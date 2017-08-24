Дикие пляжи Крыма

Отдых в Крыму дикарем — один из самых доступных способов провести каникулы или отпуск на теплом море. Но помимо экономии он позволяет избежать шумных туристических мест, быть свободным в передвижениях и получить яркие и незабываемые впечатления. В этом материале мы расскажем о местах, которые отлично подойдут для отдыха наедине с природой.

Мыс Казантип

Казантип уже давно приобрел популярность, отчасти благодаря тому, что здесь многие годы проходил известный музыкальный фестиваль. Однако время фестиваля ушло, а туристам остались уединенные пляжи, где можно отдохнуть в тишине и насладиться природой.

Это место славится живописными пейзажами, здесь тихо и малолюдно, море неглубокое и теплое, а пляжи покрыты белым песком. Те, кто не готов провести весь отпуск в палатке, могут найти жилье в ближайших поселках Мысовое и Щелкино. Добраться до них можно на маршрутном такси из Керчи.

Генеральские пляжи

Эти пляжи, расположенные на Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, получили такое название потому, что долгое время были закрыты для общественного посещения — попасть сюда могли только высшие военные чины. Сейчас это место открыто и для простых граждан, но поскольку оно так и осталось малоизвестным, здесь немноголюдно даже в высокий сезон.

Генеральские пляжи представляют собой множество бухт между каменными скалами и выступами. Вода здесь хорошо прогревается, а отсутствие большого количества туристов позволяет берегам моря оставаться чистыми. В некоторых бухтах есть источники пресной воды.

Добраться сюда можно либо на автомобиле, либо на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного.

Лисья бухта

Лисья бухта — одно из самых популярных в Крыму мест для отдыха с палатками. Она расположена на Черном море, между поселками Курортное и Прибрежное, и является полной противоположностью Генеральских пляжей. Это место популярно у неформалов и нудистов, тут шумно и многолюдно, а жизнь не останавливается круглые сутки.

Здесь будет хорошо тем, кто не переносит одиночества и отсутствия цивилизации — прямо на пляже можно найти кафе, рестораны и магазины. Отдыхает тут в основном молодежь.

Добираться до Лисьей бухты лучше на своей машине, а если такой возможности нет — на автобусе из Судака в Курортное, а далее около 3 километров пешком по берегу моря.

Бухта Любви

Эта труднодоступная бухта находится рядом с поселком Рыбачье, в пригородах Алушты, и чтобы попасть в нее, нужно преодолеть скалы, обрывы и узкие тропы либо нанять катер в соседнем поселке. Но наградой за упорство станут чистейшее море, отличный пляж и потрясающие виды.

Тем, кто увлекается подводным плаванием, есть смысл захватить с собой снаряжение, чтобы насладиться красотами подводной жизни бухты.

Бухта Ласпи

Бухта Ласпи также подойдет тем, кто хочет отдыхать на море и любоваться прекрасными пейзажами в спокойной обстановке. Берега, на которых расположены одни из самых красивых пляжей Крыма, окружены можжевеловым лесом, местный воздух считается целебным, а вода у берега всегда чистая и теплая.

Эти места давно пользуются популярностью у любителей отдыха с палатками, и поблизости в поселке есть магазины со всем необходимым. Но имейте в виду, что за ночевку здесь нужно внести небольшую плату.

К бухте можно подъехать на автомобиле, но в этом случае придется заплатить за въезд на территорию перевала. Также можно попасть в Ласпи на общественном транспорте. Для этого нужно добраться до одноименной остановки, которая расположена на шоссе Севастополь — Ялта, и спуститься к морю пешком.

Мыс Фиолент

Фиолент — одно из чистейших и красивейших мест на полуострове. Пляжи здесь преимущественно каменистые, а берега представляют собой крутые и порой опасные горные склоны, но виды, которые открываются путешественникам с мыса, потрясают.

Кроме того, это место богато достопримечательностями: поблизости находится Свято-Георгиевский монастырь, а в море расположено несколько скал и гротов, которые привлекают туристов.

Попасть на Фиолент можно на маршрутном такси из Севастополя или доплыть на рейсовом катере из Балаклавы.

Орловка

Это место славится широкими белыми песчаными пляжами, которые протянулись вдоль моря почти на 10 километров. При этом в любом месте на них можно поставить палатку. В окрестностях Орловки есть несколько гостиниц и пансионатов, но в основном сюда целенаправленно приезжают любители дикого отдыха.

Добираться сюда удобнее всего на личном автомобиле. Чтобы попасть в Орловку из Севастополя на общественном транспорте, нужно сесть на маршрутное такси, следующее до поселка с северной стороны Севастопольской бухты.

Мыс Тарханкут

Тарханкут — самая западная точка Крыма и одно из самых интересных и при этом немноголюдных мест для любителей отдыха с палатками, которые стремятся насладиться естественной красотой природы.

Здесь нет развитой инфраструктуры, зато есть песчаные пляжи и прозрачная вода, в которой можно ловить рыбу. Кроме того, этот мыс популярен у дайверов, винд- и кайтсерферов.

Центром Тарханкута является поселок Оленевка. Попасть в него можно на рейсовом автобусе из Симферополя, однако ходит он достаточно редко. Опытные туристы советуют воспользоваться автобусом до Черноморского, а оттуда уже доехать до Оленевки на местном рейсовом транспорте.

Бакальская коса

Бакальская коса — это удивительное место на северо-западе Крыма, где тонкая песчаная коса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское. Здесь также очень чистая вода, а дикие пляжи простираются на многие километры.

Обратная сторона медали: вокруг почти нет инфраструктуры, поэтому нужно заранее запасаться продуктами и всем необходимым, в том числе дровами для костра.

Ближайшим к косе населенным пунктом является село Стерегущее. Добраться сюда из Симферополя можно на автобусе. Прямой рейс ходит дважды в день, поэтому можно сперва доехать до Евпатории, а уже там пересесть на автобус до Стерегущего.