Эксперт: cемейный отдых в Крыму может быть познавательным и активным

Курорты Крыма привлекают туристов сочетанием лечебных факторов и богатой экскурсионной программы, рассчитанной, в том числе, и на родителей с детьми. Какие достопримечательности стоит посетить семьям с детьми дошкольного и школьного возраста? Какие возможности для активного отдыха предлагает молодежи туристическая инфраструктура Крыма? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал краевед, член Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым Иван Коваленко.

- Иван Михайлович, в чем состоит уникальность Крыма на фоне других черноморских курортов?

- Крым – это, прежде всего, регион экскурсионного и лечебного туризма. Именно сочетание этих двух направлений, на мой взгляд, выделяет Крым из других курортов России.

Даже на популярных курортах черноморского побережья Кавказа нет такой содержательной экскурсионной программы, как в Крыму, поэтому мы очень хорошо можем конкурировать с этим регионом. Абсолютно на каждый небольшой городок на побережье Крыма, будь то запад, юг или восток полуострова, приходится по нескольку десятков исторических достопримечательностей, начиная с античности и заканчивая событиями Великой Отечественной войны.

Крым также богат природными, этнографическими и культурными достопримечательностями. Туристам доступны и менее традиционные направления экскурсионного отдыха, например, эксклюзивные геологические или ботанические экскурсии, модные сегодня эзотерические и паломнические туры. Мы сами, крымчане, специалисты в области туризма, каждый год открываем для себя что-то новое.

Познавательный туризм в Крыму имеет богатые традиции. Еще в советское время именно здесь сформировалась школа рекреационной географии и экскурсионного дела. До сих пор в этой сфере работают много известных специалистов. В последнее время появилось много хороших молодых гидов-экскурсоводов, они привносят в работу современное креативное видение и понимание сегодняшних информационных потребностей туристов.

— Вряд ли где-то еще в России на такой маленькой территории одновременно можно встретить такие мощные лечебные факторы, как лечебные грязи, минеральные воды и уникальный целебный воздух Крымских гор, насыщенный фитонцидами сосны и можжевельника, который смешивается с морским бризом, наполненным йодом.

Ни один из ближайших к России морских курортов не обладает такими лечебными факторами. Прекрасные лазурные побережья и моря Юго-Восточной Азии абсолютно в этом плане "пустые".

- Что бы Вы посоветовали посмотреть родителям дошкольников, которые приезжают с детьми на отдых в Крым?

— В первую очередь, я бы посоветовал посетить уникальный сафари-парк "Тайган", аналогов которому нет не только в России, но и в Европе. Там живут несколько десятков львов и тигров, а также множество других животных.

В Ялте есть уникальный зоопарк "Сказка", который входит в пятерку лучших зоопарков в Европе, он очень популярен среди детей и родителей.

Есть в Крыму и несколько хороших аквапарков, среди них я бы отметил аквапарк "Банановая республика" под Евпаторией, аквапарки в Коктебеле, Симеизе, Алуште и Ялте.

Популярностью среди семей с детьми пользуется театр морских животных "Акватория" в Ялте. Там можно посмотреть не только шоу дельфинов, но и выступления моржа и морских котиков. В Алуште есть уникальный аквариум, его коллекция — одна из крупнейших в России. Надо сказать, что первый аквариум в России был открыт еще до революции именно в Крыму, на набережной Севастополя. Он и сегодня действует на том же самом месте.

Детям будет интересно посмотреть "Крым в миниатюре на ладони" – комплекс объектов в Алуште и Бахчисарае, где специально для детей представлены все достопримечательности Крыма в уменьшенном масштабе. Ребенок сможет внимательно рассмотреть модель каждого крымского дворца высотой 20-30 сантиметров и встретить героев популярных мультиков. Этот парк очень нравится детям, попросту говоря, их оттуда за уши не оторвешь.

- А что было бы особенно интересно детям школьного возраста?

- В последние годы вырос интерес школьников к разным направлениям активного отдыха. Дети просят родителей взять их с собой покататься на УАЗах по дикой природе, вместе выйти на катере в море, подойти поближе к военным кораблям в Севастополе.

Многие школьники интересуются военной историей нашей Родины. Они приезжают уже с немалым багажом знаний, полученным на уроках истории в школе, многие шестиклассники знают больше, чем их родители.

Часто родители обращаются к гидам с конкретными вопросами: "Ребенку нужно узнать про историю Херсонеса, они в школе проходят Киевскую Русь", "Расскажите про оборону Севастополя в Великую Отечественную войну и про партизанское движение в Крыму". Дети лет тринадцати очень внимательно слушают экскурсовода, вступают с ним в диалог, это очень приятно. Также я получал запросы от родителей на индивидуальные экскурсии по литературному Крыму, например, "Чехов в Крыму" или "Пушкин в Крыму".

Последние года два вырос интерес школьников к природе Крыма, они с удовольствием посещают пещеры и поднимаются в горы.

- Что бы Вы порекомендовали молодежи, приезжающей в Крым ради активного отдыха?

— В последнее время в Крыму появляются новые объекты экстремального туризма. На горе Ай-Петри несколько лет назад были открыты подвесные мосты, которые связывают отдельные скалы одну с другой. Человек проходит по этим подвесным мостам на высоте в 100-200 метров, это достаточно интересно и экстремально. Конечно, туристы обязательно пользуются страховочным снаряжением.

В этом году в районе поселка Симеиз открыли троллей — веревочную переправу, одну из самых больших в России.

В советское время в Крыму родилась отечественная спелеология, поэтому тут исторически развит спелеотуризм. В Крыму для комфортного посещения оборудовано пять-шесть пещер, туда идет достаточно большой поток туристов.

Что касается поездок на УАЗах, то наиболее популярные маршруты проложены в пещерные города Бахчисарайского района Крыма: Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Эски-Кермен. Экстремальный подъем занимает около получаса, затем туристов ждет экскурсия и прогулки на вершине древних пещерных городов, руин средневекового Крыма.

На УАЗах также можно подняться на гору Демерджи над Алуштой. Там также находится регион конного туризма, отдыхающих катают на лошадях, устраивают конные экскурсионные прогулки в горах.

- Вы не упомянули про активный отдых на море…

- Естественно, нужно сказать про дайвинг, который в Крыму активно развивается при максимальной безопасности для туристов.

Еще не так давно в Крыму было много сомнительных фирм, занимающихся организацией погружений без соблюдения требований по безопасности. В последнее время дайвинг-центры проходят серьезные проверки в Роспотребнадзоре, и все нормы безопасности соблюдаются. Дайвинг стал безопасным, не утратив своей познавательности, потому что у побережья Крыма много затонувших кораблей, подводных пещер и различных природных комплексов.

В последние годы в Крыму активно развивается археологический туризм, туристы могут принять участие в археологических раскопках и внести свой вклад в науку. Крым может предложить каждому туристу что-то особенное, как детям, так и взрослым.



