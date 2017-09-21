Крымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателей

Красота крымских пейзажей всегда привлекала людей искусства. Одни были здесь проездом, другие, посетив однажды, оставались на полуострове навсегда. Здесь создавались великие произведения, появлялись творческие союзы, велась борьба за жизнь. Крым — главная летняя страница для любителей литературы.

Евпатория

Ради жаркого солнца, песчаных пляжей и лечебных грязей в Евпаторию приезжали многие поэты и писатели — Адам Мицкевич, Михаил Булгаков, Николай Островский, Корней Чуковский.

В Евпатории почти год жила Анна Ахматова. В доме на улице Дачной (теперь это проезд А.Ахматовой) она готовилась к школьному экзамену. Сейчас в красивом трехэтажном здании на первом этаже создан музей поэта. Он совмещен с литературным кафе, где собрана уникальная коллекция фотографий разных периодов жизни Ахматовой.

Сюда приезжал Владимир Маяковский с Лилей Брик. Тогда поэт увлекся кинопублицистикой — работал в качестве сценариста над документальным фильмом "Евреи на земле". Картина рассказывала о еврейской земледельческой коммуне, заселявшей в 1920-х годах причерноморские и крымские земли. Фильм остался единственным свидетельством существования еврейских поселений в Крыму.

Леся Украинка посещала Евпаторию несколько раз. В 1891 году она приехала в город и поселилась в доме на берегу моря, на улице Фонтанной (сейчас это ул. Революции, 41). Поэтесса любила наслаждаться морскими пейзажами, о чем писала дяде: "Именно здесь солнце и море своим блеском и игрой вселяют в меня отвагу и надежду".

© Анастасия Кончаковская Скульптуры героев рассказа А.П. Чехова "Дама с собачкой" на набережной Ялты © Анастасия Кончаковская Скульптуры героев рассказа А.П. Чехова "Дама с собачкой" на набережной Ялты

Ялта

В ХIХ — начале ХХ вв. Ялта была одной из культурных столиц, здесь подолгу жили писатели, поэты, художники, композиторы и театральные деятели. Этому времени в городе посвящен историко-культурный музей.

Но самый известный ялтинский литературный музей — дом-музей Антона Павловича Чехова. В доме все осталось таким, каким было при жизни писателя, который пробыл на своей Белой даче неполных пять лет — с 1899 по 1904 год. Здесь он написал более десятка произведений, в том числе пьесы "Три сестры" и "Вишневый сад". Героине "крымского" рассказа "Дама с собачкой" на набережной установлен памятник.

Там же стоит полувековой платан Айседоры. Существует легенда, что гастролировавшая в Ялте Айседора Дункан была восхищена этим мощным деревом и часто проводила время в его тени. Именно под ним известная балерина назначала свидания Сергею Есенину. С тех пор платан принято называть ее именем.

Ялтинская гостиница "Таврида" (бывшая "Россия"), построенная в 1875 году, интересна не только своей архитектурой. В ней два месяца в 68-й комнате жил Николай Некрасов, приехавший в Ялту на лечение. В 1894 году 39-й номер в "России" занимал Чехов. Несколько раз в гостинице останавливались Иван Бунин, Владимир Маяковский, Михаил Булгаков. На фасаде здания установлена мемориальная доска с именами знаменитых посетителей.

Гурзуф

Гурзуф посещал Александр Пушкин. Летом 1820 года он остановился с семьей генерала Раевского в доме герцога де Ришелье. Здесь были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Таврида", "Бахчисарайский фонтан" и задуман роман "Евгений Онегин". Сейчас там открыт музей писателя.

Многие места в Гурзуфе связаны с именем Антона Чехова — Чеховский пляж, Чеховская бухта, улица Чехова. В январе 1900 года писатель приобрел в Гурзуфе небольшой домик на берегу моря у подножия скалы Дженевез-Кая. В письме к своей сестре он написал: "Я купил кусочек берега с купанием и со скалой около пристани и парка в Гурзуфе".

С 1996 года здесь открыт музей с постоянно действующей экспозицией. В него (ул. Чехова, 22) можно попасть из центра поселка, пройдя 200 метров по улице Чехова по направлению к скале Дженевез-Кая. Улица Чехова начинается у каменной лестницы, ведущей на гурзуфскую набережную.

Коктебель

Этот поселок в юго-восточном Крыму знаменит домом Максимилиана Волошина. Поэт, художник, критик жил в нем с 1917 года. Дом был возведен в 1903 году под руководством и по чертежам поэта. Его архитектура отражает противоречивые взгляды и нестандартность мышления хозяина. Сооружение асимметричной формы состоит из двух отдельных сооружений, соединенных в единое целое.

Еще при жизни Волошин превратил свое жилище в своеобразный дом отдыха для людей искусства. Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Валерий Брюсов, Михаил Зощенко, Кузьма Петров-Водкин, Илья Эренбург приезжали сюда на отдых. Марина Цветаева здесь познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном.

Сегодня дом Волошина — один из самых посещаемых литературно-художественных музеев Крыма.

Феодосия

Город, разделяющий степной восточный и скалистый центральный Крым. Помимо комфортного для отдыха побережья и природных достопримечательностей он может похвастать десятком известнейших культурных заведений.

Одно из них — дом-музей Александра Грина в Феодосии. В нем писатель жил с семьей шесть лет и написал знаменитые романы "Бегущая по волнам", "Дорога в никуда", "Алые паруса". Фасад здания украшает уникальное панно "Бригантина" художника-архитектора Саввы Бродского.

В Феодосии также находится музей сестер Цветаевых — дань памяти великой русской поэтессе Марине Цветаевой и ее сестре писательнице Анастасии. Музей рассказывает о периоде 1913-1914 гг., когда они несколько месяцев жили в Феодосии.

Феодосия — родной город великого художника-мариниста Ивана Айвазовского. В 1880 году он открыл здесь картинную галерею. Спустя годы, выставочный комплекс собрал в своей коллекции более 13 тысяч экспонатов: произведения живописи, фотографии, личные вещи художника.

Севастополь

Летом в Севастополе с 7 до 13 лет жила Аня Горенко, будущий поэт Анна Ахматова. После она часто бывала здесь, вспоминая свое детство в городе.

Много раз в Севастополе бывал Александр Грин. Ему даже довелось отсидеть два года в местной тюрьме за революционную деятельность как члену партии эсеров.

Навсегда прославил Севастополь Лев Толстой. Он служил здесь во время первой обороны Севастополя, командовал батареей на четвертом бастионе, где ему установлен памятный знак. О жизни осажденного города Толстой написал в "Севастопольских рассказах".

Балаклава

С Балаклавой тесно связана судьба писателя Александра Куприна. Многое в этом городе напоминает о его пребывании. Вначале он остановился с женой в гостинице "Гранд-отель" (здание, построенное в 1887 году, сохранилось, современный адрес — набережная Назукина, 3), затем переехал на дачу Ремезова на Третьей улице (сейчас ул. Куприна, 1).

В Балаклаве Куприн писал рассказы "Штабс-капитан Рыбников", "Сны", "Тост", приступил к циклу очерков "Листригоны", в которых написал о полюбившемся ему городке: "Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве".

В 1837 году Балаклаву посещал поэт Василий Жуковский, оставивший в своем дневнике записи и зарисовки всех мест, где он побывал.

Любимым местом встречи писателей, творческой интеллигенции в Балаклаве была кофейня К.С.Гинали, где всегда звучала музыка. Дом этот сохранился — улица Калича, 39.