На Культурном форуме показали спектакль с участием слепоглухих артистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Актёр Евгений Цыганов принял участие в российской премьере обновленной международной версии спектакля с участием слепоглухих артистов "In Touch / Прикасаемые", которая состоялась в субботу в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.

Спектакль "In Touch / Прикасаемые" рассказывает о коммуникации слепоглухих и зрячеслышащих людей. Автор идеи спектакля — художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Премьера "Прикасаемых" состоялась в 2015 году. За прошедшее время спектакль был сыгран более 30 раз, в разное время в нем участвовали сам Евгений Миронов, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Алиса Фрейндлих и другие российские актёры. В субботу в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума на Малой сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоялась российская премьера обновленной версии спектакля.

Актёр Евгений Цыганов исполняет в спектакле роль слепоглухого профессора Александра Суворова, который посвятил свою жизнь адаптации слепоглухих людей. По словам артиста, участие в проекте для него — "откровение и повод для того, чтобы задуматься в том числе и о своей жизни".

"Это история, конечно, не про самовыражение. Это история про восприятие и про какие-то эмоции, про какую-то энергию, которая здесь присутствует, которая здесь рождается на сцене и в контакте с залом. И эта энергия дорогого стоит, и, может быть, значительно больше, чем какое бы то ни было самовыражение", — сказал Цыганов РИА Новости.

Актер ранее участвовал в первоначальной постановке спектакля "Прикасаемые". По его словам, приглашение сыграть в обновленной международной версии он получил три дня назад, после чего отложил дела и нашел возможность прилететь в Петербург. "Мне дорого то, что здесь возникло, то, что я для себя здесь открыл", — добавил артист.

В обновленной версии спектакля "In Touch / Прикасаемые" приняли участие слепоглухие актёры из России, Франции и Великобритании. Главной идеей проекта стало полное равноправие всех героев спектакля. В первоначальном варианте все истории за слепоглухих рассказывали зрячеслыщащие актеры, в нынешней же версии рассказчиками становятся все участники. В спектакле отражены как изменения в жизни его персонажей, так и изменения, которые произошли в обществе, в том числе благодаря этому замыслу.

Международная версия создана двумя режиссерами: Русланом Маликовым и художественным руководителем компании Graeae Дженни Силей. Премьера этого варианта постановки состоялась в октябре 2017 года в лондонском Королевском национальном театре. Следующий показ состоится 4 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже как ключевой инклюзивный проект года.

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