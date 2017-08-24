США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Социальный навигатор
Социальный навигатор

Дикие пляжи Крыма

Сюжет:
Крым в деталях (15)
11:0024.08.2017
(обновлено: 11:04 24.08.2017)
0120
© РИА Новости / Сергей МальгавкоДикие пляжи КрымаДикие пляжи Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Отдых в Крыму дикарем — один из самых доступных способов провести каникулы или отпуск на теплом море. Но помимо экономии он позволяет избежать шумных туристических мест, быть свободным в передвижениях и получить яркие и незабываемые впечатления. В этом материале мы расскажем о местах, которые отлично подойдут для отдыха наедине с природой.

Мыс Казантип

Казантип уже давно приобрел популярность, отчасти благодаря тому, что здесь многие годы проходил известный музыкальный фестиваль. Однако время фестиваля ушло, а туристам остались уединенные пляжи, где можно отдохнуть в тишине и насладиться природой.

Крымские пляжи: инструкция по применению
© Анастасия Кончаковская
Крымские пляжи: инструкция по применению

Это место славится живописными пейзажами, здесь тихо и малолюдно, море неглубокое и теплое, а пляжи покрыты белым песком. Те, кто не готов провести весь отпуск в палатке, могут найти жилье в ближайших поселках Мысовое и Щелкино. Добраться до них можно на маршрутном такси из Керчи.

Генеральские пляжи

Эти пляжи, расположенные на Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, получили такое название потому, что долгое время были закрыты для общественного посещения — попасть сюда могли только высшие военные чины. Сейчас это место открыто и для простых граждан, но поскольку оно так и осталось малоизвестным, здесь немноголюдно даже в высокий сезон.

Генеральские пляжи представляют собой множество бухт между каменными скалами и выступами. Вода здесь хорошо прогревается, а отсутствие большого количества туристов позволяет берегам моря оставаться чистыми. В некоторых бухтах есть источники пресной воды.

Добраться сюда можно либо на автомобиле, либо на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоГенеральские пляжи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Генеральские пляжи

Лисья бухта

Лисья бухта — одно из самых популярных в Крыму мест для отдыха с палатками. Она расположена на Черном море, между поселками Курортное и Прибрежное, и является полной противоположностью Генеральских пляжей. Это место популярно у неформалов и нудистов, тут шумно и многолюдно, а жизнь не останавливается круглые сутки.

Здесь будет хорошо тем, кто не переносит одиночества и отсутствия цивилизации — прямо на пляже можно найти кафе, рестораны и магазины. Отдыхает тут в основном молодежь.

Добираться до Лисьей бухты лучше на своей машине, а если такой возможности нет — на автобусе из Судака в Курортное, а далее около 3 километров пешком по берегу моря.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛисья бухта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Лисья бухта

Бухта Любви

Эта труднодоступная бухта находится рядом с поселком Рыбачье, в пригородах Алушты, и чтобы попасть в нее, нужно преодолеть скалы, обрывы и узкие тропы либо нанять катер в соседнем поселке. Но наградой за упорство станут чистейшее море, отличный пляж и потрясающие виды.

Тем, кто увлекается подводным плаванием, есть смысл захватить с собой снаряжение, чтобы насладиться красотами подводной жизни бухты.

© РИА Новости / Василий БатановБухта Любви
© РИА Новости / Василий Батанов
Бухта Любви

Бухта Ласпи

Бухта Ласпи также подойдет тем, кто хочет отдыхать на море и любоваться прекрасными пейзажами в спокойной обстановке. Берега, на которых расположены одни из самых красивых пляжей Крыма, окружены можжевеловым лесом, местный воздух считается целебным, а вода у берега всегда чистая и теплая.

Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов

Эти места давно пользуются популярностью у любителей отдыха с палатками, и поблизости в поселке есть магазины со всем необходимым. Но имейте в виду, что за ночевку здесь нужно внести небольшую плату.

К бухте можно подъехать на автомобиле, но в этом случае придется заплатить за въезд на территорию перевала. Также можно попасть в Ласпи на общественном транспорте. Для этого нужно добраться до одноименной остановки, которая расположена на шоссе Севастополь — Ялта, и спуститься к морю пешком.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Бухта Ласпи в Крыму

Мыс Фиолент

Фиолент — одно из чистейших и красивейших мест на полуострове. Пляжи здесь преимущественно каменистые, а берега представляют собой крутые и порой опасные горные склоны, но виды, которые открываются путешественникам с мыса, потрясают.

Кроме того, это место богато достопримечательностями: поблизости находится Свято-Георгиевский монастырь, а в море расположено несколько скал и гротов, которые привлекают туристов.

Попасть на Фиолент можно на маршрутном такси из Севастополя или доплыть на рейсовом катере из Балаклавы.

© РИА Новости / Василий БатановМыс Фиолент
© РИА Новости / Василий Батанов
Мыс Фиолент

Орловка

Это место славится широкими белыми песчаными пляжами, которые протянулись вдоль моря почти на 10 километров. При этом в любом месте на них можно поставить палатку. В окрестностях Орловки есть несколько гостиниц и пансионатов, но в основном сюда целенаправленно приезжают любители дикого отдыха.

Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов

Добираться сюда удобнее всего на личном автомобиле. Чтобы попасть в Орловку из Севастополя на общественном транспорте, нужно сесть на маршрутное такси, следующее до поселка с северной стороны Севастопольской бухты.

Мыс Тарханкут

Тарханкут — самая западная точка Крыма и одно из самых интересных и при этом немноголюдных мест для любителей отдыха с палатками, которые стремятся насладиться естественной красотой природы.

Здесь нет развитой инфраструктуры, зато есть песчаные пляжи и прозрачная вода, в которой можно ловить рыбу. Кроме того, этот мыс популярен у дайверов, винд- и кайтсерферов.

Центром Тарханкута является поселок Оленевка. Попасть в него можно на рейсовом автобусе из Симферополя, однако ходит он достаточно редко. Опытные туристы советуют воспользоваться автобусом до Черноморского, а оттуда уже доехать до Оленевки на местном рейсовом транспорте.

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
/

Бакальская коса

Бакальская коса — это удивительное место на северо-западе Крыма, где тонкая песчаная коса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское. Здесь также очень чистая вода, а дикие пляжи простираются на многие километры.

Обратная сторона медали: вокруг почти нет инфраструктуры, поэтому нужно заранее запасаться продуктами и всем необходимым, в том числе дровами для костра.

Ближайшим к косе населенным пунктом является село Стерегущее. Добраться сюда из Симферополя можно на автобусе. Прямой рейс ходит дважды в день, поэтому можно сперва доехать до Евпатории, а уже там пересесть на автобус до Стерегущего.

Комментировать
Социальный навигатор
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена