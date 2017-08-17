Гид по крымским винам: что купить, как выбрать, где дегустировать

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Вина крымского полуострова — это не только местный специалитет, но и легенда, неразрывно связанная с историей края. Разобраться в выборе вин бывает непросто даже жителю полуострова. Тем более непростой выбор стоит перед туристами. О том, что можно пить, а что — не рекомендуется, где и как выбирать главный крымский сувенир, РИА Новости (Крым) рассказал винный эксперт, директор научно-методического центра "Лаборатория вина" Севастопольского филиала МГУ Дмитрий Ковалев.
Винный глобус Крыма
В магазине и ресторане туристам порой достаточно бывает увидеть, что напиток произведен в Крыму — и они уже торопятся сделать выбор. Но это еще не достаточная причина для приобретения. Следует, как в хорошем зарубежном кино, уточнить, из какого оно сделано винограда и где именно он выращен.
Разобраться в тонкостях крымского виноделия совсем не сложно. По сути, каждый винодельческий регион Крыма имеет свою винную специализацию.Если вам по вкусу десертные и крепленые вина, тогда следует обратить внимание на продукцию с ЮБК. Здесь выращивают легендарные крымские мускаты, из которых производят вина со специфическим вкусом и тонким ароматом.
"Мускатных сортов винограда немало выращивается в Италии, Южной Франции, Испании, Португалии. Но крымский мускат — это особая "фишка". У этого винограда аромат чайной розы, по ароматике он порой ярче, чем итальянский. Жаркий климат и сланцевые почвы ЮБК очень похожи на почвы Порту, долины реки Дору в Португалии — родины портвейна. Поэтому крепленые и сладкие вина, в том числе мадера, херес, портвейны — один из символов Большой Ялты", — отметил Ковалев.
"В крымском сухом вине эти сорта часто идут в купажах или отдельно. Это прописывается на этикетке. Такое вино будет очень хорошим сувениром. Побывавший здесь турист привезет не просто крымское вино, а вино из местного сорта винограда", — убежден Ковалев.
Широко известны вина из Нового Света. Но виноград для игристых там не растет — слишком жарко. Поэтому еще со времен Льва Голицына его возят из "Крымской Шампани" — окрестностей Севастополя. Главное, что роднит регион с Шампанью — белые известковые почвы. Только в наших краях гораздо жарче: Реймс лежит на широте Белгорода и Киева, а Крым — это Прованс, широта Марселя. Отсюда и вина гораздо насыщеннее.
Западный винодельческий регион Крыма, в первую очередь Севастополь, известен игристыми винами. Производятся они резервуарным методом, когда вторичное брожение вина происходит в специальных закрытых емкостях. Это более дешевый способ производства игристого, позволяющий добиться хорошего уровня качества по приемлемой цене.
"Производимые в Севастополе игристые вина яркие и ароматные. При их производстве часто используется мускат, что добавляет им особые нотки вкуса: ароматы персика, инжира, акации", — подчеркивает винный эксперт.
Но не только "вином с пузырьками" знамениты Западный Крым и Севастополь. Село Родное Балаклавского района — это "крымская Бургундия", здесь интересны пино нуар, шардоне и другие сорта, например, из Пьемонта.
Что касается вин, произведенных в северных, степных регионах полуострова, к ним эксперт призывает относиться с осторожностью.
"Виноградарство в степных районах — целиком советский проект. Оно стало возможно только с проведением Крымского канала с днепровской водой, выведением зимостойких гибридных сортов. Сегодня виноградников там крайне мало. Большинство все же находится в приморской 20-километровой полосе, где лозы не надо укрывать на зиму. Да и в те годы большинство степных виноградников возделывались для коньячного производства. Так что никаких вин из Джанкоя — да и с симферопольскими надо держать ухо в остро!" — считает Дмитрий Ковалев.
