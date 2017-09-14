Знаменитые источники минеральной воды Крыма

У всех на слуху минеральные воды нарзан, ессентуки и боржоми. Однако мало кто знает, что в Крыму есть свои минеральные источники, которые ничуть не уступают мировым брендам, а порой и превосходят их по полезным свойствам. О самых популярных крымских источниках минеральной воды — в материале РИА Новости.

Минеральные воды Евпатории

Многие слышали о курортах и санаториях Евпатории, однако лишь единицы знают, что там есть и несколько источников минеральной воды. Самая известная вода на курорте — "Евпаторийская", которая добывается с глубины 1200 метров. Бювет с этой водой находится в самой Евпатории на улице Фрунзе, где все желающие могут ее попробовать.

Она хорошо очищает почки, эффективна при заболеваниях ЖКТ, нормализует обменные процессы в организме. Минеральная вода "Евпаторийская" обладает отлично сбалансированным составом, поэтому не существует ограничений для ее употребления. Эту воду можно пить как для лечения, так и для профилактики заболеваний пищевого тракта.

В составе есть натрий, калий, магний, кальций, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты и другие полезные для здоровья человека вещества.

Также можно принимать ванны и души из этой воды, а в комплексе с грязелечением она назначается детям с последствиями полиомиелита. От таких ванн вдвое быстрее заживают послеоперационные раны. Водные процедуры с минеральной водой "Евпаторийская" также назначают при заболеваниях периферической нервной системы, при болезнях женской половой сферы.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Минеральная вода "Евпаторийская" обладает отлично сбалансированным составом, поэтому не существует ограничений для ее употребления © РИА Новости / Сергей Мальгавко Минеральная вода "Евпаторийская" обладает отлично сбалансированным составом, поэтому не существует ограничений для ее употребления

Черная вода

Еще один знаменитый минеральный источник в Крыму называется Черная вода, или Аджи-Су (с крымско-татарского переводится как "горькая вода"). Источник был открыт еще в середине XX века и располагается в живописной горной местности возле села Аромат. Воды источника выходят из глубинного разлома между Главной и Второй грядами Крымских гор.

Воде в источнике Аджи-Су нет аналогов. Она хлоридная кальциево-натриевая, содержит йод, бром, бор, литий, железо, марганец, стронций, ванадий, мышьяк, цинк, а также азот, метан и тяжелые углеводороды, углекислоту, сероводород, аргон, ксенон, гелий, неон и другие редкие газы.

В 1955 году у источника был построен маленький деревянный домик для купания в этой воде на пять ванн. С 1959 года функционирует небольшая водолечебница.

Ванны с этой водой рекомендуют при таких заболеваниях, как ревматизм, радикулит, ишиас, болезнях суставов и связок, при их повреждениях, а также при трофических язвах, тромбофлебите, экземе и других кожных заболеваниях. Вода источника рекомендована также при некоторых заболеваниях внутренних органов.

Доехать до источника просто. Есть несколько прямых рейсов с центрального автовокзала или автостанции Западная в Симферополе до села Соколиного. Или с пересадкой — с Западной до Бахчисарая, а оттуда — до села Аромат.

© РИА Новости / Константин Чалабов Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур © РИА Новости / Константин Чалабов Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур

"Крымская" минеральная вода

В городе-курорте Саки имеется источник минеральной воды, который был открыт в 1956 году. Это слабоминерализованная, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая термальная вода. Ее температура составляет +44,5оС, и она добывается из скважины глубиной 980 м.

Общий химический состав "Крымской" минеральной воды сходен с составом минералки ессентуки №4.

Эта минеральная вода приятна на вкус, прекрасно утоляет жажду, применяется в качестве и столовой воды, и лечебной: помогает в лечении гастритов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваний печени и желчного пузыря, ожирения и других нарушений обмена веществ. Сакские здравницы активно включают "Крымскую" минеральную воду в лечебные программы.

Кроме питьевого лечения, минеральную воду в Саках используют для лечебных ванн, ингаляций, полосканий, орошений, обмываний после грязевых процедур. Минералка пользуется заслуженной популярностью у местных жителей и гостей курорта.