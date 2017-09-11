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На перекрестке миров: культурные достопримечательности Крыма

Сюжет:
Крым в деталях (21)
14:5311.09.2017
(обновлено: 14:56 11.09.2017)
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© Анастасия КончаковскаяНа перекрестке миров: культурные достопримечательности КрымаНа перекрестке миров: культурные достопримечательности Крыма
© Анастасия Кончаковская

О том, какие памятники истории и культурные места стоит посетить на полуострове, рассказала член Общественного совета при министерстве курортов и туризма Республики Крым Людмила Бабий.

— Какие достопримечательности, по вашему мнению, стоит посетить в Крыму в первую очередь?

— В Крыму огромное количество редких и уникальных достопримечательностей, памятников различных периодов. Одни из них популярны и являются визитными карточками полуострова, другие известны только профессионалам.

Например, в Симферополе располагается небольшая возвышенность, именуемая Петровской балкой. Это территория древнего города Неаполя Скифского, который ранее был столицей государства воинственных скифов. Сегодня это археологический заповедник, в котором ведутся непрекращающиеся раскопки. Однако за почти 200 лет было исследовано не более 5% территории, и это только вершина айсберга. Восьмое чудо света "ожидает" своего явления миру, практически в центре полуострова.

На востоке Крыма всех гостей первым встречает город-герой Керчь. Удивительный город, возраст которого насчитывает 26 веков. Средневековая крепость Керчь, Царский курган, лестница Митридата и, конечно, Аджимушкайские каменоломни — памятник подвигу и мужеству воинов и мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму

Я бы рекомендовала к обязательному посещению пещерные города, расположенные в Бахчисарайском районе, а также памятники природы, расположенные буквально в каждом уголке полуострова. Ведь не зря Крым называют миром в миниатюре и музеем под открытым небом.

Севастополь — отдельная экскурсионная локация на карте Крыма. В Севастополе необходимо посетить территорию музея-заповедника Херсонес Таврический. Владимирский собор — место, где князь Владимир крестил Великую Русь, и раскопки древнего города Херсонеса.

Два самых известных музея, связанных с героическим прошлым в нашей истории, — панорама и диорама. Эти музейные комплексы посвящены двум героическим оборонам Севастополя — во времена Крымской и Великой Отечественной войн. Также одним из популярнейших среди туристов мест стал мемориальный комплекс "35-я береговая батарея". Экспозиция музея размещена в казематах береговой батареи и рассказывает о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Если вы приехали в Севастополь, обязательно посетите в его окрестностях удивительный приморский городок Балаклаву. Там расположен музей времен холодной войны — подземное сооружение, в котором в середине прошлого века ремонтировались подводные лодки.

— Насколько развит на полуострове религиозный туризм?

— В Крыму находится большое количество пещерных монастырей. Свято-Успенский, расположенный в Бахчисарае, — один из самых известных. Также стоит посетить Свято-Климентьевский и Георгиевский монастыри, которые располагаются в окрестностях Севастополя.

В Евпатории уже много лет действует туристический маршрут "Малый Иерусалим". На территории примерно двух квадратных километров расположены памятники основных религиозных конфессий: православный собор Святого Николая, армянская церковь, мечеть Хан-Джами, еврейская синагога, караимские кенасы — молельный дом караимов.

Караимы — это приверженцы особой ветви иудаизма, национальность, которая сегодня насчитывает всего около двух тысяч человек во всем мире. Несмотря на малочисленность, караимы оставили свой след и в истории Крыма, и в крымской кухне. Так, караимские пирожки, изделия из тонкого теста с мясным бульоном внутри, попробовать можно практически в любой точке общепита.

© Анастасия КончаковскаяКомплекс "Текие дервишей" в Евпатории
© Анастасия Кончаковская
Комплекс "Текие дервишей" в Евпатории

Комплекс "Текие дервишей" — это еще одна достопримечательность, которую стоит обязательно посетить в Евпатории. Здесь жили и исполняли свои традиционные ритуалы странствующие монахи (дервиши), впадая в транс от многочасового кружения на одном месте. Евпатория — это самая северная точка в Европе, которую посещали представители этого таинственного ордена монахов.

— А что бы вы порекомендовали любителям этнического туризма?

— Армянский этнографический центр под названием "Сурб-Хач" находится в Старом Крыму. На сегодняшний день это действующий монастырь, и он занимает первое место среди памятников армянской архитектуры в Крыму.

Также стоит посетить этнографический центр крымских греков "Карачоль" в Белогорском районе, село Чернополье. Местные жители торжественно празднуют последнее воскресенье июля — день святых Константина и Елены, столы накрываются на улицах, между домами. Это большой греческий праздник.

Конечно, в Крыму в большом разнообразии представлена крымско-татарская культура, с которой можно поближе познакомиться как в музеях, в храмовых сооружениях — мечетях, так и в ресторанчиках национальной кухни. Самый известный музей, связанный с историей крымских татар, — это Ханский дворец-музей в Бахчисарае, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса распложены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище, мечеть. В ходе экскурсии вы сможете узнать больше о жизни, культуре, обрядах и национальной кухне.

— Крым также известен своими дворцами. На какие стоит обратить внимание?

— Среди самых известных исторических достопримечательностей Крыма — Ливадийский, Воронцовский и Массандровский дворцы. Они все сосредоточены в районе Большая Ялта. Эти три дворца туристы чаще всего посещают. Есть еще прекрасно сохранившиеся великокняжеские имения: усадьба князей Юсуповых, дворец Дюльбер в Кореизе, имение Харакс в Гаспре, дворец княгини Гагариной в Утесе и другие. Имения, как правило, находятся на территории санаториев, поэтому лучше их посещать в составе экскурсионной группы.

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоВоронцовский дворец в Алупке
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Воронцовский дворец в Алупке

— А что насчет средневековых крепостей?

— Самая знаменитая — Генуэзская крепость в Судаке с консульским замком и девичьей башней. Она возвышается над морем и видна с любого места в Судакской долине. На территории крепости в летнее время проходит ежегодный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем". Зрителей ждет красочное зрелище: рыцарские турниры во славу прекрасных дам, массовые сражения — бугурты, выступления трубадуров и танцоров, город средневековых мастеров. В фестивале принимают участие рыцари — члены клубов исторической реконструкции.

Также внимания заслуживает средневековая крепость Фуна, расположенная у подножья горы Южная Демерджи, близ Алушты. Ее осмотр можно отлично совместить с посещением природного памятника Крыма — Долины привидений.

Еще одна средневековая крепость Ени-Кале возвышается на скалах на берегу Керченского пролива. Отсюда открывается отличный вид на строящийся крымски) мост.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРазвалины древнегреческого города Пантикапеи на горе Митридат в Керчи
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Развалины древнегреческого города Пантикапеи на горе Митридат в Керчи

На территории современной Керчи в древности располагался Пантикапей — столица крупнейшего античного государства Причерноморья — Боспорского царства. В I веке до н.э. владения Боспора распространялись на большую часть Крыма, включая античный город Херсонес.

Также советую посетить Царский курган, церковь Иоанна Предтечи, музей древностей в Керчи, золотую кладовую музея Тавриды в Симферополе и, конечно, национальный заповедник под открытым небом Херсонес Таврический в Севастополе.

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