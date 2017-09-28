Подведены итоги летнего сезона в Крыму: 4,5 млн туристов, 1 млрд налогов

МОСКВА, 28 сен ‒ РИА Новости. Мультимедийный видеомост Москва-Симферополь на тему "Крым в деталях: итоги летнего сезона и основные тренды 2017" состоялся в четверг, 28 сентября в МИА "Россия сегодня".
В ОП работает "горячая линия" по вопросам внутреннего туризма, на которую поступило более 800 обращений, часть из них касается отдыха на полуострове. По словам Елены Суторминой, туристы жаловались на несоответствие реального сервиса, заявленному туроператором. Кроме того, по ее словам, туристы отмечали некоторые логистические сложности, в частности, в пик сезона многим приходилось долго ждать багаж, были забиты автомобильные парковки и пр. Некоторые обращения были связаны с качеством пляжей: "в целом ситуация с пляжами в Крыму улучшается, но в некоторых местах было много мусора".
Она также сообщила, что в настоящий момент рассматривается проект федеральной программы по развитию туризма до 2025 года. Ее цель ‒ увеличить доходы от туристического бизнеса в России так, чтобы они составили 5 процентов ВВП.
Заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Республики Крым Вячеслав Мартынов заявил, что для Крыма это был не самый простой курортный сезон с точки зрения погодных условий: "майские праздники, которые в прошлом году дали 10 процентов турпотока, в этом сезоне были не по-крымски дождливыми".
По его словам, приятным сюрпризом в этом году стал запуск лайнера "Князь Владимир", который уже перевез 4 тысячи человек. Отрадно, по его мнению, и то, что в Крым потянулись украинские туристы. "На границе были гигантские очереди, которые украинские таможенники сами создавали для своих же людей", ‒ добавил он.
Между тем, тревел-блогер Иван Грушевский, который этим летом много путешествовал по полуострову на мотоцикле, обратил внимание на высокое качество бензина, чистоту пляжей и дружелюбное отношение к мотоциклистам. Вместе с тем, по его наблюдениям, в связи с ремонтом дорог в некоторых местах было затруднено дорожное движение, а также наблюдались проблемы с телефонной связью.
"Отдых в Крыму уже сегодня носит событийный и всесезонный характер", ‒ подытожила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина. При этом она добавила, что еще остается много шероховатостей, и только совместное движение поможет их сгладить.
В рамках видеомоста прошла презентация брошюры "Крым в деталях: выбери свое путешествие", которая была подготовлена по материалам РИА Новости. В брошюре собрана полезная информация для туристов, в том числе, карта популярных пляжей, карта чудес природы, необычные санатории Крыма, древние крепости, святыни и культурные объекты.