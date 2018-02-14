Формула любви: гормональный коктейль от святого Валентина

Святой Валентин был обезглавлен около 1750 лет назад — 14 февраля 270 года. Перед казнью из его надпочечников в мозг, пока тот был соединен с телом, поступили гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол. Кстати, выражение "от страха волосы встали дыбом" правдиво, так как волосы у корней в этой ситуации немного приподнимаются. Любовь, одним из символов которой стал святой Валентин, вызывает выработку гораздо большего числа гормонов. "Социальный навигатор" рассказывает, каких.

Евгений Еремкин специально для "Социального навигатора"

В сети сформулирован вопрос: "Как называется гормон влюбленности, когда теряешь аппетит и не можешь спать по ночам?" Забыли только про бабочек в животе. Ответы разнятся, "эксперты" путаются и не могут определиться, как правильно написать название гормона — окситоцин или акситацин.

Стоит отметить, что химические процессы, происходящие в телах влюбленных людей, сложны и малоизучены, влияние на них оказывает множество факторов.

Кто за что отвечает, но это не точно

За формирование чувств, то есть за поселение бабочек в животе, отвечают гормоны дофамин, серотонин, адреналин, норадреналин и фенилэтиламин, а за следующую стадию отношений — привязанность — вазопрессин и окситоцин.

Врач-эндокринолог, к.м.н. Анна Еремкина замечает, что перечисленные биологически активные вещества могут воздействовать и как гормоны и как нейромедиаторы, то есть вырабатываться как в нервной системе, так и других органах. Для удобства в этом тексте они будут называться гормонами.

"Любовь нельзя разложить на химические реакции. Мы знаем о действии отдельных гормонов, но вряд ли такое сложное чувство можно объяснить только действием биологически активных веществ", — говорит эксперт.

Удар по мозгам

Дофамин является одним из наиболее изученных гормонов, участвующих в формировании чувства удовольствия, мотивации и концентрации, когнитивной функции. Ряд исследователей рассматривает нарушения обмена дофамина в качестве одной из причин шизофрении, существует "дофаминовая теория шизофрении". Получается, что любовь это сумасшествие.

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В ходе научного эксперимента в середине 20-го века исследователи имплантировали в определенные участки мозга крысы, особенно в средний узел переднего мозга, электроды и научили крысу нажимать на рычаг, который посылал низковольтный разряд тока в эти участки. Дошло до того, что крыса щелкала до 1000 раз в час. Тогда было сделано предположение, что нервные импульсы в этом участке передаются с помощью дофамина, а значит, он отвечает за наслаждение, ведь крыса не просто так била себя током. Позже это предположение подтвердили радионуклидные томографические исследования. В похожем эксперименте люди вели себя так же, как и крысы. Даже отказывались от еды, чтобы не прерывать удовольствие.

Дофамин играет важную роль в "системе вознаграждения" мозга, то есть в закреплении поведенченских реакций при помощи ответных положительных эмоций, возникающих при определенном действии. Гормон вырабатывается естественным путем при получении человеком позитивного опыта, например, при приеме вкусной пищи, приятных тактильных ощущениях, во время секса и в других похожих ситуациях. В эмоциональном плане он помогает людям чувствовать себя желанным и привлекательным, испытывать радость в присутствии любимого человека, интерес к нему.

Повышение выработки дофамина провоцируют и некоторые наркотики, но нужно помнить, что они противозаконны и очень опасны. Когда эффект наркотического опьянения исчезает, в организме, наоборот, наблюдается сильная нехватка дофамина. У больных синдромом Паркинсона также снижается выработка этого гормона.

Серотонин — гормон удовольствия, его высвобождение, как правило, связано с приятными событиями, происходящими в жизни человека. Чувство удовлетворения после оргазма в значительной степени объясняется действием серотонина.

Первым его обнаружил в желудочно-кишечном тракте итальянский фармаколог Витторио Эрспамер в 1923 году, и только в 1957 году благодаря опытам Джона Гаддума появилась первая информация о разнообразном влиянии серотонина на центральную нервную систему. Серотонин, как и дофамин, участвует в регуляции настроения и формировании эмоциональной гибкости.

Как ни странно, на этапе зарождения отношений его выработка снижается. Вероятно, это связано со страхом, что чувства не будут взаимными и будут отвергнуты второй половиной.

Всем хорошо известны тревожность и перепады настроения, которые могут быть спровоцированы одним единственным взглядом, улыбкой, звонком или смс.

Фенилэтиламин — вещество, которое часто называют "молекулой любви". Именно он дает ощущение влюбленности, активности, эмоционального удовлетворения, ускоряя процессы во всем организме и уменьшая желание есть и пить. Да, вот эти самые бабочки в животе. Кстати, данное вещество попадает в организм еще и после употребления клубники и шоколада, о чем знали соблазнители уже в Средневековье, они нередко добивались расположения женщин с помощью этих вкусняшек. Клубника во все времена и в разных культурах была символом пикантной ситуации или связи.

Адреналин и норадреналин — гормоны стресса, они увеличивают возможности человека в нестандартных ситуациях, и их выработка у влюбленных значимо повышается. Из-за них при виде любимого человека учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возникает дрожь, бледнеет кожа, холодеют конечности. Эти гормоны также способствуют появлению сексуального возбуждения и оргазма. Когда их уровень постоянно повышен, человек склонен к тревожности, а когда снижен — к депрессии.

