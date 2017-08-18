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Крымские пляжи: инструкция по применению

Сюжет:
Крым в деталях (13)
12:4218.08.2017
(обновлено: 12:43 18.08.2017)
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© Анастасия КончаковскаяКрымские пляжи: инструкция по применениюКрымские пляжи: инструкция по применению
© Анастасия Кончаковская

Чтобы отдых удался, нужно выбрать не только правильный отель и место, но и пляж. В Крыму есть пляжи на любой вкус: галечные, песчаные, в городской черте и вдалеке от цивилизации. О пляжах полуострова в материале РИА Новости.

Песчаные пляжи

Песчаные пляжи можно найти прежде всего на Азовском побережье и в восточной части Крыма. Это пляжи Арабатской стрелки и Керченского полуострова.

Арабатская стрелка — узкая и длинная коса в северо-восточной части полуострова, сложенная преимущественно из ракушечника. Коса длиной более 100 километров почти целиком представляет собой полосу диких песчаных пляжей, среди которых пляж "Сиваш" в селе Стрелковое и пляж Арабатского ботанического заказника.

Экологически чистый район Казантипского залива располагает тридцатикилометровой полосой песчано-ракушечных пляжей, они находятся в районе поселков Азовское, Нижнезаморское, Новоотрадное.

Дальше на восток по побережью Керченского полуострова, всего в 12 километрах от самой Керчи, находятся знаменитые Генеральские пляжи — одно из самых живописных мест Крыма. Сложилась легенда, что названы они так, потому что во времена СССР здесь любили отдыхать генералы и прочие высокопоставленные военные лица. Эти пляжи — вереница небольших бухточек с берегами из ракушечника и песка в обрамлении скал, поэтому это место иногда называют побережьем тысячи бухт.

Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов

Каждый из Генеральских пляжей окружен скалистыми причудливыми формами и холмами. Иногда каменные глыбы образуют настолько живописные композиции, что можно на протяжении всего дня наблюдать и наслаждаться игрой света и тени, солнечных лучей и соленых морских брызг с этими каменными формами. Необычная, постоянно изменяющаяся природная импровизация. На таких пляжах всегда можно найти тенистую лужайку или расположиться в теньке живописных гротов и небольших пещерок. 

Множество широких песчаных пляжей отдыхающие найдут и в районе Феодосии.

Красивые песчаные пляжи в обрамлении скал с живописными видами на зеленые горы можно найти в окрестностях бухты Капсель и мыса Меганом недалеко от Судака. Вода здесь чистая, а в море много разных рыб, крабов, рапанов, мидий.

В районе поселка Морское особенно привлекателен двухкилометровый пляж Веселовской бухты, покрытый крупным песком и мелкой галькой. Ширина пляжа достигает 80 метров.

Недалеко от Севастополя чистым песком располагают пляжи поселка Кача. Общая протяженность пляжной полосы — около 5 километров, а песок местами сменяется мелкой галькой. Другой протяженный пляж находится в районе Учкуевка: отдыхающим здесь доступно 1,2 километра песчаной пляжной полосы.

Приятное с полезным: необычные санатории Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Приятное с полезным: необычные санатории Крыма

Песчаные пляжи можно найти и на западном побережье Крыма. Это дикие пляжи мысов Тюбек и Лукулл, пляжи поселков Угловое, Песчаное, Береговое, Поповка, Штормовое, курорта Николаевка, а также в Саках, Новофедоровке и Евпатории. В Евпатории это как дикие песчаные пляжи у въезда в город, так и оборудованные городские (песчано-галечные пляжи вдоль улицы Симферопольская, пляжи санаториев). Кроме того, между Евпаторией и Заозерным находится озеро Мойнаки с лечебными грязями.

В Черноморском районе и в окрестностях мыса Тарханкут много красивых скальных берегов и широких песчаных пляжей с чистейшей водой. Одно из лучших песчаных мест здесь — десятикилометровые пляжи урочища Беляус на Донузлавской пересыпи, которая отделяет Черное море от озера Донузлав.

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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Галечные пляжи

К югу от Феодосии вали от цивилизации на мысе Святого Ильи, самой выпирающей части хребта Тепе-Оба, находится несколько необорудованных пляжей. Кстати, "Тепе-Оба" в переводе с крымско-татарского означает "вершина горы" или "конец гор". Неудивительно, что здесь, в Феодосии, горы кончаются или, наоборот, начинаются. Кому как больше нравится. Любителям дикого отдыха и уединения придутся по вкусу здешние пляжи и узкая галечная прибрежная полоса с небольшими бухточками и прозрачной водой — отличные места для плавания с маской. С этих пляжей открывается красивый вид на весь Феодосийский залив.

Херсонес Таврический
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Эксперт: Крым – это не только курорт, но и место с богатейшей историей
Еще один живописный галечный пляж находится в полукилометре от курорта Орджоникидзе (15 километров от Феодосии) — это пляж "под седлом". Название пляжу дала отделившаяся от общего массива и наполовину сползшая в море скала Седло. Здесь также хорошо плавать с маской и нырять, а если обойти скалу, то можно попасть в уединенную бухточку с галечным пляжем и огромными скалистыми навесами.

На мысе Киик-Атлама (также в районе Орджоникидзе) есть крупногалечные пляжи Козьей бухты. Попасть на дикое побережье можно исключительно по воде, на лодке, так как пляж с трех сторон окружен отвесными скалами. Вода здесь кристально чистая, а гостей совсем немного.

Другие труднодоступные пляжи расположены вдоль вулканического массива Кара-Даг. Сюда также удобнее добираться на лодке, а терпеливых путешественников ждут живописное галечное и каменистое побережье, чистая вода и красивые виды.

Конечно, в Крыму есть и оборудованные галечные пляжи на любой вкус — практически на каждом курорте. Это пляжи Профессорского уголка в Алуште, в поселке Семидворье, пляжи Гурзуфа, Алупки. И, конечно же, это пляжи Ялты: Никитский пляж у подножия одноименного ботанического сада, Приморский пляж, а также пляжи отелей и санаториев. Развитую курортную инфраструктуру и широкий спектр развлечений предлагает гостям центральный пляж Симеиза.

Экстрим в Крыму
Экстрим в Крыму
Агатовый пляж находится на берегу большого Коктебельского залива, под горой Васюковка, который много раз служил декорацией для разных кинофильмов. Пляж очень живописен, а вода здесь чистая и прозрачная. Свое название он получил благодаря тому, что на его берегу можно найти агаты небольшого размера. Берег пляжа пологий. Дно каменное. На этом пляже очень чистая вода. На пляж ведет лестница с перилами, так что спуск и подъем не представляют труда. На пляже есть прокат лежаков и стационарных зонтиков, можно приобрести напитки.

Живописные галечные пляжи отдыхающие найдут в районе курорта Форос и Балаклава. Самый близкий к Балаклаве пляж, расположенный не в бухте, а на берегу открытого моря, — "Васили". Это большой обустроенный пляж с чистой водой и красивыми видами дикой природы. В окрестностях Балаклавы есть пляж урочища Инжир, а также дикие и оборудованные пляжи бухты Ласпи.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрымские пляжи: инструкция по применению
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крымские пляжи: инструкция по применению

Пляжи для новичков

Для тех, кто плохо плавает или только учится, в Крыму есть много пляжей с пологими берегами. Пляж Сморжевского в Керчи находится рядом с крупным жилым микрорайоном и летом здесь много людей. Сам пляж разделен на благоустроенную часть с навесами и раздевалками и дикую безо всяких удобств. При заходе в воду набор глубины постепенный, больших камней нет.

Чистое море с ровным удобным дном и безопасным спуском для детей также можно найти на пляже Аршинцево на юге Керчи, на главном городском пляже, пляжах в поселках Героевское, Набережное, у мыса Такиль и т.д.

На последнем, кстати, Черное море встречается с Азовским и есть возможность поплавать в обоих морях.

Развитой пляжной инфраструктурой и пологим дном располагает пляж "Мохито" у подножия Генуэзской крепости в Судаке. Он оборудован всем необходимым для комфортного, расслабленного отдыха. Здесь есть шезлонги и зонтики от солнца, навесы со столиками, туалет, кабинки для переодевания, душ, причал. Мелководье с оборудованными спусками позволяет пешком дойти до Крабьего острова. Кроме того, этот пляж облюбовали дайверы и серферы.

Дикий пляж у разрушенной крепости Чобан-Кале и мыса Агира, несмотря на отсутствие инфраструктуры, пользуется популярностью у отдыхающих. Это длинный пляж с чистой водой и пологим входом, где есть как песчаные, так и галечные участки. Летом здесь традиционно возникает кемпинг с десятками палаток.

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на набережной в Судаке.
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Для отдыха с детьми подойдет пляж рекреационного комплекса "Катран" в районе поселка Приветное (50 километров до Алушты, 30 километров до Судака). Этот пологий и ровный пляж с легким входом в воду даже для самых юных отдыхающих не бывает переполненным. Кроме того, здесь множество водных развлечений: горки, лодки, катера, водные мотоциклы и велосипеды.

Большой пляж с удобным входом в воду, песчаным и мелкогалечным покрытием есть в поселке Рыбачье. На центральном пляже поселка есть вся необходимая инфраструктура, прокат пляжного и плавательного инвентаря, надувные горки, батуты, а также точки питания на любой вкус.

Чистые просторные пляжи для семейного отдыха в Крыму также есть на курортах Солнечногорское и Малореченское на юге полуострова.

В Алупке пологим спуском и уютной бухтой обладает пляж "Черный бугор", а специальный детский пляж имеет даже бухточку-лягушатник. Теплый лягушатник для маленьких детей есть также на центральном пляже Симеиза.

Оборудован развлечениями для детей и детской площадкой пляж базы отдыха "Мокроусова" в районе Севастополя. Пляж покрыт очень мелкой галькой вперемешку с песком и ракушечником. Также подойдет для детей пляж "Солнечный" в Песочной бухте Севастополя: мелкая галька, безопасный вход, чистая вода.

На западном побережье полуострова, где много песчаных пляжей, мягкое дно будет удобно для отдыхающих с детьми. Помимо морского побережья здесь можно посетить озера: например, Ойбурское с просторным песчаным пляжем, небольшой глубиной дна и теплой водой.

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Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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