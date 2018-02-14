РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Социальный навигатор

Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь

10:4014.02.2018
(обновлено: 11:20 14.02.2018)
0850
© РИА Новости / Владимир АстапковичЧетыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизньЧетыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В то время, как некоторые люди только мечтают найти свою вторую половинку, кто-то ее уже нашел. Одинаковых историй любви не бывает, несмотря на то, что существуют похожие сюжеты. Кому-то повезло встретить того самого в школе, причем сразу на торжественной линейке, кто-то узнал имя своего будущего мужа задолго до того, как сочетаться узами брака, а кто-то понял, что истинная любовь не знает времени и расстояния, и сказать "я согласна" никогда не поздно.

К Дню всех влюбленных "Социальный навигатор" собрал четыре истории о невероятной любви, которые помогут поверить в чудо.

Вместе со школьной скамьи, или Медные колечки

Елена и Константин познакомились, когда им было всего по семь лет. Они попали в 1 "В" класс по счастливой случайности – про Лену и нескольких девочек забыли при распределении, и тогда классная руководительница взяла учениц к себе.

© РИА Новости / ШерстенниковШкола дала героям этой истории не только знания, но и подарила любовь
© РИА Новости / Шерстенников
Школа дала героям этой истории не только знания, но и подарила любовь

Прошло несколько школьных лет, и Костя все-таки собрался с духом и передал возлюбленной зашифрованную записку, в которой признавался в своих чувствах. Тогда им было по 12 лет.

С 6 класса они начали проводить время вместе – гуляли и ходили в кино, а в 8-м сели за одну парту. Елена вспоминает, что никто из одноклассников не задирал и не дразнил юную пару, все относились к их отношениям очень трепетно и бережно, даже учителя.

7 класс сыграл важную роль в их будущей семейной жизни – тогда 13-летние подростки решили, что обязательно поженятся, и Костя даже сделал обручальные кольца из медных гаек. Носить их, конечно, было нельзя, но об этом подарке Елена до сих пор вспоминает с особой теплотой.

Как это часто бывает, последний звонок мог развести возлюбленных, ведь Лена поступила в университет, который находился в другом городе, но расстояние только укрепило и без того сильные чувства. Несмотря на то что молодых людей разделяли четыре часа на автобусе, они встречались раз в две недели – либо она ездила к нему, либо он к ней.

Отношения полов. Чему научат семья и школа?
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отношения полов. Чему научат семья и школа?

Но на этом проверка крепости чувств не закончилась – в 1987 году Константина призвали в армию. Впереди были два года порознь, влюбленных разделяли уже 10 часов на поезде. Но и это не смогло ослабить любовь между ними. За все время службы Елена приезжала к своему молодому человеку восемь раз.

Константин демобилизовался в 1989-м, и теперь влюбленные уже не расставались – они сыграли свадьбу 15 февраля следующего года. Елена говорит, что если бы тогда они знали про День всех влюбленных, то сочетались бы браком чуть раньше, но это совершенно ее не расстраивает, ведь завтра они будут праздновать 28-летие совместной жизни, а в сентябре 28 лет исполнится их дочери.

Любовные истории – это всегда чудо, но некоторые закручены на настоящих мистических событиях, когда гадалка или цыганка в кофейной гуще или на картах Таро видит имя будущего жениха, встреча с которым произойдет через несколько лет.

Гадалка оказалась права, или Фамилия одна, а претендентов много

Маше было 12 лет, когда в их деревню в Пензенской области пришла цыганка и принялась гадать. Деревенские девочки приносили ей кто хлеб, кто молоко и подставляли ладошки. Конечно, в первую очередь всех интересовало имя жениха. "Твоя фамилия будет Пенкина, запомни. А мужа будут звать Николай", – сказала Маше цыганка.

Девочка уверенно возразила, что ни в их деревне, ни в соседней нет людей с такой фамилией, поэтому цыганке стоит повнимательней считывать данные с ладони. Тогда та сказала, что жить она будет в Рязани. "Нет такого города. Может Казань?", – с географией у Маши было не все благополучно. Цыганка пригляделась и как отрезала: нет, все-таки Рязань, и не спорь с медиумом.

Я докажу, что люблю тебя!: самые яркие поступки ради любви
© REUTERS / Andrew Winning
"Я докажу, что люблю тебя!": самые яркие поступки ради любви

Так эта история началась в 1949 году. Потом у Маши умерла мама, и мачеха намекнула, что у нее и так два голодных рта и ей с братом и сестрой надо подыскивать новый дом. А из деревни в то время было не так просто уехать. Получив паспорт, Маша написала заявление в пензенский библиотечный техникум и поступила. Она взяла младших брата и сестру, немного денег и уехала, но не в Пензу, а в Москву. Год поработала обходчиком путей на железной дороге и переехала в Рязань.

