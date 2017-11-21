Конгресс молодежных медиа в Москве обсуждает будущее журналистики

МОСКВА, 21 ноября ‒ РИА Новости. О трансформации российской журналистики рассказали студентам руководители федеральных СМИ, выступая на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа. Конгресс, организованный Международной ассоциацией студенческого телевидения, проходит во вторник, 21 ноября в МИА "Россия сегодня".

"К молодежным медиа хотелось бы предъявлять те же требования, что и к любым другим медиа, пусть даже старческим", ‒ сказал заместитель главного редактора телеканала "Россия 24" Дмитрий Кулистиков, выступая на панельной дискуссии "Молодежные медиа в современной системе средств массовой информации".

По его мнению, главное требование к любому медиа ‒ найти свою специализацию, некий портрет своего читателя, зрителя или пользователя. "Сложно предъявлять требования к журналисту, если изначально главный редактор и редакционная коллегия не понимают, для кого они работают", ‒ добавил он.

© РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора телеканала "Россия 24" Дмитрий Кулистиков, главный продюсер АО "Москва Медиа" Алексей Вершинин и руководитель мультимедиа редакции МИЦ "Известия" Олег Кузин на II Всероссийском конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения © РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора телеканала "Россия 24" Дмитрий Кулистиков, главный продюсер АО "Москва Медиа" Алексей Вершинин и руководитель мультимедиа редакции МИЦ "Известия" Олег Кузин на II Всероссийском конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения

"У всех ребят, которые пытаются утроиться на канал "Москва-24", мы видим один общий недостаток: журналистов учат по вчерашним учебникам", ‒ отметил на конгрессе главный продюсер АО "Москва Медиа" Алексей Вершинин. При этом он выразил мнение, что общество изменилось, а журналистика осталась в хвосте. "Мы почему-то думаем, что до сих пор живем в постиндустриальном информационном обществе, где факт является основным источником создания новостного контента, а на самом деле все уже не так", ‒ сказал он.

Что же, по его мнению, происходит на самом деле, он проиллюстрировал одним примером.

Несколько лет назад к берегам Дании прибило огромный айсберг, который откололся от ледового панциря Гренландии. Один предприниматель купил айсберг и распилил его на кубики льда. В своем баре он начал насыпать эти кубики в виски, продавая за 50 долларов. Обычный виски с обычным льдом стоил в его баре 5 долларов. Ему говорили, что никто не будет переплачивать 45 долларов, прогнозировали скорое разорение. Но предприниматель повесил в баре сертификат о том, что это паковый лед, ему несколько сотен миллионов лет, и кубики содержат пузыри воздуха, которым дышали динозавры. У него все раскупили.

"За что люди переплачивали 45 долларов? ‒ адресовал залу свой вопрос Алексей Вершинин. ‒ За информацию? Нет! За эмоцию! За возможность рассказать эту историю и вызвать эмоцию. А сейчас журналисты продолжают продавать виски за 5 долларов, хотя могут это делать за 50". "Новостной выпуск ‒ фактура, тот самый виски; а волшебные кубики льда – эмоциональная окраска, которую должен уметь передать любой журналист", ‒ заключил он.

Основными требованиями к новым СМИ руководитель мультимедиа редакции МИЦ "Известия" Олег Кузин назвал ответственность журналистов перед своей аудиторией, универсальность, умение поймать интерес аудитории, способность уйти от шаблонов и владение соцсетями.

В рамках панельной дискуссии студенты спрашивали экспертов, "почему в российской журналистике не принято извиняться", "почему не пользуется популярностью новый YouTube канал Андрея Малахова", "что делать, если Юрий Дудь перейдет на Первый канал", "как бороться с цензурой" и пр.

Участники мероприятия ‒ руководители российских студенческих СМИ, эксперты в сфере мультимедиа, продюсеры телеканалов, руководители пресс-служб и др. ‒ обсуждают, как в современном мире, на стыке журналистики и технологий, молодому специалисту СМИ создавать и продвигать качественный контент.

Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения проводится второй год. В 2016 году в нем приняли участие около 400 руководителей студенческих медиацентров, молодежных СМИ, молодых специалистов медиасферы из 134 образовательных организаций России и стран СНГ.



