В 2017 году число ДТП с участием детей удалось снизить лишь на 0,1 процента

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол по итогам Всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога – детям" с презентацией работ победителей состоялся в понедельник, 30 октября в МИА "Россия сегодня".

Деятельность Министерства образования и науки России направлена на улучшение методической основы для всей профилактической работы, отметил директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Евгений Сильянов.

С 2017 года по заказу ведомства ведется разработка "Стратегии профилактики безопасного поведения детей на дороге и в транспорте". Это солидный документ, который позволит изменить сегодняшнюю статистику дорожно-транспортных происшествий, предположил участник круглого стола.

Он сообщил, что в финале традиционного конкурса безопасности дорожного движения этого года в Ульяновске приняли участие 350 школьников со всех уголков России. Основные участники этого многоступенчатого всероссийского конкурса – юные инспектора движения (ЮИД). "В этом году в финале участвовали команды из всех субъектов федерации. Все 85 команд доехали до финала. Для нас это показатель того, что в регионах этой работе уделяется огромное внимание", – отметил он.

Конкурс "Безопасная дорога – детям" впервые организован в 2017 году, он состоит из пяти номинаций. "Педагоги и семьи были вовлечены в разработку различных интерактивных содержательных методических форм по теме формирования культуры безопасного поведения на дорогах", – рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Из 2,5 тысяч пришедших на конкурс заявок допущено к рассмотрению 1695 работ из 59 регионов. В состязание включились как семейные команды, так и команды образовательных организаций. "Очень важно, что соревновались живые реальные семьи. Мамы и папы иногда смущались, а некоторые так вообще впервые взяли в руки видеокамеру", – поделилась спикер.

Неделя безопасности дорожного движения, прошедшая недавно, охватила все образовательные организации страны. Тем не менее проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается крайне актуальной, напомнила старший инспектор группы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Ольга Позднякова.

По итогам девяти месяцев текущего года удалось снизить количество ДТП всего на 0,1 процента. При этом в 14695 дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и подростков 563 ребенка погибли, 15 816 школьников получили ранения.

По мнению эксперта, "совместная работа детей и родителей – лучший способ воспитания законопослушных участников дорожного движения".



