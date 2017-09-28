Рецепт активного отдыха: горы, море и немного истории

Известный путешественник и руководитель московского центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро рассказал в интервью РИА Новости о том, как организовать активный детский отдых в Крыму.

— Матвей Дмитриевич, когда вы сами впервые побывали в Крыму? Какие впечатления у вас остались?

— В детстве с бабушкой я проводил по два-три месяца в Гурзуфе — это мой самый любимый крымский город. Мне было 6, 7, 8, 9 лет, и месяцы, проведенные там, очень глубоко запали в душу. Я помню гору Аюдаг, скалы-близнецы, крымские легенды, пушкинские, чеховские места — все это я пропускал через себя.

А потом в 14 лет я отправился в свой первый поход из Бахчисарая к морю через Большой каньон, через Ай-Петри. Дело было весной, мы шли по дну Большого каньона, пересекали небольшие озерца, потом спустились в сторону Ялты и остановились на последние два-три дня в Форосе, на диком пляже. Впечатления остались незабываемые: были и горы, и каньоны, сложный нудный подъем на Ай-Петри, но в конце подъема перед тобой открывается бескрайнее Черное море.

У меня много было разных путешествий: Северный полюс, пик Ленина, гора Мак-Кинли на Аляске и много чего еще. Но тот детский поход по Крыму до сих пор остается одним из самых ярких впечатлений.

© Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" Путешественник, руководитель московского центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро © Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" Путешественник, руководитель московского центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро

— Часть ваших программ для детей проходит в Крыму. Это дань традициям или в регионе действительно есть хорошие условия для организации детского отдыха?

— Мы занимаемся тем, что организуем путешествия, походы для московских детей в разных регионах страны — в Карелии, в Краснодарском крае и в Крыму. Крымом мы занимаемся очень давно, это популярное направление, туда ездит много детей, но эти места близки и мне самому.

Мне кажется, что если человек сможет поставить себя на место ребенка, вспомнит, что ему самому нравилось в детстве, и построит план отдыха таким образом, то программа точно будет успешной. Я хорошо помню, как путешествовал по Крыму, и стараюсь организовать то же самое для детей, которых мы туда отправляем. И им это нравится.

Мы проводим свои туристические программы для московских школьников между Бахчисараем, Ялтой и Севастополем. Там много разных маршрутов, оставшихся еще с советских времен, у нас хорошие отношения с местными лесниками. Хотя я думаю, что весь Крым замечателен, и уверен, что в других районах люди смогут без труда найти для себя что-то интересное.

Также Крым всегда был известен тем, что там отлично работает контрольно-спасательная служба: они всегда готовы оказать любую помощь туристам, которые находятся на маршруте. Крым хорош еще и тем, что не предъявляет особых требований к путешественникам: на полуострове нет маршрутов высокой категории сложности. Для нас это важно, потому что, когда мы отправляемся в путешествие с детьми, наша основная задача — обеспечить безопасность.

— Ваши программы предполагают в основном пеший туризм, в то время как Крым чаще всего ассоциируется с морем. У детей остается время на купание?

— Крым без моря представить сложно, поэтому мы всегда планируем хотя бы один день на побережье. Но так как наши программы предполагают активный отдых, дети не просто купаются: либо мы при помощи местного МЧС проводим специальные занятия по спасению на море, действиям в различных сложных ситуациях, либо даем детям морские каяки и совершаем однодневное путешествие вдоль берега.

Мы стремимся сделать любое мероприятие интересным, поэтому у нас нет просто купания, зато есть путешествие на каяках, которое включает в себя и то, и другое.

© Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" Однодневное путешествие на морских каяках © Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" Однодневное путешествие на морских каяках

— На полуострове много исторических достопримечательностей. Включают ли ваши программы их посещение?

