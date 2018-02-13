"Я докажу, что люблю тебя!": самые яркие поступки ради любви

Ежегодно 14 февраля в большинстве стран мира отмечается День святого Валентина. Уже более полутора тысяч лет миллионы людей в этот день признаются друг другу в любви, пишут послания, дарят цветы, сладости и другие подарки.
Все могут короли
История помнит немало поразительных поступков правителей, которые те совершали ради своих любимых. Так, по преданию, одно из семи чудес света — висячие сады Семирамиды — были построены в начале VII века до н.э. вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены. Амитис, выросшая в гористой, зеленой Мидии, задыхалась в пыльном и шумном Вавилоне, и тогда правитель приказал возвести посреди пустыни оазис, в котором росли бы самые диковинные растения.
Еще одна легенда — о любви Париса к прекрасной Елене — также известна многим с детства. Правда, похищение троянским принцем супруги греческого царя обернулось десятилетней войной и падением Трои.
Знамениты своими поступками во имя любви и наследники британского престола. Пожалуй, самая известная история произошла менее ста лет назад: в 1936 году в Британской империи разразился кризис после того, как король Эдуард VIII объявил о своем решении жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.
Против этого брака выступили и члены правительств Великобритании и ее доминионов, и священнослужители, и британское общество. И тогда Эдуард VIII принял решение отречься от престола, став единственным монархом, добровольно отказавшимся от короны, начиная с англосаксонского периода. В 1937 году он вступил в брак с Симпсон и счастливо прожил с ней 35 лет.сообщали СМИ, во время тренировочного полета он посадил вертолет на площадку возле дома семьи возлюбленной Кейт Миддлтон. Эта информация вызвала возмущение в армейских кругах, однако министерство обороны вступилось за принца, заявив, что маневр был полностью санкционирован.
Позднее Уильям отказался подписывать брачный контракт со своей невестой Кейт, несмотря на уговоры королевского окружения. Доверие в семье, по мнению принца, гораздо важнее правовых отношений.
300 сэндвичей до счастья
Конечно, легко делать широкие жесты, когда ты — правитель страны, но и ярких поступков во имя любви, не требующих денег и власти, в последнее время, кажется, стало меньше, а те, что совершаются, не производят впечатления.
Так, в США девушка ради предложения руки и сердца от возлюбленного приготовила для него 257 разнообразных сэндвичей. Все бутерброды американка подавала бойфренду в рамках заключенного ими соглашения: она готовит 300 сэндвичей, после чего получает обручальное кольцо. Таким образом, ей удалось добиться помолвки на 43 сэндвича раньше.
В Кемерове молодой человек для примирения с любимой составил из 30 автомобилей слово "прости" на городской набережной. Помочь романтичному парню вызвались его друзья, которые и предоставили свои машины. А в Вологде девушка изобразила признание в любви своему молодому человеку, расчистив снег на замерзшей реке. Как сообщают местные СМИ, послание растянулось примерно на километр.
"Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…", — хочется вспомнить здесь слова Ипполита из известной картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы".
Но на самом деле авантюристов среди нас по-прежнему достаточно, даже тех, кто в некотором смысле готов "отказаться от престола": буквально на днях стало известно, что один их участников конкурса "Лидеры России" отказался от полуфинала ради любви.
За тридевять земель
Осенью 2013 года на всю страну прославился омич Евгений Коновалов, который ради прощения жены пешком дошел в Омск из Новосибирска. Непутевый муж, который забыл встретить супругу на вокзале, поскольку был с друзьями в другом городе, преодолел за девять дней почти 700 километров.
По пути он работал в деревнях за еду, ночевал в палатке у трассы и выкладывал фотопослания для жены на своей страничке в социальной сети. В итоге супруга оценила поступок и простила мужа. А дополнительной наградой стала путевка на двоих в Турцию: узнав о таком походе, местное турагентство объявило конкурс на самый безумный поступок ради любви, но превзойти Евгения никто не смог.сбежать из семьи к возлюбленному в Иваново. Она запрыгнула на подножку поезда, следующего до Москвы, и планировала проехать так более двух тысяч километров.
К счастью, на следующей станции ее, дрожащую от холода, обнаружил сотрудник поездной бригады. В результате беглянку передали полиции и вернули родителям вместе со штрафом за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Похоже, путешествие за тридевять земель вообще стало самым распространенным безумством ради любви, на которое решаются даже расчетливые и опытные спортсмены.
Например, известный американский тренер по футболу Дэниэл Грей несколько лет назад возглавил команду "Ижевские сталевары" из Удмуртии. Но привел его в Россию не выгодный контракт, а любовь к супруге, которая, прожив 10 лет в США, захотела вернуться на родину.
Еще дальше пошел ныне двукратный олимпийский чемпион, звезда российской сборной в Сочи-2014 и муж сноубордистки Алены Заварзиной Вик Уайлд. После свадьбы пара некоторое время проживала в США, на родине Вика, но вскоре перебралась в Москву к немалому удивлению родных и друзей.
Ради жены американец начал учить язык и даже получил гражданство РФ, несмотря на то, что ради этого пришлось пропустить целый сезон. Зато уже через год он, выступая за Россию, стал призером чемпионата мира, а олимпийский сезон-2014 начал в качестве лидера нашей сборной. Кстати, недавний допинговый скандал обошел сноубордистов стороной, и в Корее поклонники смогут снова увидеть выступления звездной пары Вика и Алены.
Впрочем, как показывает практика, привезти кого-то в Россию ради любви гораздо проще, чем вывезти из страны. В марте 2015 года на границе с Польшей был задержан гражданин Франции, пытавшийся провези в чемодане свою жену-россиянку, у которой не было шенгенской визы.
История вызвала столь большой резонанс, что за россиянку вступились даже в комитете Госдумы по международным делам. "Представляете, какая это любовь! Это как раз признак того, что стратегическое партнерство между Россией и Францией имеет перспективы", — заявил тогда "Интерфаксу" глава комитета Алексей Пушков и добавил, что нужно помочь гражданину Франции снова заполучить свою жену легальным путем.
Попалась и гражданка Финляндии, пытавшаяся вывезти через российско-финскую границу возлюбленного турка. В итоге гражданин Турции был взят под стражу, против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на пересечение государственной границы". Его любимой также грозит уголовная ответственность за пособничество в преступлении.
Так что, решаясь на безрассудный поступок ради любви, не теряйте остатки здравого смысла, берегите себя и близких! С Днем всех влюбленных!
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников