Людмила Бабий: Крым – сокровищница под открытым небом

В Крыму каждый турист сможет составить маршрут путешествия на свой вкус. О том, как провести свой отдых на полуострове, и, какие памятники природы, пляжи и санатории стоит посетить рассказала член Общественного Совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым, директор туристического оператора "Генуя-Тур" Людмила Бабий.

— Какие природные достопримечательности, по вашему мнению, стоит посетить в Крыму?

— Крым — это всем известная сокровищница под открытым небом. Для людей, которые приезжают в Крым на личном транспорте, удобно посмотреть в первую очередь достопримечательности Керченского полуострова. Здесь есть совершенно уникальное явление — грязевые вулканы, глубина жерла которых уходит в землю почти на сто метров. Они расположены недалеко от Керченского пролива.

Одни из наиболее известных памятников природы — это Большой каньон в Бахчисарайском районе. Долина Привидений у подножия горы Южная Демерджи, возле Алушты с причудливыми каменными изваяниями, гора Аю-Даг, водопады Учан-Су и Джур-джур. Скалы-близнецы Адалары — романтический символ Гурзуфа. Они расположены в живописном месте напротив МДЦ "Артек" на расстоянии 200 — 300 метров от берега.

К памятникам природы, которые активно посещаются туристами, относятся самые известные пещеры Крыма, находящиеся на плато Чатыр-Даг, между Симферополем и Алуштой, — это пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар. Крымские горы сложены из карста, а карстовые известняки легко размываются, поэтому образуется большое количество полостей, с очень красивыми залами для просмотра, в которых сталактиты и сталагмиты сформировали различные фигуры. Есть зал сказок, который особенно интересен детям, потому что угадываются изваяния Бабы Яги, Русалочки; есть даже зал коммунизма, в котором можно увидеть силуэты вождей.

В отличие от пещер, которые находятся в Новом Афоне, крымские пещеры не такие глубокие, но более доступные.

На юго-востоке полуострова, рядом с поселком Коктебель, расположен Карадагский заповедник. Некоторые скалы на его территории, например, "Чертов палец" и "Пряничный конь", выглядят настолько причудливо, что создается ощущение, будто их построил человек.

© Анастасия Кончаковская Вид на Большой каньон в Бахчисарайском районе Крыма © Анастасия Кончаковская Вид на Большой каньон в Бахчисарайском районе Крыма

— Какие маршруты по горам и каньонам вы бы посоветовали туристам?

— Большой каньон Крыма, также очень интересная прогулка может быть по Чернореченскому каньону, который находится на границе Бахчисарайского района и Севастополя. Он не такой известный, но там тоже очень интересно провести целый день. По территориям каньонов проложено много пешеходных троп, оборудованы места для пикников, где можно остаться на ночлег с палатками.

Много пешеходных маршрутов проходит и по территории Крымского горнолесного заповедника, но для их посещения требуется специальное разрешение. Очень популярны маршруты на гору Чатыр-Даг, которая расположена между Симферополем и Алуштой, а также пешие прогулки на гору Демерджи, близ Алушты. Поход по пещерным городам Крыма можно начать в Инкермане и завершить в Бахчисарае или пойти в обратном направлении. Оптимальное время для организации подобного похода май или сентябрь-октябрь, когда спадает жара.

В юго-восточном Крыму любимые у туристов места для прогулок — это окрестности Коктебеля, потухший вулкан Карадаг, гора Сокол, между Судаком и Новым Светом. Новый Свет — уникальный ботанический заказник и родина русского шампанского. Плюс ко всему, это одно из мест произрастания можжевельника. Это растение, как известно, очищает воздух и наполняет его эфирными маслами.

— Какие наиболее интересные туристические маршруты проходят через гору Ай-Петри?

— Пешие тропы и маршруты на гору Ай-Петри начинаются с территории Бахчисарайского района. Со стороны Большого каньона есть автомобильная дорога, а с вершины горы можно также спуститься в Ялту по Тарахташской пешеходной тропе. Она проложена по красивым, видовым местам и прямо спускается к водопаду Учан — Су. Кроме того, можно подняться на канатной дороге. Нижняя станция находится возле Воронцовского дворца в Алупке, а верхняя у зубцов горы Ай-Петри.

Гора Ай-Петри — это одно из немногих мест зимой, где можно покататься на лыжах и санках. В Крыму зимы малоснежные, снег бывает редко, поэтому если местные жители хотят зимней сказки, то они едут на Ай-Петри. На плато располагаются места для катания, но горнолыжной инфраструктуры нет, зато раздолье для санок, снегоходов, беговых лыж — это вариант для любительского катания.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Отдыхающие на побережье Черного моря в районе Золотого пляжа в Феодосии © РИА Новости / Сергей Мальгавко Отдыхающие на побережье Черного моря в районе Золотого пляжа в Феодосии

— Куда в Крыму стоит в первую очередь отправиться любителям пляжного отдыха?

Широкие мелко-галечные пляжи южного берега Крыма давно известны туристам. Они протянулись на многие километры от поселка Форос до города Судак вдоль Черноморского побережья Крыма. Известные курортные города и поселки Большой Ялты и Алушты: Симеиз, Алупка, Мисхор, Ливадия, Массандра, Утес, Карасан, Сотера, Рыбачье, Солнечногорское, Морское — здесь развитая пляжная инфраструктура. Для любителей понырять с аквалангом подойдут Гурзуф, Новый Свет, Судак, Симеиз и Коктебель.

