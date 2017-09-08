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Крым театральный: от боев гладиаторов до звезд русской сцены

Сюжет:
Крым в деталях (20)
10:2508.09.2017
(обновлено: 10:27 08.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСевастопольский академический русский драматический театр имени А.В. ЛуначарскогоСевастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Еще в начале XX века Крым жил активной и насыщенной театральной жизнью. В то время на сцену крымских театров выходили самые яркие звезды столичной сцены, а среди зрителей нередко присутствовали великие русские писатели. Театральные постановки в Крыму и сейчас популярны у туристов, ведь почти в каждом курортном городе полуострова есть собственный театр со своей интересной историей и творческой традицией.

Херсонес

Театральная жизнь в Крыму возникла более двух тысячелетий назад. Единственный на черноморском побережье древнегреческий амфитеатр в городе Херсонес Таврический был построен еще в первой половине III века до нашей эры и вмещал до 2-3 тысяч зрителей, сообщил экскурсовод, краевед, учитель истории Симферопольской гимназии № 1 им. К.Д.Ушинского Дмитрий Борисов.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По его словам, на протяжении почти семи веков амфитеатр использовался для театральных постановок, музыкальных состязаний и боев гладиаторов.

"В наше время на развалинах античного театра время от времени проходят спектакли Севастопольского академического Национального русского драматического театра им. А.  Луначарского. Театр у нас очень интересный, и особым успехом у зрителей пользуются классические театральные постановки на античные сюжеты", — рассказал он РИА Новости.

Симферополь

Широко известен жителям и гостям полуострова Крымский академический русский драматический театр имени М.Горького, основанный в 1821 году в Симферополе.

Иван Коваленко
© Их личного архива Ивана Коваленко
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"Мы гордимся тем, что в 1846 году на сцене этого театра выступал прославленный актер Малого театра Михаил Щепкин, а три четверти века спустя, в 1920-1924 годах, здесь же начинала свою творческую карьеру великая Фаина Раневская, о чем она рассказала в своих воспоминаниях", — отметил Дмитрий Борисов.

В 1944 году во время фашистской оккупации Крыма в театре действовала подпольная группа "Сокол", в которую входили актеры, художники, костюмеры и другие работники театра, рассказал краевед, член Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым Иван Коваленко.

"Актеры театра использовали свое профессиональное мастерство, чтобы максимально расположить к себе местное фашистское руководство и получать от него сведения о вражеских военных объектах и передавать их партизанам. Результатом деятельности подпольщиков стали десятки террористических мероприятий против солдат Третьего Рейха в Крыму", — сообщил он РИА Новости. 

Весной 1944 года на след группы вышло гестапо и 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Крыма, после жестоких пыток подпольщики были расстреляны. В память о них был поставлен спектакль "Они были актерами", по которому в 1981 году был снят одноименный фильм.

Ялта

Многих корифеев театрального искусства повидал на своем веку Ялтинский театр имени А. П. Чехова, основанный в 1883 году. Здесь прошли первые концерты Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, а также первые блистательные гастроли Московского художественного театра в 1900 году. 

© Фото : Ялтинский театр имени Чехова - официальный сайт © theatreyalta.comЯлтинский театр им. А.П. Чехова
© Фото : Ялтинский театр имени Чехова - официальный сайт © theatreyalta.com
Ялтинский театр им. А.П. Чехова
Тогда труппа театра в полном составе приехала в Ялту в гости к Чехову, потому что страдающий от тяжелого недуга писатель не мог сам приехать в Москву и посмотреть постановку своих пьес "Чайка" и "Дядя Ваня". 

В гастролях, прошедших с огромным успехом, приняли участие Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Ольга Книппер-Чехова, Всеволод Мейерхольд, Василий Качалов, Иван Москвин и другие звезды русской театральной сцены. Вместе с Чеховым на спектаклях театра присутствовали такие писатели, как Иван Бунин, Александр Куприн, Максим Горький, Дмитрий Мамин-Сибиряк.

"Я думаю, что именно с того момента пошло развитие театрального туризма в Крыму", — считает Дмитрий Коваленко.

С 2008 года на сцене Ялтинского театра проходит ежегодный театральный фестиваль "Театр. Чехов. Ялта". За это время участниками фестиваля стали театральные труппы из более чем 30 стран, и это событие краеведы называют самым масштабным в современной творческой жизни Крыма.

Керчь

Другим заметным явлением театрального Крыма можно считать ежегодный Международный фестиваль театров "Боспорские агоны". 

"Этот уникальный для России фестиваль античного искусства последние 20 лет проходит в Керчи, на раскопках античного города Пантикапей, столицы древнего царства Боспор", — рассказал Дмитрий Борисов. 

Фестиваль построен по принципу древнего соревнования — агона, а его программа составлена по образцу древнего праздника в честь бога Диониса и включает в себя самые разные театральные представления — от классической драмы до авангардных постановок.

Севастополь

История театрального Севастополя также наполнена событиями. На сцену Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского в разные годы выходили великие артисты Михаил Щепкин, Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин и другие. 

Коктебель

В разгар летнего сезона гости Коктебеля и его окрестностей могут принять участие в фестивале уличных театров, работающих в жанре "Фаер-шоу", который построен на сочетании театрального представления и огненно-световых спецэффектов.

"Театральная жизнь Крыма — это только часть культурного, исторического и природного богатства полуострова, с которым могут познакомиться отдыхающие. Надеюсь, что гости Крыма сумеют оценить это богатство по достоинству", — заключил Дмитрий Борисов.

 

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