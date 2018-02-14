Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь

Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь

Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь

В то время, как некоторые люди только мечтают найти свою вторую половинку, кто-то ее уже нашел. Одинаковых историй любви не бывает, несмотря на то, что существуют похожие сюжеты. Кому-то повезло встретить того самого в школе, причем сразу на торжественной линейке, кто-то узнал имя своего будущего мужа задолго до того, как сочетаться узами брака, а кто-то понял, что истинная любовь не знает времени и расстояния, и сказать "я согласна" никогда не поздно.

К Дню всех влюбленных "Социальный навигатор" собрал четыре истории о невероятной любви, которые помогут поверить в чудо.

Вместе со школьной скамьи, или Медные колечки

Елена и Константин познакомились, когда им было всего по семь лет. Они попали в 1 "В" класс по счастливой случайности – про Лену и нескольких девочек забыли при распределении, и тогда классная руководительница взяла учениц к себе.

© РИА Новости / Шерстенников Школа дала героям этой истории не только знания, но и подарила любовь © РИА Новости / Шерстенников Школа дала героям этой истории не только знания, но и подарила любовь

Прошло несколько школьных лет, и Костя все-таки собрался с духом и передал возлюбленной зашифрованную записку, в которой признавался в своих чувствах. Тогда им было по 12 лет.

С 6 класса они начали проводить время вместе – гуляли и ходили в кино, а в 8-м сели за одну парту. Елена вспоминает, что никто из одноклассников не задирал и не дразнил юную пару, все относились к их отношениям очень трепетно и бережно, даже учителя.

7 класс сыграл важную роль в их будущей семейной жизни – тогда 13-летние подростки решили, что обязательно поженятся, и Костя даже сделал обручальные кольца из медных гаек. Носить их, конечно, было нельзя, но об этом подарке Елена до сих пор вспоминает с особой теплотой.

Как это часто бывает, последний звонок мог развести возлюбленных, ведь Лена поступила в университет, который находился в другом городе, но расстояние только укрепило и без того сильные чувства. Несмотря на то что молодых людей разделяли четыре часа на автобусе, они встречались раз в две недели – либо она ездила к нему, либо он к ней.

Но на этом проверка крепости чувств не закончилась – в 1987 году Константина призвали в армию. Впереди были два года порознь, влюбленных разделяли уже 10 часов на поезде. Но и это не смогло ослабить любовь между ними. За все время службы Елена приезжала к своему молодому человеку восемь раз.

Константин демобилизовался в 1989-м, и теперь влюбленные уже не расставались – они сыграли свадьбу 15 февраля следующего года. Елена говорит, что если бы тогда они знали про День всех влюбленных, то сочетались бы браком чуть раньше, но это совершенно ее не расстраивает, ведь завтра они будут праздновать 28-летие совместной жизни, а в сентябре 28 лет исполнится их дочери.

Любовные истории – это всегда чудо, но некоторые закручены на настоящих мистических событиях, когда гадалка или цыганка в кофейной гуще или на картах Таро видит имя будущего жениха, встреча с которым произойдет через несколько лет.

Гадалка оказалась права, или Фамилия одна, а претендентов много

Маше было 12 лет, когда в их деревню в Пензенской области пришла цыганка и принялась гадать. Деревенские девочки приносили ей кто хлеб, кто молоко и подставляли ладошки. Конечно, в первую очередь всех интересовало имя жениха. "Твоя фамилия будет Пенкина, запомни. А мужа будут звать Николай", – сказала Маше цыганка.

Девочка уверенно возразила, что ни в их деревне, ни в соседней нет людей с такой фамилией, поэтому цыганке стоит повнимательней считывать данные с ладони. Тогда та сказала, что жить она будет в Рязани. "Нет такого города. Может Казань?", – с географией у Маши было не все благополучно. Цыганка пригляделась и как отрезала: нет, все-таки Рязань, и не спорь с медиумом.

Так эта история началась в 1949 году. Потом у Маши умерла мама, и мачеха намекнула, что у нее и так два голодных рта и ей с братом и сестрой надо подыскивать новый дом. А из деревни в то время было не так просто уехать. Получив паспорт, Маша написала заявление в пензенский библиотечный техникум и поступила. Она взяла младших брата и сестру, немного денег и уехала, но не в Пензу, а в Москву. Год поработала обходчиком путей на железной дороге и переехала в Рязань.

