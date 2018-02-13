"Я докажу, что люблю тебя!": самые яркие поступки ради любви

Ежегодно 14 февраля в большинстве стран мира отмечается День святого Валентина. Уже более полутора тысяч лет миллионы людей в этот день признаются друг другу в любви, пишут послания, дарят цветы, сладости и другие подарки.

Все могут короли

Но есть и те, кто для своих возлюбленных готов выйти за привычные рамки, совершить великие, удивляющие своим размахом или опасные и необдуманные поступки, чтобы проявить свои чувства. Мы предлагаем вспомнить о ярких, необычных и порой безумных поступках, которые люди совершали ради любви.

История помнит немало поразительных поступков правителей, которые те совершали ради своих любимых. Так, по преданию, одно из семи чудес света — висячие сады Семирамиды — были построены в начале VII века до н.э. вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены. Амитис, выросшая в гористой, зеленой Мидии, задыхалась в пыльном и шумном Вавилоне, и тогда правитель приказал возвести посреди пустыни оазис, в котором росли бы самые диковинные растения.

В честь великой любви была воздвигнута и знаменитая во всем мире мечеть Тадж-Махал. Она построена по приказу падишаха империи Бабуридов Шах-Джахана I в память о любимой жене и верной соратнице Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка.

Еще одна легенда — о любви Париса к прекрасной Елене — также известна многим с детства. Правда, похищение троянским принцем супруги греческого царя обернулось десятилетней войной и падением Трои.

Знамениты своими поступками во имя любви и наследники британского престола. Пожалуй, самая известная история произошла менее ста лет назад: в 1936 году в Британской империи разразился кризис после того, как король Эдуард VIII объявил о своем решении жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

© Wikipedia Ради любви Эдуард VIII отказался от престола © Wikipedia Ради любви Эдуард VIII отказался от престола

Против этого брака выступили и члены правительств Великобритании и ее доминионов, и священнослужители, и британское общество. И тогда Эдуард VIII принял решение отречься от престола, став единственным монархом, добровольно отказавшимся от короны, начиная с англосаксонского периода. В 1937 году он вступил в брак с Симпсон и счастливо прожил с ней 35 лет.

Уже в наши дни внук Елизаветы II принц Уильям во время обучения пилотированию вертолета в королевских ВВС слетал навестить любимую. Как сообщали СМИ , во время тренировочного полета он посадил вертолет на площадку возле дома семьи возлюбленной Кейт Миддлтон. Эта информация вызвала возмущение в армейских кругах, однако министерство обороны вступилось за принца, заявив, что маневр был полностью санкционирован.

Позднее Уильям отказался подписывать брачный контракт со своей невестой Кейт, несмотря на уговоры королевского окружения. Доверие в семье, по мнению принца, гораздо важнее правовых отношений.

300 сэндвичей до счастья

Конечно, легко делать широкие жесты, когда ты — правитель страны, но и ярких поступков во имя любви, не требующих денег и власти, в последнее время, кажется, стало меньше, а те, что совершаются, не производят впечатления.

Так, в США девушка ради предложения руки и сердца от возлюбленного приготовила для него 257 разнообразных сэндвичей. Все бутерброды американка подавала бойфренду в рамках заключенного ими соглашения: она готовит 300 сэндвичей, после чего получает обручальное кольцо. Таким образом, ей удалось добиться помолвки на 43 сэндвича раньше.

© Fotolia, Olena Mykhaylova Сэндвичи в обмен на обручальное кольцо © Fotolia, Olena Mykhaylova Сэндвичи в обмен на обручальное кольцо

В Кемерове молодой человек для примирения с любимой составил из 30 автомобилей слово "прости" на городской набережной. Помочь романтичному парню вызвались его друзья, которые и предоставили свои машины. А в Вологде девушка изобразила признание в любви своему молодому человеку, расчистив снег на замерзшей реке. Как сообщают местные СМИ, послание растянулось примерно на километр.

"Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…", — хочется вспомнить здесь слова Ипполита из известной картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы".