Чтобы быстрее ориентироваться в многообразии сортов, нужно усвоить простую винную географию Крыма: каберне совиньон "живет" в Бахчисарайском районе и на северной стороне Севастополя, хотя есть немного в Коктебеле и Судаке, совиньон блан — в Севастополе и Судаке, шардоне — в Бахчисарайском районе, Севастополе и Балаклаве, в Коктебеле, бастардо магарачский — на ЮБК, в Бахчисарайском районе. Ркацители, саперави — в основном это сорта Севастополя и Бахчисарайского района. Саперави встречается в посадках на ЮБК для крепленых вин. Пино нуар — Севастополь, Балаклавский район и Северная сторона, а также Бахчисарайский район, Коктебель. Кокур, кефессия, сары пандас и другие автохтоны — это, в основном, окрестности Судака.
Самое крымское
Теперь разберемся, как распознать среди вин по-настоящему крымские, то есть, произведенные из местного винограда, без использования завезенных виноматериалов.
Самые крымские вина — автохтонные. В последние годы термин "автохтон" стал очень модным, однако что он означает на этикетке — понятно не всем. По своему значению слово близко к "аборигенному". То есть, речь идет о сортах винограда, которые были выведены и произрастают на конкретной территории, а значит, они особенно удачно вбирают все лучшее, что может дать именно эта земля. Самые распространенные автохтоны Крыма — это, прежде всего, кокур и кефессия. Они восходят как минимум к византийским, генуэзским временам, сами их названия — греческие. Очень интересно название сорта шабаш — оно крымско-татарское, этим сортом заканчивали уборку. Традиционно он шел на мадеру Коктебеля.
"В коллекции НИИ "Магарач" множество автохтонных сортов, но в производстве сегодня не более пяти. Есть энтузиасты их возрождения. В аромате и вкусе крымских автохтонных сортов не ищите привычные европейские тона — все эти свежие фрукты, ягоды. Сравнивайте их с сортами Грузии, Венгрии, Дона, Армении. Это ароматика сухих трав, вяленых фруктов у белых, а у красных — кизила, тутовника и тому подобных южных ягод. Кстати, в Крыму есть и один "полуавтохтонный" сорт. В СССР скрестили португальский бастардо, он же французский труссо, с саперави. Получился спелый и сочный бастардо магарачский — один из символов Крыма. Возможно, для того чтобы придать ему веса и близости к великому Бордо, крымчане ошибочно называют его бастардО, с ударением на последний слог", — рассказывает эксперт.
Что касается распространенных в массовой продаже вин, непрофессионалу сложно определить, использует ли винодел привозное сырье, или честно производит напиток из исключительно крымского винограда. И высокая цена не всегда выступает гарантом "чистоты". В то же время сарафанное радио множит истории о том, как в погоне за прибылью производители добавляют в вино "порошок", а также дешевые виноматериалы из других стран.
"Мы с нетерпением ждем завершения реформы, по которой все производители, работающие с крымским виноградом, получат лицензии и особые акцизные марки на вина защищенного географического указания — ЗГУ. Пока же потребитель вынужден верить производителю. Да-да, это что-то вроде "купеческого слова" в дореволюционной России. А еще нынешнее положение вещей приучает нас знать основы арифметики. Так, зная точно количество гектаров у производителя и количество кустов винограда на гектар, без труда можно посчитать, сколько же бутылок он реально произвел. Ведь даже для сверхпродуктивных виноградников стран Нового Света три бутылки с куста — это сенсационная урожайность", — делится секретами Дмитрий Ковалев.
При этом существуют вина, которые по экономическим соображениям вполне можно производить и без нарушения технологии, использования импортных материалов. Например, можно доверять пино нуару из Балаклавского района — там расширяются площади выращивания именно этого сорта, а значит, в добавках нет смысла. Это же вино высоко ценится сомелье за южный ягодный аромат — более "жирный", чем в Бургундии и Германии.
