, японская. Но там другие принципы и другие условия, которые создаются внутри рабочей камеры насоса, а это всегда важно учитывать, потому что этот крутящий момент — это фактически турбина, которая прогоняет с большой скоростью… она создает поток, который должен быть менее турбулентным, чтобы меньше было условий для свертываемости крови, сгустков, нарушений функций самого прибора и, конечно, возможных осложнений для пациентов", — отметил Готье.

Применение в настоящее время

По его словам, этого удалось добиться благодаря применению очень передовых нанотехнологических покрытий внутри рабочей камеры и самого вращающегося элемента.

Готье отметил, что подобные устройства уже около четырех лет применяются у взрослых.

"Практически мы не видим осложнений, связанных со свертыванием крови внутри рабочей камеры. Это очень большое достижение, оно получено за счет комбинации как самой геометрии внутренней поверхности, так и за счет покрытия различными материалами, которые препятствуют образованию сгустков и прилипания элементов крови к поверхности", — отметил он.

Новые перспективы

По словам трансплантолога, в прошлом году в России было поставлено около 30 этих насосов взрослым, что дало возможность многим взрослым дожить до трансплантации, а у некоторых эти насосы до сих пор стоят и работают без каких-либо нарушений.

Сейчас в центре заканчиваются клинические испытания на животном, которое через 21 день после установки устройства отлично себя чувствует, рассказал Готье.

"Мы сейчас на стадии завершения клинических испытаний, дальше мы должны получить разрешение на клинические испытания у человека. Но это дело будущего, причем ближайшего, потому что изделие как таковое уже есть, и оно отвечает всем требованиям, которые предъявляются к данным приборам", — отметил он.

По его словам, сложно говорить о том, скольким пациентам понадобится такое устройство, поскольку нет подобной статистики, но можно рассчитывать, что после начала применения технологии число пациентов, которые за ней обращаются, будет расти.