© РИА Новости / Михаил Мордасов Эндорфины высвобождаются при физическом контакте с объектом любви, приносят влюбленным ощущение благополучия и защищенности © РИА Новости / Михаил Мордасов Эндорфины высвобождаются при физическом контакте с объектом любви, приносят влюбленным ощущение благополучия и защищенности

Эндорфины — гормоны покоя и удовлетворения, название которых пришло из греческой мифологии, его дал бог Морфей — "тот, кто формирует сны". По способу действия эндорфины сходны с наркотическими веществами опиатами, они способны уменьшать интенсивность боли и регулировать эмоциональное состояние. Эти гормоны высвобождаются при физическом контакте с объектом любви, приносят влюбленным ощущение благополучия и защищенности.

Эндорфины часто ошибочно называют "гормонами счастья", связывая их резкое повышение с состоянием эйфории. Однако эйфория — намного более сложный процесс, обусловленный взаимодействием большего числа веществ, например, дофамина и серотонина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь — гормоны нежности и привязанности. Они начинают вырабатываться у счастливых влюбленных, когда их отношения переходят в фазу взаимной любви и уверенности друг в друге. Как ни странно, они сокращают выработку гормонов первой "страстной" фазы отношений. В результате пылкая страсть угасает по мере того, как растет нежная привязанность.

По данным нейробиолога Дэниела Амена, как правило, уровень окситоцина в норме ниже у мужчин, чем у женщин, за исключением периода времени после наступления оргазма, когда он резко повышается (отчего наступает сонливость). Этот же гормон воздействует на младенцев, сосущих грудное молоко, отчего они тоже становятся сонными.

Окситоцин способствует чувству близости и влюбленности, между постоянными сексуальными партнерами.

"Во-первых, окситоцин делает кожу более чувствительной, усиливая привязанность и стремление к физическому контакту. Во-вторых, уровень окситоцина повышается при прикосновениях и даже их ожидании. Окситоцин нарастает в процессе любовного акта, достигая максимального уровня при оргазме, и остается повышенным еще некоторое время после него", — говорится в книге Амена "Мозг и любовь. Секреты практической нейробиологии".

Ученый Михаэль Косфельд провел эксперимент-игру, в ходе которого одна группа участников опыта получала ингаляции окситоцина, а другая — плацебо. По условиям испытания участники решали, как выгоднее инвестировать игровые деньги. В итоге все члены группы вдыхающей спрей, легче рисковали деньгами, чем участники получавшие плацебо.

Получается, что окситоцин способствует возникновению доверия, необходимого для дружбы, любви, семейной жизни и даже заключения сделок. Согласно выводам авторов, окситоцин специфически воздействует на готовность человека принять риски, возникающие в межличностных контактах. Можно сказать, окситоцин прибавляет к влюбленности доверие, и именно это делает отношения крепкими и прочными.

"Гормон вазопрессин отвечает за регуляцию водно-солевого баланса в организме. Но как нейромедиатор он участвует в регуляции агрессивного поведения и механизмов памяти", — говорит эндокринолог Анна Еремкина. Опыты на животных показывают, что именно вазопрессин отвечает за крепость семейных отношений в парах, регулирует привязанность и половое постоянство у мужчин. Его уровень выше у сильной половины человечества.

"Окситоцин и вазопрессин в некотором смысле вступают в конфликт с действием дофамина и норадреналина. Возможно, поэтому чувство привязанности усиливается по мере ослабевания сумасшедшей, страстной любви", — считает Дэниел Амен.

А потом любовь закончилась

Французский писатель Фредерик Бегбедер уверен, что любовь живет три года. Ученые не называют точные сроки, но в действительности выработка дофамина у влюбленных со временем снижается, поэтому многие пары думают, что любовь прошла, и разрывают отношения, хотя в организме происходит выработка окситоцина и вазопрессина.

Сейчас на рынке продается множество биологических добавок и препаратов, например фенилэтиламин, которые, как утверждается, помогает поддерживать отношения.

Автор секс-блога "Маша, давай!" Мария Арзамасова считает, что любые добавки, предназначенные для привлечения человека, например духи с феромонами, это не более чем маркетинговый ход.

"Мы не во вселенной Гарри Поттера живем, чтобы варить любовное зелье и кого-то в себя влюбить. Это действует больше на собственную психику: если ты пользуешься духами с феромонами и считаешь, что они работают, то это делает тебя более сексуальной, открытой, раскрепощенной", — говорит блогер.

Мария Арзамасова предлагает использовать "народные методы" — стараться проводить вместе досуг и испытывать новые ощущения.

"Часто все, что было между партнерами в начале отношений, с годами съедает быт, и из этого состояния нужно выбираться, добавлять что-то в отношения, переживать что-то новое. Например, вместе прокатиться на американских горках, полазить по скалодрому, прыгнуть с парашютом, чтобы спровоцировать выработку гормонов счастья. Это важно делать хотя бы раз в неделю!" — уверена Арзамасова.

"Социальный навигатор" предлагает разрушить сложившуюся схему, когда муж проводит выходные в гараже, ремонтируя "Жигули", а жена у плиты. Надо приложить усилия, ведь иногда любовь не исчезает, она просто выходит на следующий уровень.