Вдоль Феодосийской бухты на 15 километров протянулся Золотой пляж — один из лучших пляжей Крыма. Золотистый песок, развитая инфраструктура, развлечения для детей и взрослых превратили поселки Приморское, Береговое и Феодосию в идеальный курорт для семейного отдыха.

Все западное побережье Крыма в окрестностях Евпатории, Черноморского и Саки — это песчаные пляжи Каламитского залива Черного моря. Мелководное дно, быстро прогреваемая вода, развитая курортная инфраструктура. Именно здесь проходят пляжные фестивали и массовые мероприятия для любителей морских развлечений на воде.

Стоит обратить внимание и на пляжи Тарханкута. Дикие скалы, причудливые изваяния, кристально чистая вода. Дайверы давно облюбовали окрестности Черноморского, а влюбленные парочки стараются искупаться в "Чаше любви" — природном бассейне, окруженном скалами.

В окрестностях Балаклавы есть дикие природные пляжи. Посетить их пляжи, можно, только арендовав небольшой ялик у местных жителей. Зато на целый день в вашем распоряжении будет свой кусочек рая, прямо у кромки воды.

В поселке Новый Свет, недалеко от Судака, расположен Царский пляж. Добраться туда можно только на катере или по пешеходной тропе, проходящей по живописным местам юго-восточного побережья Крыма.

Именно на Азовском море в Крыму огромное количество живописнейших бухт, гротов, крохотных уединенных пляжей. Пожалуй, самые известные — это "генеральские" пляжи в Ленинском районе на территории Караларского природного парка. Поэтому посещение этих пляжей предварительно согласовывать с Минэкологии Крыма.

— Куда Вы порекомендуете поехать любителям активного отдыха?

— Важно понять, что люди вкладывают в понятие "активный отдых": если имеется в виду пешеходный туризм, то наиболее популярные маршруты расположены в юго-восточном Крыму — это Феодосия, Коктебель, Судак, либо в Бахчисарайском районе, на территории пещерных городов, которые очень удобные с точки зрения пешей доступности.

Крымские горы состоят из трех гряд: Внешней, Внутренней и Главной. Весь Бахчисарайский район находится в пределах Внутренней гряды: это невысокие горы, высотой от 500 до 800 метров над уровнем моря, с потрясающими пейзажами. Именно здесь находится достаточно большое количество турбаз, частных гостевых домов, где туристам предлагают катание на лошадях, пешеходные экскурсии по достопримечательностям, стрельба из лука, катание на квадроциклах.

Все, что находится в селе Оленевка (Черноморский район) так или иначе связано с водными видами спорта. Тарханкут и Казантип на Керченском полуострове — две точки притяжения любителей водного спорта.

— Крым известен как здравница, какие вы можете порекомендовать лечебные курорты на полуострове?

— Курортные ресурсы Крыма очень разнообразны: благоприятный климат, лечебная грязь и рапа соленых озер, источники минеральных вод, прекрасное море и пляжи.

В Крыму не бывает резкого колебания атмосферного давления воздуха, что особенно благоприятно влияет на самочувствие. Еще один плюс, климат крымских курортов не такой влажный, как в Сочи и в то же время, не так сух, как на курортах Греции и Египта. Поэтому он значительно более благоприятен и полезен.

На полуострове работают около 700 курортно-оздоровительных учреждений — это крупные санатории, с мощной лечебно-диагностической и медицинской базой; санатории и пансионаты, которые специализируются на лечении неспецифических заболеваний и общем оздоровлении отдыхающих; SPA-отели с бассейнами, комплексами бань, массажными и косметологическими кабинетами. Здесь отдыхающие могут получить консультации врача и пройти необходимые процедуры.

Исходя из географического положения, природных условий, набора лечебно-оздоровительных ресурсов в Крыму выделяют три основных курортных региона: южный берег Крыма, западное побережье и юго-восточное побережье. Каждый из них имеет свои особенности и традиционно специализируется на определенных видах отдыха, лечения и оздоровления.

Южный берег Крыма (от Фороса до Судака) — прежде всего климатический курорт. Лечение неспецифических болезней органов дыхания, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. Самые известные курорты — Ливадия, Мисхор, Гаспра, Ялта, Гурзуф, Алушта, Судак.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму © РИА Новости / Сергей Мальгавко Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму

Западное побережье (Евпатория, Саки, Песчаное) славится наличием лечебных грязей и минеральных вод. Все это вместе с приморским расположением определило специализацию местных курортов на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической центральной нервной системы, урологических, гинекологических, желудочно-кишечных заболеваний, кожных заболеваний.

Кроме того, Евпатория является уникальной для всей России детской здравницей. Здесь не только благоприятный климат и песчаные пляжи, но и сформировавшаяся в XX веке система санаторно-курортного лечения для детей, особенно для детей инвалидов с врожденными заболеваниями. Евпатория круглогодично предлагает широкий спектр детских санаториев, где вся специализация направлена на лечение ребенка и его восстановление.

Микроклимат юго-восточное побережья полуострова (Коктебель, Феодосия) благоприятен для лечения заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной систем. В Феодосии — минеральная вода, лечебная иловая грязь озер Чокрак и Аджиголь. Здесь лечат желудочно-кишечные заболевания, нарушения обмена веществ.

Субтропический климат, целительная сила морской воды и красота горных и степных пейзажей делают отдых в Крыму незабываемым и прекрасным, помогая оздоровиться и зарядиться положительными эмоциями на долгое время. Это место идеально для лечения и профилактики многих заболеваний, как у детей, так и у взрослых.

Беседовал Виктор Тузов