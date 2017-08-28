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Искупайся в грязи: лучшие лечебные озера Крыма

Сюжет:
Крым в деталях (17)
14:4528.08.2017
(обновлено: 14:46 28.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоИскупайся в грязи: лучшие лечебные озера КрымаИскупайся в грязи: лучшие лечебные озера Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Грязевые ванны пользуются большой популярностью. О пользе таких процедур говорят многие врачи. Но не каждый источник целебной грязи может похвастаться красивыми видами или морем поблизости. О главных крымских озерах с лечебной грязью — в материале РИА Новости.

Мойнакское озеро

При первом взгляде на водоем, который находится в Евпатории, его сложно назвать озером из-за довольно скромных размеров. Максимальная глубина — около 1 метра. Однако к нему вполне можно применить поговорку "мал, да удал".

Вода озера по составу почти ничем не отличается от морской, но имеет более высокую концентрацию солей. Если в одном литре морской воды содержится 18-20 граммов солей, то в литре рапы — 60-80 граммов.

Дно озера покрыто плотными сарматскими известняками и толщей глины. На этой водонепроницаемой подстилке лежит минеральный осадок — серый и черный ил, покрытый сверху соленой водой, которую в лечебной практике принято называть рапой.

Дикие пляжи Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Дикие пляжи Крыма
Она обладает желтоватым цветом и имеет своеобразный, довольно резкий запах, заметно отдающий сероводородом. Вода в Мойнакском озере намного плотнее морской, очень богата солями, хлористым натрием. Также в ее состав входят хлористый и бромистый магний, хлористый калий, сернокислая известь и магнезия, углекислая известь, йодистый натрий, кремнезем, глинозем, органические вещества.

Купание в рапе оказывает стимулирующее воздействие на мышцы, кости, суставы, периферическую нервную систему, усиливает обменные процессы, а в итоге прекрасно тонизирует организм, рассасывает воспаления, снимает боли.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоМойнакское озеро
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Мойнакское озеро

Лечебная грязь озера состоит из глины, песка, мергеля, железа, множества солей, остатков флоры и фауны, которые под воздействием солнца, рапы и особых микроорганизмов претерпели за тысячелетия сложнейшие химические и биологические изменения. В ней есть вещества типа антибиотиков и жизненно важные для организма микроэлементы, металлы, кислоты, витамины и даже биогенные стимуляторы наподобие женских половых гормонов.

Гроздья винограда
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Основной лечебный эффект, по мнению ученых, достигается за счет ярко выраженной радиоактивности грязи. Это она умножает энергетический потенциал организма и его сопротивляемость болезням, усиливает противовоспалительное и антибактериальное воздействие. Еще в 1904-1905 годах известный русский физик, профессор Московского университета А.Соколов обнаружил, что мойнакская грязь обладает радиоактивностью. В 1906 году это же подтвердил один из учеников Д.Менделеева, профессор В.Гемилиан. 

На берегу Мойнакского озера в 1886 году была построена грязелечебница, которая впоследствии много раз реконструировалась. Сегодня она является действующей, и здесь проводятся бальнеопроцедуры.

Красное озеро

Кояшское озеро расположено на восточном берегу Крымского полуострова, между городами Керчь и Феодосия. Озеро входит в состав Опукского природного заповедника и находится на западной окраине заповедника.

Кояшское озеро — самое соленое озеро в Крыму (350 граммов на литр воды). В летние месяцы оно становится красным. Озеро меняет цвет по мере высыхания: чем суше стоит погода, тем более насыщенным становится цвет. Причиной такого изменения послужила микроскопическая водоросль, которая обитает в водоеме: при фотосинтезе она выделяет красные пигменты.

Помимо красивого розового цвета, у этой водоросли есть еще одна особенность: продукты именно ее жизнедеятельности обогащают минералы бета-каротином и йодом, что делает соль с Кояшского озера чрезвычайно полезной и ценной.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКояшское озеро
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Кояшское озеро

Также на дне находится целебная грязь. Она стала образовываться несколько миллионов лет назад и сейчас находится в торфообразном состоянии, имеет специфический запах. Богата минералами и активными микроорганизмами, которые при нанесении на кожу способны улучшить общее состояние организма: излечить суставы и помочь в борьбе со множеством кожных заболеваний.

Херсонес Таврический
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Попав на озеро, следует помнить, что это место — часть природного заповедника, поэтому разведение костров, сбор лечебной грязи или соли преследуются законом. Придя к Кояшскому озеру, помните, что это уникальное место Крымского полуострова, на котором живет около 10 видов птиц, занесенных в Красную книгу, и экосистема озера весьма хрупкая и чувствительна к воздействию человека.

Молодильное озеро

Озеро Чокрак находится в 18 километрах от Керчи, возле поселка Курортное. Расстояние между ним и Азовским морем — всего 20 метров. В переводе с тюркского "чокрак" означает "источник". А если быть точным, то это источник здоровья, молодости и красоты.

Чокрак — месторождение природной лечебной грязи, которая, в соответствии с исследованиями ученых, лечит такие заболевания, как ревматизм, артроз, остеохондроз, неврит, радикулит, дерматит, псориаз, экзема, фарингит, тонзиллит, хронический ринит и бесплодие.

Кроме того, особенность озера заключается в том, что в процессе образования грязи наряду с рапой и солью также принимают активное участие грязевые вулканы и сероводородные источники подземных минеральных вод.

О целебных свойствах этого озера было известно в древности, еще во времена, когда Керчь называлась Пантикапей и была столицей Боспорского царства. Существуют исторические факты того, что боспорского царя Митридата VI лечили от боли в суставах именно чокракским грязями. Это было еще в 66 году до нашей эры. И позже в исторических документах прослеживаются упоминания о чудодейственных грязях озера Чокрак.

Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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Существует версия, что здесь лечились раненые воины Александра Македонского. Также в историческом архиве Феодосии сохранились документы о расходах византийского купца-работорговца. В них говорится о сумме, потраченной им на закупку чокракской грязи и ее доставку от озера в Кафу (Феодосию). Кафа в то время была крупнейшим рынком работорговли. Сюда приводили пленных девушек и женщин со всех уголков. А путь в Кафу был долог и изнурителен. Испытывая сложности в дороге, женщины теряли привлекательность и ослабевали, поэтому прозорливые купцы приводили свой "товар" на берег Чокракского озера и в течение нескольких недель лечили пленниц грязью, дабы восстановить "товарный вид".

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