Семья поселилась в общежитии керамического завода, спали на одной кровати, поперек, положив ноги на табуреты. В том общежитии Маша встретила мужчину, которого звали Анатолий Пенкин.

"Немного ошиблась цыганка. Анатолий, Николай – разница небольшая", – подумала девушка.

Анатолий начал приударять за ней, и из этого могла бы вырасти большая любовь, если бы не дурацкий случай. Анатолий собирался на важное мероприятие и попросил по-соседски помочь, погладить брюки, так как сам не умел. Маша тоже не умела, но с радостью согласилась. "Я ему тогда таких стрелок нагладила, что пришлось новые брюки покупать", – вспоминала она. Анатолий в новых брюках вскоре женился на соседке. А Маша переехала в общежитие кирпичного завода.

© Из личного архива Познакомившись с несколькими Пенкинами, Мария все-таки нашла своего Николая © Из личного архива Познакомившись с несколькими Пенкинами, Мария все-таки нашла своего Николая

Для того чтобы органы опеки не забрали детей в детдом, Маша написала письмо Клименту Ворошилову и даже попала к нему на прием. Эту женщину ничто не могло остановить. Постепенно проблемы с устройством детей решились, осталось построить свое семейное счастье. В новом общежитии снова оказался мужчина по фамилии Пенкин, только звали его Виктор. Выяснилось, что у него восемь братьев, среди которых, конечно, был Николай.

В это время он как раз вернулся из армии в родную липецкую деревню. Молодой человек ничего не знал о предсказании цыганки, поэтому не искал любви и собирался устроиться в колхоз. Работящего парня с золотыми руками ждало прекрасное будущее хоть за рулем бульдозера, хоть в лице образованного агронома. Но судьба привела его к брату в общежитие в Рязани. Там он заметил девушку Марию.

Весной 1956 года все общежитие вышло на субботник. Работы распределялись по наличию инструмента. Если у тебя есть лопата, будешь копать, если кисти, будешь красить. У Маши был лом.

"Я почему на нее внимание-то обратил? Уж больно хорошо лед колола, лом так и летал! И все время шутила и смеялась. Я тогда подумал, что надо дураком быть, чтобы такую женщину упустить", – рассказывает внукам Николай.

В прошлом году в окружении большой семьи они отметили 60-летие совместной жизни. Маша надела фату, которую правнучка сделала из тюли, а Николай – пиджак с галстуком.

© Из личного архива Мария и Николай, 3 сентября 1957 год © Из личного архива Мария и Николай, 3 сентября 1957 год

Многие говорят, что первую любовь забыть невозможно. В сердце каждого найдется особое место для радостных, теплых и даже грустных воспоминаний. Бывает так, что только спустя время понимаешь, что настоящая любовь всегда была рядом, а чувства до сих пор не утихли.

Потому что есть Алешка у тебя, или И тут раздался звонок

История Натальи и Алексея началась больше двадцати лет назад. Юные и неопытные школьники тогда совсем не думали об отношениях.

Пришла весна, на улице показалось теплое солнце, и Наташа с подругой решили пойти погулять. В тот день они познакомились с тремя парнями. Виталий, самый взрослый, смелый и наглый, сразу стал активно ухаживать за главной героиней, хотя тогда об отношениях она даже не думала. Саша увлекся ее подругой, а скромный и не очень общительный Леша остался один. Наташа никому не сказала, что уже тогда ей понравился именно Алексей.

Время шло, и скромный, молчаливый Леша все-таки признался девушке в своих чувствах, которые оказались взаимными. Молодые люди были влюблены, счастливы и даже не думали расставаться, пока Наталья не собралась в Москву. О совместной жизни героям было думать пока рано, поэтому они решили расстаться.

После переезда жизнь девушки изменилась. Ритм большого города увлек Наталью, она завела новых знакомых, стала чаще выходить в свет, познакомилась с парнем.

Молодые люди долгое время были вместе, и ей казалось, что вот она – настоящая, взрослая любовь. Но подсознательно девушка каждый раз сравнивала своего молодого человека с Лешей, она никогда и не забывала про него.

Общие друзья рассказывали, что у Алексея в личной жизни все не клеилось, что говорил он всегда о Наталье, хотя та продолжала считать, что юношеская влюбленность в прошлом, что все это лишь иллюзия.

