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Увидеть горы: лучшие пешие маршруты Крыма

Сюжет:
Крым в деталях (19)
12:0005.09.2017
(обновлено: 12:07 05.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУвидеть горы: лучшие пешие маршруты КрымаУвидеть горы: лучшие пешие маршруты Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым может удивить туристов не только теплым морем и потрясающими видами — на полуострове также можно поправить здоровье, гуляя по самым красивым уголкам Крыма. Для этого здесь существуют экологические тропы — специальные прогулочные маршруты, которые помогут совместить приятное с полезным.

"Большой Карадаг"

Один из самых популярных маршрутов — "Большой Карадаг", который проходит по потухшему вулкану и хребту Береговой. Тропа начинается в Музее истории и природы Карадага.

Херсонес Таврический
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вы сможете пройти по пологому склону хребта, а также побывать на смотровых площадках, с которых открываются захватывающие виды на Карадаг и его окрестности. С одной из них можно увидеть главную достопримечательность и известный символ вулкана — скалу Золотые ворота.

В ходе прогулки посетители получают информацию не только о памятных местах Карадагского природного заповедника, но и о флоре и фауне этих мест. Завершается маршрут на хребте Магнитный на высоте 378 метров над уровнем моря, откуда можно спуститься в поселок Коктебель.

Тропа "Большой Карадаг" открыта с мая по октябрь, протяженность маршрута составляет 7 километров, продолжительность — 4 часа.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКарадаг
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Карадаг

Выход на тропу возможен только в сопровождении экскурсовода группой не менее 10 человек. Перед началом путешествия все участники проходят обязательный инструктаж.

Стоит иметь в виду, что на тропе нет специальных настилов. Также переход требует физических усилий, поэтому его не рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С собой обязательно иметь 1 литр воды на человека, спортивную обувь и головной убор.

Добраться до экотропы можно от поселка Курортное. Прогулка обойдется в 600 рублей для взрослых и 400 рублей для детей.

Экологическая тропа им. доктора Т.И.Вяземского

Каламита
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Тем, кто не хочет или по каким-то причинам не может подвергать себя большим физическим нагрузкам, подойдет экологическая тропа им. доктора Т.И.Вяземского. Этот маршрут позволяет ближе познакомиться с флорой и фауной горного массива, а также с историей их изучения. По ходу движения есть несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на Черное море.

Карадаг славится не только заповедником, но и научной станцией, создателем которой является Терентий Вяземский. Именно здесь занимались изучением геологической уникальности и биологического разнообразия заповедника. На Карадагской научной станции более подробно был изучен горный массив Карадаг, его климат, флора и фауна.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПосетители в музее истории и природы Карадага ФГБУ науки "Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Посетители в музее истории и природы Карадага ФГБУ науки "Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского

Посетители смогут увидеть хребты, гору Малый Карадаг, Северный перевал и другие достопримечательности заповедника, а также прогуляться по мемориальному парку станции среди вековых сосен, высаженных еще в 1917 году самим ученым.

Протяженность маршрута составляет 1,5 километра, продолжительность — 45 минут. В основном тропа проходит по асфальтированным дорогам. Обязательно взять с собой спортивную обувь, головной убор и запас питьевой воды (1 литр на человека).

Стоимость билета — 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей.

Большой каньон Крыма

Большой каньон — одно из самых популярных и любимых туристами мест полуострова. Он образовался после того, как от массива Ай-Петри откололась гора Бойка. Сегодня глубина каньона составляет 300 метров.

Гроздья винограда
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Осмотреть красоты окружающей природы и прикоснуться к местным легендам можно благодаря специальному маршруту, оборудованному как лестничными подъемами в затруднительных местах, так и мостами для прохода через реки. Добраться до главных достопримечательностей не составит труда: на экотропе установлены специальные указатели, а дорожки хорошо протоптаны.

Обязательным пунктом при посещении каньона считается сгоревший 500-летний дуб, о котором ходят легенды. Его дупло во времена Великой Отечественной войны партизаны использовали для передачи сообщений друг другу. Туристы попытались сохранить традицию, но в 1982 году кто-то поджег письма и дерево погибло. Впрочем, и сегодня многие посетители тропы кладут записки в обугленное дупло, отдавая дань прошлому.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКаньон в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Каньон в Бахчисарайском районе Крыма

Маршрут проходит через "широкую ванну каньона" — Голубое озеро, где закаленные могут искупаться. От источника Пания по каменному дну ручья, проточившего каньон, можно дойти до Ванны молодости, образованной на дне каньона мощным водным потоком. Правда, температура воды в ней составляет +9 градусов, поэтому не стоит воспринимать название слишком буквально.

Большой каньон Крыма можно посетить организованной экскурсией, но, как советуют бывалые, лучше осмотреть все его красоты самостоятельно, не отвлекаясь на других людей и не торопясь к следующим точкам.

Добраться до каньона можно на регулярных автобусах из Бахчисарая до села Соколиное. Через 5 километров по направлению к Ялте будет вход на тропу.

Цена билета для взрослых — 100 рублей, для детей вход бесплатный.

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