Крым для двоих: рестораны с лучшим видом для влюбленных

Море, горы и панорамные виды городов-курортов. О ресторанах для двоих в Крыму с лучшими видами — в материале РИА Новости.
Ресторан "Ай-Петри"
Панорамный ресторан "Ай-Петри" расположен на 16-м этаже отеля "Ялта-Интурист", на высоте 180 метров над уровнем моря. Этот ресторан можно назвать одной из главных достопримечательностей Крыма. С открытой террасы открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы.
Насладиться живописной панорамой Ялты и черноморского побережья можно за бокалом легендарного шампанского "Новый Свет" или знаменитого портвейна "Алушта" крымского завода "Массандра". Для романтической обстановки то что надо.
В меню представлено множество позиций. Например, томатный суп с дорадо, мидиями, рапанами и кальмарами "Качуко", королевские креветки на гриле с соусом сальса из манго, сибас с диким рисом и превосходные десерты.
Адрес ресторана: Ялта, улица Дражинского, дом 50.
Ресторан "Горка" в Ялте
Еще один ресторан в Ялте, отлично походящий влюбленным, — этноресторан "Горка". Заведение располагается на вершине одного из трех градообразующих холмов — Дарсан. На территории есть пруды и мостики, а также создающие романтическое настроение уютные беседки. К слову, из беседок открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом — кому-то может стать страшновато, но оно того стоит, эти панорамы запомнятся надолго.
Есть беседки и с менее экстремальными видами, откуда открываются умиротворяющие морские пейзажи.
В меню ресторана собраны блюда русской, украинской, татарской, турецкой, греческой и болгарской кухни. Такой набор не случаен, ведь мультикультурность Крыма является концепцией ресторана.
Наиболее интересные блюда — салат из морепродуктов в апельсиновом соусе, жаренные с овощами и острым перцем мидии, шурпа из баранины, ножки кролика с айвой и орехами в сметанном соусе.
Адрес ресторана: Ялта, улица Халтурина, дом 49Б.
Fusion cafe Apelsin
Fusion cafe Apelsin, расположенное на набережной имени Ленина в Ялте, находится на открытой площадке, стилизованной под огромную ладью. Это заведение является одним из лидеров по количеству фотографий и селфи с видами, которые отсюда открываются.
Такое внимание приковано к ресторану благодаря необычной архитектуре. Здание выдается в море на несколько десятков метров и построено прямо над пирсом. Ресторан делит побережье на две части, поэтому посетители могут выбрать для себя столик с видом либо на приморский пляж и парк, либо на центр города.
В заведении есть также зимний зал. По вечерам гостей развлекают диджеи и музыканты.
Адрес ресторана: Ялта, набережная имени Ленина, дом 8.
Ресторан "Санта-Круз"
Ресторан "Санта-Круз" привлекает романтиков открытой террасой на пирсе, уходящем в море. От рассвета до заката здесь можно любоваться горами и морем.
На территории ресторана есть специальные "Места для поцелуев". Здесь можно организовать все для уютной встречи вдвоем — свечи, шампанское, романтичные десерты и многое другое.
Ресторан расположен в районе Профессорского уголка на набережной Алушты. Кроме двух открытых террас в заведении есть небольшой закрытый зал, где можно укрыться во время непогоды. Посетителям предлагают попробовать блюда европейской и татарской кухонь. Все готовится здесь же, на открытой кухне.
Адрес ресторана: Алушта, улица Глазкрицкого, дом 3.
Ресторан "Мускатель"
Ресторан "Мускатель" подходит для пар, которым близка экзотика. Он выполнен в марокканском стиле с открытой террасой и видом на гору Балгатуру.
"Мускатель" расположен в одном из самых известных поселков южнобережья Крыма — Гурзуфе. Посетители заведения могут насладиться видами старого Гурзуфа, природоохранного заповедник "Гора Балгатура", морем, а также полюбоваться на главную гряду Крымских гор (Гурзуфская яйла).
Особенность ресторана "Мускатель" заключается в том, что под одной крышей расположился классический ресторан, итальянская пиццерия и бар с богатым выбором напитков. Все продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные. Ресторан можно найти на первом этаже бутик-отеля "Мускатель".
Адрес ресторана: Гурзуф, улица Строителей, дом 11.
Ресторан "Севастополь"
Ресторан "Севастополь" располагается в одноименном городе, в Артиллерийской бухте. Большие панорамные окна позволяют видеть сразу всю акваторию севастопольского порта. Вид на море из-за длинных белых штор и колонн позволяет посетителям представить, что они находятся на одном из круизных лайнеров, стоящих в порту Севастополя.
В году есть два дня, когда столик в этом ресторане лучше бронировать заблаговременно — это День Победы и День Военно-морского флота. В городе большое количество желающих посмотреть на морской парад с одной из лучших точек.
Адрес: проспект Нахимова, дом 8.
23 Cafe Boulangerie
Если хочется немного отдохнуть от морских и горных видов, но при этом посетить какое-то романтическое место, то для этого вполне подойдет 23 Cafe Boulangerie в Симферополе. Здесь витают ароматы свежей французской выпечки и царит романтическая атмосфера города на берегах Сены.
Интерьер кафе-кондитерской выполнен в традициях классических парижских булочных. Здесь можно провести деловую встречу, позвать друзей, но лучше всего кафе подходит для свиданий.
Адрес: Симферополь, улица Карла Маркса, дом 14/9.