В Думе просят скорее принять акт о доступности авиаперелетов для инвалидов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение к главе Минтранса РФ Максиму Соколову с просьбой ускорить принятие нормативного акта о сроках и требованиях к оснащению воздушных судов техсредствами и оборудованием для доступности авиаперелетов пассажирам с инвалидностью.

Нилов напомнил, что соответствующий пункт зафиксирован в статье 37 федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". По мнению депутата, затягивание решения этого вопроса во многом провоцирует инциденты, связанные с отказом авиакомпаний принимать людей с инвалидностью на борт воздушных судов.

"Закон действует уже четыре года, но его ненадлежащее исполнение до сих пор усложняет и без того непростую жизнь этой категории наших граждан… Тем более накануне новогодних праздников люди приобретают авиабилеты без всякой уверенности, что попадут в самолет. Пока авиаперевозчиков прямо не обяжут оборудовать посадочные места и техсредства для инвалидов, такая нервозность будет сохраняться", — цитирует Нилова его пресс-служба.

Нилов в своем обращении также запросил точные сроки принятия министерством этого нормативного правового акта.