Подведены итоги летнего сезона в Крыму: 4,5 млн туристов, 1 млрд налогов

Из беседок ресторанов открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом

Из беседок ресторанов открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом

МОСКВА, 28 сен ‒ РИА Новости. Мультимедийный видеомост Москва-Симферополь на тему "Крым в деталях: итоги летнего сезона и основные тренды 2017" состоялся в четверг, 28 сентября в МИА "Россия сегодня".

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина отметила, что в сезон 2017 в Крыму наблюдалось небольшое сокращение туристического потока, вызванное открытием курортов Турции.

В ОП работает "горячая линия" по вопросам внутреннего туризма, на которую поступило более 800 обращений, часть из них касается отдыха на полуострове. По словам Елены Суторминой, туристы жаловались на несоответствие реального сервиса, заявленному туроператором. Кроме того, по ее словам, туристы отмечали некоторые логистические сложности, в частности, в пик сезона многим приходилось долго ждать багаж, были забиты автомобильные парковки и пр. Некоторые обращения были связаны с качеством пляжей: "в целом ситуация с пляжами в Крыму улучшается, но в некоторых местах было много мусора".

Она также сообщила, что в настоящий момент рассматривается проект федеральной программы по развитию туризма до 2025 года. Ее цель ‒ увеличить доходы от туристического бизнеса в России так, чтобы они составили 5 процентов ВВП.

Заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Республики Крым Вячеслав Мартынов заявил, что для Крыма это был не самый простой курортный сезон с точки зрения погодных условий: "майские праздники, которые в прошлом году дали 10 процентов турпотока, в этом сезоне были не по-крымски дождливыми".

Тем не менее, по его оценкам, сезон состоялся, его можно считать удачным: на сегодняшний день Республику Крым посетили 4,5 миллиона туристов. "Как верно подметили в Ростуризме, разница составила всего 4 процента по сравнению с прошлым годом, что, по сути, может считаться уровнем погрешности", ‒ добавил он. Кроме того, он подчеркнул, за сезон 2017 было собрано в бюджет около 1 миллиарда рублей налогов.

По его словам, приятным сюрпризом в этом году стал запуск лайнера "Князь Владимир", который уже перевез 4 тысячи человек. Отрадно, по его мнению, и то, что в Крым потянулись украинские туристы. "На границе были гигантские очереди, которые украинские таможенники сами создавали для своих же людей", ‒ добавил он.

"Радует, что в Крыму создана "Большая севастопольская тропа" (маршрут активного туризма протяженностью 150 км)", ‒ заявил директор ГБУ "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета при правительстве РФ по развитию детского туризма Матвей Шпаро. По его словам, тропа хорошо благоустроена и востребована туристами. "Есть задумка протоптать "Большую крымскую тропу", ‒ подчеркнул он, добавив, что многие ждут возобновления всесоюзных маршрутов, по которым ходили сотни тысяч туристов.

Между тем, тревел-блогер Иван Грушевский, который этим летом много путешествовал по полуострову на мотоцикле, обратил внимание на высокое качество бензина, чистоту пляжей и дружелюбное отношение к мотоциклистам. Вместе с тем, по его наблюдениям, в связи с ремонтом дорог в некоторых местах было затруднено дорожное движение, а также наблюдались проблемы с телефонной связью.

О доступности Крыма говорила член общественного совета при министерстве курортов и туризма РК, председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. "В Крыму есть отдых на любой бюджет, например, можно найти гостевые дома от 1 тысячи рублей, причем многие объекты выходят на круглогодичный режим работы", ‒ отметила она.

"Отдых в Крыму уже сегодня носит событийный и всесезонный характер", ‒ подытожила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина. При этом она добавила, что еще остается много шероховатостей, и только совместное движение поможет их сгладить.

В рамках видеомоста прошла презентация брошюры "Крым в деталях: выбери свое путешествие", которая была подготовлена по материалам РИА Новости. В брошюре собрана полезная информация для туристов, в том числе, карта популярных пляжей, карта чудес природы, необычные санатории Крыма, древние крепости, святыни и культурные объекты.