Семья поселилась в общежитии керамического завода, спали на одной кровати, поперек, положив ноги на табуреты. В том общежитии Маша встретила мужчину, которого звали Анатолий Пенкин.

"Немного ошиблась цыганка. Анатолий, Николай – разница небольшая", – подумала девушка.

Анатолий начал приударять за ней, и из этого могла бы вырасти большая любовь, если бы не дурацкий случай. Анатолий собирался на важное мероприятие и попросил по-соседски помочь, погладить брюки, так как сам не умел. Маша тоже не умела, но с радостью согласилась. "Я ему тогда таких стрелок нагладила, что пришлось новые брюки покупать", – вспоминала она. Анатолий в новых брюках вскоре женился на соседке. А Маша переехала в общежитие кирпичного завода.

© Из личного архиваПознакомившись с несколькими Пенкинами, Мария все-таки нашла своего Николая
© Из личного архива
Познакомившись с несколькими Пенкинами, Мария все-таки нашла своего Николая

Для того чтобы органы опеки не забрали детей в детдом, Маша написала письмо Клименту Ворошилову и даже попала к нему на прием. Эту женщину ничто не могло остановить. Постепенно проблемы с устройством детей решились, осталось построить свое семейное счастье. В новом общежитии снова оказался мужчина по фамилии Пенкин, только звали его Виктор. Выяснилось, что у него восемь братьев, среди которых, конечно, был Николай.

В это время он как раз вернулся из армии в родную липецкую деревню. Молодой человек ничего не знал о предсказании цыганки, поэтому не искал любви и собирался устроиться в колхоз. Работящего парня с золотыми руками ждало прекрасное будущее хоть за рулем бульдозера, хоть в лице образованного агронома. Но судьба привела его к брату в общежитие в Рязани. Там он заметил девушку Марию.

Весной 1956 года все общежитие вышло на субботник. Работы распределялись по наличию инструмента. Если у тебя есть лопата, будешь копать, если кисти, будешь красить. У Маши был лом.

"Я почему на нее внимание-то обратил? Уж больно хорошо лед колола, лом так и летал! И все время шутила и смеялась. Я тогда подумал, что надо дураком быть, чтобы такую женщину упустить", – рассказывает внукам Николай.

В прошлом году в окружении большой семьи они отметили 60-летие совместной жизни. Маша надела фату, которую правнучка сделала из тюли, а Николай – пиджак с галстуком.

© Из личного архиваМария и Николай, 3 сентября 1957 год
© Из личного архива
Мария и Николай, 3 сентября 1957 год

Многие говорят, что первую любовь забыть невозможно. В сердце каждого найдется особое место для радостных, теплых и даже грустных воспоминаний. Бывает так, что только спустя время понимаешь, что настоящая любовь всегда была рядом, а чувства до сих пор не утихли.

Потому что есть Алешка у тебя, или И тут раздался звонок

История Натальи и Алексея началась больше двадцати лет назад. Юные и неопытные школьники тогда совсем не думали об отношениях.

Свадьба. Архивное фото
© Fotolia / Sondem
В Москве более 320 пар сыграют свадьбы в День всех влюбленных

Пришла весна, на улице показалось теплое солнце, и Наташа с подругой решили пойти погулять. В тот день они познакомились с тремя парнями. Виталий, самый взрослый, смелый и наглый, сразу стал активно ухаживать за главной героиней, хотя тогда об отношениях она даже не думала. Саша увлекся ее подругой, а скромный и не очень общительный Леша остался один. Наташа никому не сказала, что уже тогда ей понравился именно Алексей.

Время шло, и скромный, молчаливый Леша все-таки признался девушке в своих чувствах, которые оказались взаимными. Молодые люди были влюблены, счастливы и даже не думали расставаться, пока Наталья не собралась в Москву. О совместной жизни героям было думать пока рано, поэтому они решили расстаться.

После переезда жизнь девушки изменилась. Ритм большого города увлек Наталью, она завела новых знакомых, стала чаще выходить в свет, познакомилась с парнем.

Молодые люди долгое время были вместе, и ей казалось, что вот она – настоящая, взрослая любовь. Но подсознательно девушка каждый раз сравнивала своего молодого человека с Лешей, она никогда и не забывала про него.

Общие друзья рассказывали, что у Алексея в личной жизни все не клеилось, что говорил он всегда о Наталье, хотя та продолжала считать, что юношеская влюбленность в прошлом, что все это лишь иллюзия.