Но на самом деле авантюристов среди нас по-прежнему достаточно, даже тех, кто в некотором смысле готов "отказаться от престола": буквально на днях стало известно, что один их участников конкурса "Лидеры России" отказался от полуфинала ради любви.

За тридевять земель

Пройдя несколько отборочных этапов и став одним из 2700 человек из почти 200 тысяч, подавших заявки на всероссийский конкурс профессиональных управленцев, молодой человек из Петербурга отказался от участия, поскольку день полуфинала совпал с днем, на который была назначена его свадьба. Мужчина выбрал любовь, а организаторам конкурса заявил, что примет участие в нем в следующий раз.

Осенью 2013 года на всю страну прославился омич Евгений Коновалов, который ради прощения жены пешком дошел в Омск из Новосибирска. Непутевый муж, который забыл встретить супругу на вокзале, поскольку был с друзьями в другом городе, преодолел за девять дней почти 700 километров.

По пути он работал в деревнях за еду, ночевал в палатке у трассы и выкладывал фотопослания для жены на своей страничке в социальной сети. В итоге супруга оценила поступок и простила мужа. А дополнительной наградой стала путевка на двоих в Турцию: узнав о таком походе, местное турагентство объявило конкурс на самый безумный поступок ради любви, но превзойти Евгения никто не смог.

Спустя год похожий подвиг пыталась повторить школьница из Воркуты. Девочка-подросток намеревалась сбежать из семьи к возлюбленному в Иваново. Она запрыгнула на подножку поезда, следующего до Москвы, и планировала проехать так более двух тысяч километров.

К счастью, на следующей станции ее, дрожащую от холода, обнаружил сотрудник поездной бригады. В результате беглянку передали полиции и вернули родителям вместе со штрафом за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Похоже, путешествие за тридевять земель вообще стало самым распространенным безумством ради любви, на которое решаются даже расчетливые и опытные спортсмены.

Например, известный американский тренер по футболу Дэниэл Грей несколько лет назад возглавил команду "Ижевские сталевары" из Удмуртии. Но привел его в Россию не выгодный контракт, а любовь к супруге, которая, прожив 10 лет в США, захотела вернуться на родину.

Еще дальше пошел ныне двукратный олимпийский чемпион, звезда российской сборной в Сочи-2014 и муж сноубордистки Алены Заварзиной Вик Уайлд. После свадьбы пара некоторое время проживала в США, на родине Вика, но вскоре перебралась в Москву к немалому удивлению родных и друзей.

Ради жены американец начал учить язык и даже получил гражданство РФ, несмотря на то, что ради этого пришлось пропустить целый сезон. Зато уже через год он, выступая за Россию, стал призером чемпионата мира, а олимпийский сезон-2014 начал в качестве лидера нашей сборной. Кстати, недавний допинговый скандал обошел сноубордистов стороной, и в Корее поклонники смогут снова увидеть выступления звездной пары Вика и Алены.

Впрочем, как показывает практика, привезти кого-то в Россию ради любви гораздо проще, чем вывезти из страны. В марте 2015 года на границе с Польшей был задержан гражданин Франции, пытавшийся провези в чемодане свою жену-россиянку, у которой не было шенгенской визы.

История вызвала столь большой резонанс, что за россиянку вступились даже в комитете Госдумы по международным делам. "Представляете, какая это любовь! Это как раз признак того, что стратегическое партнерство между Россией и Францией имеет перспективы", — заявил тогда "Интерфаксу" глава комитета Алексей Пушков и добавил, что нужно помочь гражданину Франции снова заполучить свою жену легальным путем.

Попалась и гражданка Финляндии, пытавшаяся вывезти через российско-финскую границу возлюбленного турка. В итоге гражданин Турции был взят под стражу, против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на пересечение государственной границы". Его любимой также грозит уголовная ответственность за пособничество в преступлении.

Так что, решаясь на безрассудный поступок ради любви, не теряйте остатки здравого смысла, берегите себя и близких! С Днем всех влюбленных!

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников