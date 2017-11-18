На Культурном форуме показали спектакль с участием слепоглухих артистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Актёр Евгений Цыганов принял участие в российской премьере обновленной международной версии спектакля с участием слепоглухих артистов "In Touch / Прикасаемые", которая состоялась в субботу в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент РИА Новости.
Актёр Евгений Цыганов исполняет в спектакле роль слепоглухого профессора Александра Суворова, который посвятил свою жизнь адаптации слепоглухих людей. По словам артиста, участие в проекте для него — "откровение и повод для того, чтобы задуматься в том числе и о своей жизни".
Актер ранее участвовал в первоначальной постановке спектакля "Прикасаемые". По его словам, приглашение сыграть в обновленной международной версии он получил три дня назад, после чего отложил дела и нашел возможность прилететь в Петербург. "Мне дорого то, что здесь возникло, то, что я для себя здесь открыл", — добавил артист.
В обновленной версии спектакля "In Touch / Прикасаемые" приняли участие слепоглухие актёры из России, Франции и Великобритании. Главной идеей проекта стало полное равноправие всех героев спектакля. В первоначальном варианте все истории за слепоглухих рассказывали зрячеслыщащие актеры, в нынешней же версии рассказчиками становятся все участники. В спектакле отражены как изменения в жизни его персонажей, так и изменения, которые произошли в обществе, в том числе благодаря этому замыслу.
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