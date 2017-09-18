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Крым для двоих: рестораны с лучшим видом для влюбленных

Сюжет:
Крым в деталях (23)
15:5218.09.2017
(обновлено: 16:11 18.09.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКрым для двоих: рестораны с лучшим видом для влюбленныхКрым для двоих: рестораны с лучшим видом для влюбленных
© РИА Новости / Константин Чалабов

Море, горы и панорамные виды городов-курортов. О ресторанах для двоих в Крыму с лучшими видами — в материале РИА Новости.

Ресторан "Ай-Петри"

Панорамный ресторан "Ай-Петри" расположен на 16-м этаже отеля "Ялта-Интурист", на высоте 180 метров над уровнем моря. Этот ресторан можно назвать одной из главных достопримечательностей Крыма. С открытой террасы открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы.

Гроздья винограда
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Насладиться живописной панорамой Ялты и черноморского побережья можно за бокалом легендарного шампанского "Новый Свет" или знаменитого портвейна "Алушта" крымского завода "Массандра". Для романтической обстановки то что надо.

В меню представлено множество позиций. Например, томатный суп с дорадо, мидиями, рапанами и кальмарами "Качуко", королевские креветки на гриле с соусом сальса из манго, сибас с диким рисом и превосходные десерты.

Адрес ресторана: Ялта, улица Дражинского, дом 50.

Ресторан "Горка" в Ялте

Еще один ресторан в Ялте, отлично походящий влюбленным, — этноресторан "Горка". Заведение располагается на вершине одного из трех градообразующих холмов — Дарсан. На территории есть пруды и мостики, а также создающие романтическое настроение уютные беседки. К слову, из беседок открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом — кому-то может стать страшновато, но оно того стоит, эти панорамы запомнятся надолго. 

Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов

Есть беседки и с менее экстремальными видами, откуда открываются умиротворяющие морские пейзажи.

В меню ресторана собраны блюда русской, украинской, татарской, турецкой, греческой и болгарской кухни. Такой набор не случаен, ведь мультикультурность Крыма является концепцией ресторана.

Наиболее интересные блюда — салат из морепродуктов в апельсиновом соусе, жаренные с овощами и острым перцем мидии, шурпа из баранины, ножки кролика с айвой и орехами в сметанном соусе.

Адрес ресторана: Ялта, улица Халтурина, дом 49Б.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоИз беседок ресторанов открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Из беседок ресторанов открываются незабываемые виды, а некоторые из них построены прямо над обрывом

Fusion cafe Apelsin

Fusion cafe Apelsin, расположенное на набережной имени Ленина в Ялте, находится на открытой площадке, стилизованной под огромную ладью. Это заведение является одним из лидеров по количеству фотографий и селфи с видами, которые отсюда открываются.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Такое внимание приковано к ресторану благодаря необычной архитектуре. Здание выдается в море на несколько десятков метров и построено прямо над пирсом. Ресторан делит побережье на две части, поэтому посетители могут выбрать для себя столик с видом либо на приморский пляж и парк, либо на центр города.

В заведении есть также зимний зал. По вечерам гостей развлекают диджеи и музыканты.

Адрес ресторана: Ялта, набережная имени Ленина, дом 8.

Ресторан "Санта-Круз"

Ресторан "Санта-Круз" привлекает романтиков открытой террасой на пирсе, уходящем в море. От рассвета до заката здесь можно любоваться горами и морем.

На территории ресторана есть специальные "Места для поцелуев". Здесь можно организовать все для уютной встречи вдвоем — свечи, шампанское, романтичные десерты и многое другое.

Ресторан расположен в районе Профессорского уголка на набережной Алушты. Кроме двух открытых террас в заведении есть небольшой закрытый зал, где можно укрыться во время непогоды. Посетителям предлагают попробовать блюда европейской и татарской кухонь. Все готовится здесь же, на открытой кухне.

Адрес ресторана: Алушта, улица Глазкрицкого, дом 3.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоВсе продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Все продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные

Ресторан "Мускатель"

Ресторан "Мускатель" подходит для пар, которым близка экзотика. Он выполнен в марокканском стиле с открытой террасой и видом на гору Балгатуру.

Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Мускатель" расположен в одном из самых известных поселков южнобережья Крыма — Гурзуфе. Посетители заведения могут насладиться видами старого Гурзуфа, природоохранного заповедник "Гора Балгатура", морем, а также полюбоваться на главную гряду Крымских гор (Гурзуфская яйла).

Особенность ресторана "Мускатель" заключается в том, что под одной крышей расположился классический ресторан, итальянская пиццерия и бар с богатым выбором напитков. Все продукты, которые используются в приготовлении блюд, местные. Ресторан можно найти на первом этаже бутик-отеля "Мускатель".

Адрес ресторана: Гурзуф, улица Строителей, дом 11.

Ресторан "Севастополь"

Ресторан "Севастополь" располагается в одноименном городе, в Артиллерийской бухте. Большие панорамные окна позволяют видеть сразу всю акваторию севастопольского порта. Вид на море из-за длинных белых штор и колонн позволяет посетителям представить, что они находятся на одном из круизных лайнеров, стоящих в порту Севастополя.

Вечная любовь: места мифов и любовных историй в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминскиий
Вечная любовь: места мифов и любовных историй в Крыму

В году есть два дня, когда столик в этом ресторане лучше бронировать заблаговременно — это День Победы и День Военно-морского флота. В городе большое количество желающих посмотреть на морской парад с одной из лучших точек.

Адрес: проспект Нахимова, дом 8.

23 Cafe Boulangerie

Если хочется немного отдохнуть от морских и горных видов, но при этом посетить какое-то романтическое место, то для этого вполне подойдет 23 Cafe Boulangerie в Симферополе. Здесь витают ароматы свежей французской выпечки и царит романтическая атмосфера города на берегах Сены.

Интерьер кафе-кондитерской выполнен в традициях классических парижских булочных. Здесь можно провести деловую встречу, позвать друзей, но лучше всего кафе подходит для свиданий.

Адрес: Симферополь, улица Карла Маркса, дом 14/9.

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