© РИА Новости / Владимир Сергеев Возлюбленные думали друг о друге даже в разлуке © РИА Новости / Владимир Сергеев Возлюбленные думали друг о друге даже в разлуке

Время шло, и девушка родила дочку, но как бы она ни старалась сохранить отношения, быть с отцом ребенка они уже не могли. И тогда судьба постучалась в ее дверь, а точнее, позвонила по телефону.

Сидя на чемоданах, в ожидании возвращения на малую родину, раздался телефонный звонок – это был Алексей. Он узнал ее номер у общих знакомых. Они проговорили весь вечер, как в былые времена, когда все только начиналось, и им сразу стало понятно – их судьба быть вместе.

Возлюбленные сыграли свадьбу через несколько месяцев, и скоро у них появится долгожданный ребенок. Первая дочь Натальи относится к Алексею, как к старшему другу.

Бывает, что половинки знают друг друга всю жизнь, но почему-то кажется, что это только дружба, но в один прекрасный день понимаешь, он – единственный.

Квест в темноте, или Родители поженили

Максиму было два года, когда он поехал с родителями на море. Все замечательно проводили время, пока у мальчика не разболелся живот. Причем настолько сильно, что семье пришлось прервать отпуск и срочно вернуться домой. Кто-то посоветовал отвезти ребенка в больницу к знакомому врачу. Там ему быстро поставили диагноз и сделали операцию, что буквально спасло мальчика от смерти – тогда у него лопнул аппендицит.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, поэтому папа Максима решил познакомиться с врачом. Оказалось, что у доктора тоже есть дети – годовалая Даша и ее двухлетняя сестра. Шутка напросилась сама собой: "А давай их поженим?".

© Из личного архива Тогда никто и не думал, что после шуточного предложения их дети сыграют свадьбу © Из личного архива Тогда никто и не думал, что после шуточного предложения их дети сыграют свадьбу

Семьи начали дружить: вместе отдыхали и ходили друг к другу на праздники, но настоящая дружба между Дашей и Максимом началась, когда им было по шесть-семь лет.

Шли годы, у молодого человека появилась другая девушка, обе семьи тепло ее приняли и уже поженили пару в своих головах, а Даша стала часто улетать за границу.

Вернувшись из очередной поездки, героиня этой истории с друзьями решила пойти на квест, туда же она пригласила и Максима. Тогда он и рассказал о том, что расстался со своей пассией. Решено было их помирить, но Максим был категорически против.

После этого случая друзья детства начали видеться чаще: практически каждый день ходили в кино, кафе и снова собрались на очередной квест – страшный, в полной темноте, которой Даша всегда боялась. Все должны были разбиться по парам, и девушка инстинктивно схватила за руку Максима. Там, в темноте, и появилась отправная точка их зарождающихся отношений.

Затем последовал Новый год, который влюбленные провели сначала с родителями, а потом с друзьями. Между ними все было очень невинно и даже по-детски – они просто держались за руки.

Через несколько дней после этого в 2 часа ночи у Даши зазвонил телефон — Максим попросил ее спуститься вниз. В полусне она подумала, что это шутка, но потом все-таки спустилась и увидела его на пороге дома с ее любимыми алыми розами в руках. Парень поцеловал ее в щеку и просто уехал.

Даша тогда не хотела менять свою жизнь, не хотела отказываться от поездок за границу, боялась неизвестности. Поэтому, когда в феврале друзья предложили Максиму поехать в Сочи кататься на сноубордах, девушка уговорила Максима проветриться с друзьями. Кроме того, в компании поехала его бывшая, и все предположили, что там-то они могут снова сойтись. Но судьба распорядилась иначе.

© Из личного архива Долгожданная девочка породнила обе семьи © Из личного архива Долгожданная девочка породнила обе семьи

Даже на расстоянии молодые люди были на связи 24 часа в сутки, и, когда Максим вернулся, казалось, что все между ними стало ясно. Но череда разлук на этом не закончилась — через неделю улетала Даша. Девушке все еще казалось, что за такое время чувства между ними должны утихнуть, однако влюбленные, но отчаянно в этом сами себе не признающиеся, разговаривали почти каждый день.

В тот день, когда Даша вернулась, они решили съехаться, а через полгода сыграли свадьбу. Как говорит сама героиня: "Наши семьи воссоединились". Девять месяцев назад у них родилась дочка, а весной появится мальчик.

Беседовала Есения Бландова