— В уже упомянутом треугольнике Бахчисарай — Ялта — Севастополь сосредоточены многие достопримечательности. В Бахчисарае находятся и Ханский дворец, и пещерные города. Когда наши дети отправляются в поход, они проходят мимо Чуфут-Кале или Мангупа и знакомятся с древней культурой. Далее они погружаются в горную часть Крыма с ее природными богатствами. А в конце их ждет Севастополь с его военной историей.

— Вы организуете для московских школьников путешествия и экспедиции в Крыму и в Краснодарском крае. Чем отличаются программы путешествий по этим регионам?

— В Краснодарском крае все наши мероприятия проходят в Мостовском районе, в нескольких десятках километров от Сочи, на территории Кавказского заповедника. Там достаточно высокие горы, что делает походы чуть более сложными. В Крыму больше сопок, а здесь — горы, горные реки, переправы. Соответственно, в путешествиях по Краснодарскому краю больше спортивных нагрузок, и они ориентированы на развитие у детей лидерских качеств.

В то же время путешествия по Крыму в большей степени сфокусированы на познании природы вокруг себя, на изучении истории Крыма, Севастополя. Они более познавательные.

Вообще хочется сказать, что последнее время московские родители все больше выбирают для своих детей активный отдых. Это некая тенденция последних лет. Они хотят, чтобы дети проводили отдых с пользой, и наши программы полностью отвечают на этот запрос родителей.

В наших путешествиях и экспедициях походы как таковые не являются основной целью. Дети ставят палатки, учатся готовить на открытом огне, используют специальное снаряжение, но все это постольку-поскольку. Главная цель — это развитие детей. В походе они общаются, начинают доверять друг другу, учатся принимать решения, у них формируются навыки, которые необходимы современному человеку в повседневной жизни.

© Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" "В конце подъема перед тобой открывается бескрайнее Черное море". © Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" "В конце подъема перед тобой открывается бескрайнее Черное море".

Кроме того, поскольку мы работаем в системе образования города Москвы, мы стараемся насыщать наши путешествия различными образовательными и воспитательными моментами, которые формируются на основе запроса школ.

— Как самому спланировать путешествие по Крыму с детьми? Что обязательно нужно включить в программу?

— Здесь все зависит от желаний человека. Если вам хочется более пассивного отдыха, то прилетайте в Симферополь, берите машину, бронируйте маленькие гостиницы и отправляйтесь в путь по крымскому побережью. Так вы сможете посетить много интересных мест — Севастополь, "Ласточкино гнездо", Гурзуф и другие замечательные города, и это будет отличное познавательное путешествие.

Если же вам нужна физическая активность и есть желание пройти по полуострову своими ногами, то в Крыму для этого есть масса возможностей.

© Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" "Когда мы отправляемся в путешествие с детьми, наша основная задача — обеспечить безопасность". © Фото предоставлено ГБУ "Лаборатория путешествий" "Когда мы отправляемся в путешествие с детьми, наша основная задача — обеспечить безопасность".

Начинающим я бы посоветовал пройти по Большой севастопольской тропе. Городские власти в прошлом году оборудовали около 150 километров тропы, включающей в себя пару десятков разных маршрутов с хорошей, удобной маркировкой, которые проходят по всей территории Севастополя, затрагивают Балаклаву и горные районы. Это отличный вариант, чтобы совершить поход и полюбоваться крымской природой.

Но в любом случае, отправляясь даже в самое простое пешее путешествие, обязательно проконсультируйтесь в контрольно-спасательной службе Крыма и Севастополя. Как я уже говорил, это большие специалисты и они всегда рады помочь.

— Если бы у вас было несколько свободных дней в Крыму, куда бы вы отправились сами?

— Я периодически езжу в Крым, правда, все больше по рабочим делам, но с удовольствием бы повторил путешествие по Большому каньону, полазил по крымским скалам. Я не большой любитель проводить время на море, неважно, в Крыму или где-то еще, но горная часть Крыма — я всегда был от нее в восторге.

Беседовал Александр Зиновьев