© РИА Новости / Владимир СергеевВозлюбленные думали друг о друге даже в разлуке
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Возлюбленные думали друг о друге даже в разлуке

Время шло, и девушка родила дочку, но как бы она ни старалась сохранить отношения, быть с отцом ребенка они уже не могли. И тогда судьба постучалась в ее дверь, а точнее, позвонила по телефону.

Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить

Сидя на чемоданах, в ожидании возвращения на малую родину, раздался телефонный звонок – это был Алексей. Он узнал ее номер у общих знакомых. Они проговорили весь вечер, как в былые времена, когда все только начиналось, и им сразу стало понятно – их судьба быть вместе.

Возлюбленные сыграли свадьбу через несколько месяцев, и скоро у них появится долгожданный ребенок. Первая дочь Натальи относится к Алексею, как к старшему другу.

Бывает, что половинки знают друг друга всю жизнь, но почему-то кажется, что это только дружба, но в один прекрасный день понимаешь, он – единственный.

Квест в темноте, или Родители поженили

Максиму было два года, когда он поехал с родителями на море. Все замечательно проводили время, пока у мальчика не разболелся живот. Причем настолько сильно, что семье пришлось прервать отпуск и срочно вернуться домой. Кто-то посоветовал отвезти ребенка в больницу к знакомому врачу. Там ему быстро поставили диагноз и сделали операцию, что буквально спасло мальчика от смерти – тогда у него лопнул аппендицит.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, поэтому папа Максима решил познакомиться с врачом. Оказалось, что у доктора тоже есть дети – годовалая Даша и ее двухлетняя сестра. Шутка напросилась сама собой: "А давай их поженим?".

© Из личного архиваТогда никто и не думал, что после шуточного предложения их дети сыграют свадьбу
© Из личного архива
Тогда никто и не думал, что после шуточного предложения их дети сыграют свадьбу

Семьи начали дружить: вместе отдыхали и ходили друг к другу на праздники, но настоящая дружба между Дашей и Максимом началась, когда им было по шесть-семь лет.

Шли годы, у молодого человека появилась другая девушка, обе семьи тепло ее приняли и уже поженили пару в своих головах, а Даша стала часто улетать за границу.

Вернувшись из очередной поездки, героиня этой истории с друзьями решила пойти на квест, туда же она пригласила и Максима. Тогда он и рассказал о том, что расстался со своей пассией. Решено было их помирить, но Максим был категорически против.

После этого случая друзья детства начали видеться чаще: практически каждый день ходили в кино, кафе и снова собрались на очередной квест – страшный, в полной темноте, которой Даша всегда боялась. Все должны были разбиться по парам, и девушка инстинктивно схватила за руку Максима. Там, в темноте, и появилась отправная точка их зарождающихся отношений.

Затем последовал Новый год, который влюбленные провели сначала с родителями, а потом с друзьями. Между ними все было очень невинно и даже по-детски – они просто держались за руки.

День Святого Валентина во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
К Дню всех влюбленных. "Ради любви даже Наполеона проспишь..."

Через несколько дней после этого в 2 часа ночи у Даши зазвонил телефон — Максим попросил ее спуститься вниз. В полусне она подумала, что это шутка, но потом все-таки спустилась и увидела его на пороге дома с ее любимыми алыми розами в руках. Парень поцеловал ее в щеку и просто уехал.

Даша тогда не хотела менять свою жизнь, не хотела отказываться от поездок за границу, боялась неизвестности. Поэтому, когда в феврале друзья предложили Максиму поехать в Сочи кататься на сноубордах, девушка уговорила Максима проветриться с друзьями. Кроме того, в компании поехала его бывшая, и все предположили, что там-то они могут снова сойтись. Но судьба распорядилась иначе.

© Из личного архиваДолгожданная девочка породнила обе семьи
© Из личного архива
Долгожданная девочка породнила обе семьи

Даже на расстоянии молодые люди были на связи 24 часа в сутки, и, когда Максим вернулся, казалось, что все между ними стало ясно. Но череда разлук на этом не закончилась — через неделю улетала Даша. Девушке все еще казалось, что за такое время чувства между ними должны утихнуть, однако влюбленные, но отчаянно в этом сами себе не признающиеся, разговаривали почти каждый день.

В тот день, когда Даша вернулась, они решили съехаться, а через полгода сыграли свадьбу. Как говорит сама героиня: "Наши семьи воссоединились". Девять месяцев назад у них родилась дочка, а весной появится мальчик.

Беседовала Есения Бландова

Комментировать
Социальный навигатор
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена