Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Вина крымского полуострова — это не только местный специалитет, но и легенда, неразрывно связанная с историей края. Разобраться в выборе вин бывает непросто даже жителю полуострова. Тем более непростой выбор стоит перед туристами. О том, что можно пить, а что — не рекомендуется, где и как выбирать главный крымский сувенир, РИА Новости (Крым) рассказал винный эксперт, директор научно-методического центра "Лаборатория вина" Севастопольского филиала МГУ Дмитрий Ковалев.

Винный глобус Крыма

В магазине и ресторане туристам порой достаточно бывает увидеть, что напиток произведен в Крыму — и они уже торопятся сделать выбор. Но это еще не достаточная причина для приобретения. Следует, как в хорошем зарубежном кино, уточнить, из какого оно сделано винограда и где именно он выращен.

Разобраться в тонкостях крымского виноделия совсем не сложно. По сути, каждый винодельческий регион Крыма имеет свою винную специализацию.Если вам по вкусу десертные и крепленые вина, тогда следует обратить внимание на продукцию с ЮБК. Здесь выращивают легендарные крымские мускаты, из которых производят вина со специфическим вкусом и тонким ароматом.

"Мускатных сортов винограда немало выращивается в Италии, Южной Франции, Испании, Португалии. Но крымский мускат — это особая "фишка". У этого винограда аромат чайной розы, по ароматике он порой ярче, чем итальянский. Жаркий климат и сланцевые почвы ЮБК очень похожи на почвы Порту, долины реки Дору в Португалии — родины портвейна. Поэтому крепленые и сладкие вина, в том числе мадера, херес, портвейны — один из символов Большой Ялты", — отметил Ковалев.

В свою очередь Восток Крыма известен своими сухими и игристыми винами. В частности, производители восточного региона (Судак, Коктебель, Солнечная долина) много лет работали над тем, чтобы производить там хорошие сухие вина из автохтонных сортов винограда, таких как кокур, кефесия и другие.

"В крымском сухом вине эти сорта часто идут в купажах или отдельно. Это прописывается на этикетке. Такое вино будет очень хорошим сувениром. Побывавший здесь турист привезет не просто крымское вино, а вино из местного сорта винограда", — убежден Ковалев.

Широко известны вина из Нового Света. Но виноград для игристых там не растет — слишком жарко. Поэтому еще со времен Льва Голицына его возят из "Крымской Шампани" — окрестностей Севастополя. Главное, что роднит регион с Шампанью — белые известковые почвы. Только в наших краях гораздо жарче: Реймс лежит на широте Белгорода и Киева, а Крым — это Прованс, широта Марселя. Отсюда и вина гораздо насыщеннее.

Западный винодельческий регион Крыма, в первую очередь Севастополь, известен игристыми винами. Производятся они резервуарным методом, когда вторичное брожение вина происходит в специальных закрытых емкостях. Это более дешевый способ производства игристого, позволяющий добиться хорошего уровня качества по приемлемой цене.

"Производимые в Севастополе игристые вина яркие и ароматные. При их производстве часто используется мускат, что добавляет им особые нотки вкуса: ароматы персика, инжира, акации", — подчеркивает винный эксперт.

Но не только "вином с пузырьками" знамениты Западный Крым и Севастополь. Село Родное Балаклавского района — это "крымская Бургундия", здесь интересны пино нуар, шардоне и другие сорта, например, из Пьемонта.

"А вот наше Бордо — это Северная сторона Севастополя, долина Бельбека с гравийными почвами, суховеями. Это даже больше похоже на побережье Тосканы, Маремму. Коктебель похож на Испанию, Андалусию. Пока здесь делаются и сухие, и крепленые вина, и немного игристых. Могут дать плоды эксперименты с испанскими сортами, тем более что здесь растут португальские — с Мадейры. Пока же испанец темпранильо прописался на Западе, в Вилино и Песчаном. В западнокрымских и севастопольских красных сухих винах присутствует высокая кислотность. Это тот общий баланс, который французы называют "элегантностью". В винах Кубани такого нет. Этим крымским вином можно удивить иностранных гостей, поскольку они почувствуют близость этих вин с теми же винами Бордо", — поясняет Ковалев.

Что касается вин, произведенных в северных, степных регионах полуострова, к ним эксперт призывает относиться с осторожностью.

"Виноградарство в степных районах — целиком советский проект. Оно стало возможно только с проведением Крымского канала с днепровской водой, выведением зимостойких гибридных сортов. Сегодня виноградников там крайне мало. Большинство все же находится в приморской 20-километровой полосе, где лозы не надо укрывать на зиму. Да и в те годы большинство степных виноградников возделывались для коньячного производства. Так что никаких вин из Джанкоя — да и с симферопольскими надо держать ухо в остро!" — считает Дмитрий Ковалев.

Чтобы быстрее ориентироваться в многообразии сортов, нужно усвоить простую винную географию Крыма: каберне совиньон "живет" в Бахчисарайском районе и на северной стороне Севастополя, хотя есть немного в Коктебеле и Судаке, совиньон блан — в Севастополе и Судаке, шардоне — в Бахчисарайском районе, Севастополе и Балаклаве, в Коктебеле, бастардо магарачский — на ЮБК, в Бахчисарайском районе. Ркацители, саперави — в основном это сорта Севастополя и Бахчисарайского района. Саперави встречается в посадках на ЮБК для крепленых вин. Пино нуар — Севастополь, Балаклавский район и Северная сторона, а также Бахчисарайский район, Коктебель. Кокур, кефессия, сары пандас и другие автохтоны — это, в основном, окрестности Судака.

Самое крымское

Теперь разберемся, как распознать среди вин по-настоящему крымские, то есть, произведенные из местного винограда, без использования завезенных виноматериалов.

Самые крымские вина — автохтонные. В последние годы термин "автохтон" стал очень модным, однако что он означает на этикетке — понятно не всем. По своему значению слово близко к "аборигенному". То есть, речь идет о сортах винограда, которые были выведены и произрастают на конкретной территории, а значит, они особенно удачно вбирают все лучшее, что может дать именно эта земля. Самые распространенные автохтоны Крыма — это, прежде всего, кокур и кефессия. Они восходят как минимум к византийским, генуэзским временам, сами их названия — греческие. Очень интересно название сорта шабаш — оно крымско-татарское, этим сортом заканчивали уборку. Традиционно он шел на мадеру Коктебеля.

"В коллекции НИИ "Магарач" множество автохтонных сортов, но в производстве сегодня не более пяти. Есть энтузиасты их возрождения. В аромате и вкусе крымских автохтонных сортов не ищите привычные европейские тона — все эти свежие фрукты, ягоды. Сравнивайте их с сортами Грузии, Венгрии, Дона, Армении. Это ароматика сухих трав, вяленых фруктов у белых, а у красных — кизила, тутовника и тому подобных южных ягод. Кстати, в Крыму есть и один "полуавтохтонный" сорт. В СССР скрестили португальский бастардо, он же французский труссо, с саперави. Получился спелый и сочный бастардо магарачский — один из символов Крыма. Возможно, для того чтобы придать ему веса и близости к великому Бордо, крымчане ошибочно называют его бастардО, с ударением на последний слог", — рассказывает эксперт.

Что касается распространенных в массовой продаже вин, непрофессионалу сложно определить, использует ли винодел привозное сырье, или честно производит напиток из исключительно крымского винограда. И высокая цена не всегда выступает гарантом "чистоты". В то же время сарафанное радио множит истории о том, как в погоне за прибылью производители добавляют в вино "порошок", а также дешевые виноматериалы из других стран.

"Мы с нетерпением ждем завершения реформы, по которой все производители, работающие с крымским виноградом, получат лицензии и особые акцизные марки на вина защищенного географического указания — ЗГУ. Пока же потребитель вынужден верить производителю. Да-да, это что-то вроде "купеческого слова" в дореволюционной России. А еще нынешнее положение вещей приучает нас знать основы арифметики. Так, зная точно количество гектаров у производителя и количество кустов винограда на гектар, без труда можно посчитать, сколько же бутылок он реально произвел. Ведь даже для сверхпродуктивных виноградников стран Нового Света три бутылки с куста — это сенсационная урожайность", — делится секретами Дмитрий Ковалев.

При этом существуют вина, которые по экономическим соображениям вполне можно производить и без нарушения технологии, использования импортных материалов. Например, можно доверять пино нуару из Балаклавского района — там расширяются площади выращивания именно этого сорта, а значит, в добавках нет смысла. Это же вино высоко ценится сомелье за южный ягодный аромат — более "жирный", чем в Бургундии и Германии.

"Еще один крымский конек — рислинг. Еще Лев Голицын восхвалял ту самую плотность, яркую ароматику черноморского рислинга. Кстати, есть теория, согласно которой свои фирменные ноты этот сорт раскрывает именно на солнечных, сухих склонах Эльзаса или Долины Рейна. В прохладной Германии таких мест немного, у нас — с избытком. Качественный рислинг вы найдете, прежде всего, на западе Крыма в Бахчисарайском районе и в Севастополе. Этот сорт отлично проявляет себя и в премиальных игристых винах, производимых из севастопольского винограда под Судаком. Рислинг в шампанском купаже — это определенная "фишка" российских игристых, которую Лев Голицын позаимствовал в том же Эльзасе. И вот стопроцентный игристый рислинг классическим шампанским методом в прошлом году многие признали лучшим игристым России", — делится эксперт.

Еще один хит Крыма — совиньон блан. Он в наших краях получается тяжелее, алкогольнее, чем в Долине Луары или Новой Зеландии, но в последние годы в Судаке, в Бахчисарайском районе и в Севастополе стали делать очень чистые совиньоны. В Севастополе сохранились старинные виноградники сортов саперави и ркацители — это советская винная классика, которой также можно доверять.

Ценителям вина с историей также можно посоветовать привезти из Крыма пару бутылок хереса и кагора.

"Некогда вино для нужд церкви привез Петр Великий. Через 150 лет его начали делать и у нас. Российские виноделы сохранили стиль 16-градусного кагора, который на родине его, во французском городе Каор, зовется Rogomme. Там он уже почти не встречается. Потому для западных экспертов кагор — это крепленое национальное русское вино. То же касается и "старорежимного" хереса из сорта педро химерес, и присутствия на Южном Берегу Крыма токайских и донских казачьих сортов. Недалек тот час, когда в Крым будут ездить как в заповедник мирового виноделия. Многие стили и сорта Европы XIX века сохранились именно здесь", — рассказывает Ковалев.

Вполне крымскими в последние годы стали и привычно европейские сорта. Например, можно смело доверять траминеру или гевюрцтраминеру. Несколько хозяйств успешно "поселили" старинный австрийский сорт на полуострове и производят из местного сырья ароматное, яркое вино.

Внимание — на этикетку

"Средиземноморский Прованс похож на Крым просто идеально. Климатом, природой, мироощущением, если хотите. А там вино делают из таких сортов, как сира, мурведр, гренаш, почти неизвестных у нас в сухих винах. Хотя мурведр широко использовался во времена Голицына. И вот сегодня мы наблюдаем, как сира и мальбек из Бахчисарайского района активно выходят на полки, появилось и розовое из сорта сира — а это уже чисто провансальский стиль, там большинство вин именно розовые! Экспериментируют крымчане и с такими сортами, как пти вердо — в Бордо он на последних ролях, у нас есть чистосортные из села Долинного и Судака. А в Сакском районе вы найдете, например, редкий гибрид аринерноа, итальянскую барберу", — рассказывает эксперт.

Как же выбрать "правильное" крымское вино? В первую очередь эксперты не советуют покупать так называемое "домашнее вино" сомнительного производства и разлива на местных рынках. Не лучший вариант также — приобретение вина в супермаркетах. Здесь в подавляющем большинстве случаев нарушаются условия хранения. Вино должно находиться обязательно в горизонтальном положении при температуре плюс 12-14 градусов, влажности около 85%. Такие условия обеспечиваются, в основном, только в специализированных магазинах.

Проверенным признаком качественного вина, по словам Дмитрия Ковалева, является надпись на этикетках "вино с защищенным географическим указанием — ЗГУ". Пока не все виноделы получили лицензии на такие вина, но уже с урожая 2017 года следует ожидать их массового выхода.

"Такая надпись подтверждает, что вино сделано из крымского винограда, с полным циклом производства. За производителем следит государство в лице Росалкогольрегулирования и других служб, а также сама ассоциация виноградарей и виноделов. Если государство уличит состоящего в ассоциации производителя в фальсификации, санкции будут против всех. Этот принцип круговой поруки действует не только у нас, но и в Европе", — отмечает эксперт.

Специалисты также выделяют ряд других факторов, на которые следует обращать внимание при выборе. Так, эксперты советуют внимательно изучить этикетку, на которой должны быть указаны год сбора винограда, название и пропорции сортов, из которых произведено вино, а также крупным шрифтом — полное название и адрес завода-производителя. Если четкая информация по какому-либо из вышеуказанных пунктов на этикетке отсутствует, с высокой долей вероятности можно утверждать, что перед вами фальсификат. Информация о производителе и название вина, указанные на акцизной марке, должны соответствовать.

Также следует убедиться, что пробка сидит в горлышке бутылки на уровне его стенок. Выпирающая или проседающая пробка говорит о том, что с вином не все в порядке.

"И еще остерегайтесь кричащих этикеток, особенно тех, где неоднократно склоняются слово "Крым" и названия популярных местных курортов. Увы, эти вина часто делаются для беспечных туристов. Каждый год появляются новые линейки, где, в лучшем случае, будет хотя бы чилийский или испанский виноматериал. Это как в Кьянти, где существует негласное правило, что вино в оплетенных бутылках-фьясках — дешевое пойло для туристов. Это как водка в бутылках-матрешках, как "армянский коньяк" в бутылках-кинжалах", — заверяет Ковалев.

И, конечно, немаловажный фактор — стоимость продукта. По словам экспертов, цена на хорошее крымское вино начинается в среднем от 500-600 рублей за бутылку в материковой России, и от 250 рублей — в Крыму.

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