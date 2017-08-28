Искупайся в грязи: лучшие лечебные озера Крыма

Грязевые ванны пользуются большой популярностью. О пользе таких процедур говорят многие врачи. Но не каждый источник целебной грязи может похвастаться красивыми видами или морем поблизости. О главных крымских озерах с лечебной грязью — в материале РИА Новости.

Мойнакское озеро

При первом взгляде на водоем, который находится в Евпатории, его сложно назвать озером из-за довольно скромных размеров. Максимальная глубина — около 1 метра. Однако к нему вполне можно применить поговорку "мал, да удал".

Вода озера по составу почти ничем не отличается от морской, но имеет более высокую концентрацию солей. Если в одном литре морской воды содержится 18-20 граммов солей, то в литре рапы — 60-80 граммов.

Дно озера покрыто плотными сарматскими известняками и толщей глины. На этой водонепроницаемой подстилке лежит минеральный осадок — серый и черный ил, покрытый сверху соленой водой, которую в лечебной практике принято называть рапой.

Она обладает желтоватым цветом и имеет своеобразный, довольно резкий запах, заметно отдающий сероводородом. Вода в Мойнакском озере намного плотнее морской, очень богата солями, хлористым натрием. Также в ее состав входят хлористый и бромистый магний, хлористый калий, сернокислая известь и магнезия, углекислая известь, йодистый натрий, кремнезем, глинозем, органические вещества.

Купание в рапе оказывает стимулирующее воздействие на мышцы, кости, суставы, периферическую нервную систему, усиливает обменные процессы, а в итоге прекрасно тонизирует организм, рассасывает воспаления, снимает боли.

Лечебная грязь озера состоит из глины, песка, мергеля, железа, множества солей, остатков флоры и фауны, которые под воздействием солнца, рапы и особых микроорганизмов претерпели за тысячелетия сложнейшие химические и биологические изменения. В ней есть вещества типа антибиотиков и жизненно важные для организма микроэлементы, металлы, кислоты, витамины и даже биогенные стимуляторы наподобие женских половых гормонов.

Основной лечебный эффект, по мнению ученых, достигается за счет ярко выраженной радиоактивности грязи. Это она умножает энергетический потенциал организма и его сопротивляемость болезням, усиливает противовоспалительное и антибактериальное воздействие. Еще в 1904-1905 годах известный русский физик, профессор Московского университета А.Соколов обнаружил, что мойнакская грязь обладает радиоактивностью. В 1906 году это же подтвердил один из учеников Д.Менделеева, профессор В.Гемилиан.

На берегу Мойнакского озера в 1886 году была построена грязелечебница, которая впоследствии много раз реконструировалась. Сегодня она является действующей, и здесь проводятся бальнеопроцедуры.

Красное озеро

Кояшское озеро расположено на восточном берегу Крымского полуострова, между городами Керчь и Феодосия. Озеро входит в состав Опукского природного заповедника и находится на западной окраине заповедника.

Кояшское озеро — самое соленое озеро в Крыму (350 граммов на литр воды). В летние месяцы оно становится красным. Озеро меняет цвет по мере высыхания: чем суше стоит погода, тем более насыщенным становится цвет. Причиной такого изменения послужила микроскопическая водоросль, которая обитает в водоеме: при фотосинтезе она выделяет красные пигменты.

Помимо красивого розового цвета, у этой водоросли есть еще одна особенность: продукты именно ее жизнедеятельности обогащают минералы бета-каротином и йодом, что делает соль с Кояшского озера чрезвычайно полезной и ценной.

Также на дне находится целебная грязь. Она стала образовываться несколько миллионов лет назад и сейчас находится в торфообразном состоянии, имеет специфический запах. Богата минералами и активными микроорганизмами, которые при нанесении на кожу способны улучшить общее состояние организма: излечить суставы и помочь в борьбе со множеством кожных заболеваний.

Молодильное озеро

Попав на озеро, следует помнить, что это место — часть природного заповедника, поэтому разведение костров, сбор лечебной грязи или соли преследуются законом. Придя к Кояшскому озеру, помните, что это уникальное место Крымского полуострова, на котором живет около 10 видов птиц, занесенных в Красную книгу, и экосистема озера весьма хрупкая и чувствительна к воздействию человека.

Озеро Чокрак находится в 18 километрах от Керчи, возле поселка Курортное. Расстояние между ним и Азовским морем — всего 20 метров. В переводе с тюркского "чокрак" означает "источник". А если быть точным, то это источник здоровья, молодости и красоты.

Чокрак — месторождение природной лечебной грязи, которая, в соответствии с исследованиями ученых, лечит такие заболевания, как ревматизм, артроз, остеохондроз, неврит, радикулит, дерматит, псориаз, экзема, фарингит, тонзиллит, хронический ринит и бесплодие.

Кроме того, особенность озера заключается в том, что в процессе образования грязи наряду с рапой и солью также принимают активное участие грязевые вулканы и сероводородные источники подземных минеральных вод.

О целебных свойствах этого озера было известно в древности, еще во времена, когда Керчь называлась Пантикапей и была столицей Боспорского царства. Существуют исторические факты того, что боспорского царя Митридата VI лечили от боли в суставах именно чокракским грязями. Это было еще в 66 году до нашей эры. И позже в исторических документах прослеживаются упоминания о чудодейственных грязях озера Чокрак.

Существует версия, что здесь лечились раненые воины Александра Македонского. Также в историческом архиве Феодосии сохранились документы о расходах византийского купца-работорговца. В них говорится о сумме, потраченной им на закупку чокракской грязи и ее доставку от озера в Кафу (Феодосию). Кафа в то время была крупнейшим рынком работорговли. Сюда приводили пленных девушек и женщин со всех уголков. А путь в Кафу был долог и изнурителен. Испытывая сложности в дороге, женщины теряли привлекательность и ослабевали, поэтому прозорливые купцы приводили свой "товар" на берег Чокракского озера и в течение нескольких недель лечили пленниц грязью, дабы восстановить "товарный вид".