Еще один хит Крыма — совиньон блан. Он в наших краях получается тяжелее, алкогольнее, чем в Долине Луары или Новой Зеландии, но в последние годы в Судаке, в Бахчисарайском районе и в Севастополе стали делать очень чистые совиньоны. В Севастополе сохранились старинные виноградники сортов саперави и ркацители — это советская винная классика, которой также можно доверять.
Ценителям вина с историей также можно посоветовать привезти из Крыма пару бутылок хереса и кагора.
"Некогда вино для нужд церкви привез Петр Великий. Через 150 лет его начали делать и у нас. Российские виноделы сохранили стиль 16-градусного кагора, который на родине его, во французском городе Каор, зовется Rogomme. Там он уже почти не встречается. Потому для западных экспертов кагор — это крепленое национальное русское вино. То же касается и "старорежимного" хереса из сорта педро химерес, и присутствия на Южном Берегу Крыма токайских и донских казачьих сортов. Недалек тот час, когда в Крым будут ездить как в заповедник мирового виноделия. Многие стили и сорта Европы XIX века сохранились именно здесь", — рассказывает Ковалев.
Вполне крымскими в последние годы стали и привычно европейские сорта. Например, можно смело доверять траминеру или гевюрцтраминеру. Несколько хозяйств успешно "поселили" старинный австрийский сорт на полуострове и производят из местного сырья ароматное, яркое вино.
Внимание — на этикетку
Как же выбрать "правильное" крымское вино? В первую очередь эксперты не советуют покупать так называемое "домашнее вино" сомнительного производства и разлива на местных рынках. Не лучший вариант также — приобретение вина в супермаркетах. Здесь в подавляющем большинстве случаев нарушаются условия хранения. Вино должно находиться обязательно в горизонтальном положении при температуре плюс 12-14 градусов, влажности около 85%. Такие условия обеспечиваются, в основном, только в специализированных магазинах.
Проверенным признаком качественного вина, по словам Дмитрия Ковалева, является надпись на этикетках "вино с защищенным географическим указанием — ЗГУ". Пока не все виноделы получили лицензии на такие вина, но уже с урожая 2017 года следует ожидать их массового выхода.
"Такая надпись подтверждает, что вино сделано из крымского винограда, с полным циклом производства. За производителем следит государство в лице Росалкогольрегулирования и других служб, а также сама ассоциация виноградарей и виноделов. Если государство уличит состоящего в ассоциации производителя в фальсификации, санкции будут против всех. Этот принцип круговой поруки действует не только у нас, но и в Европе", — отмечает эксперт.
Специалисты также выделяют ряд других факторов, на которые следует обращать внимание при выборе. Так, эксперты советуют внимательно изучить этикетку, на которой должны быть указаны год сбора винограда, название и пропорции сортов, из которых произведено вино, а также крупным шрифтом — полное название и адрес завода-производителя. Если четкая информация по какому-либо из вышеуказанных пунктов на этикетке отсутствует, с высокой долей вероятности можно утверждать, что перед вами фальсификат. Информация о производителе и название вина, указанные на акцизной марке, должны соответствовать.
Также следует убедиться, что пробка сидит в горлышке бутылки на уровне его стенок. Выпирающая или проседающая пробка говорит о том, что с вином не все в порядке.
"И еще остерегайтесь кричащих этикеток, особенно тех, где неоднократно склоняются слово "Крым" и названия популярных местных курортов. Увы, эти вина часто делаются для беспечных туристов. Каждый год появляются новые линейки, где, в лучшем случае, будет хотя бы чилийский или испанский виноматериал. Это как в Кьянти, где существует негласное правило, что вино в оплетенных бутылках-фьясках — дешевое пойло для туристов. Это как водка в бутылках-матрешках, как "армянский коньяк" в бутылках-кинжалах", — заверяет Ковалев.
И, конечно, немаловажный фактор — стоимость продукта. По словам экспертов, цена на хорошее крымское вино начинается в среднем от 500-600 рублей за бутылку в материковой России, и от 250 рублей — в Крыму.