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Краевед: Крым классический и нетривиальный

Сюжет:
Крым в деталях (10)
11:0714.08.2017
(обновлено: 11:14 14.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в СевастополеПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым ‒ это не только пляжи, дворцы и санатории, но и крымская кухня, вино, эзотерика. О поиске разных туристических форматов в интервью РИА Новости рассказала коренная крымчанка, краевед, экскурсовод, сертифицированный тренер гидов Елена Мельникова. 

‒ Елена, вы давно влюблены в Крым. Не могли бы объяснить, чем этот полуостров так хорош? Почему сюда стоит ехать туристам? 

Херсонес Таврический
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Эксперт: Крым – это не только курорт, но и место с богатейшей историей
‒ Начну с легенды. Когда-то давным-давно Создатель задумался о том, как должен выглядеть мир, в котором будут жить люди. И создал он небольшой макет, на котором расположил все, что изначально им было задумано – горы, долины, пещеры, пляжи, моря, океаны…

Этот макет ему так понравился, что по образу и подобию он создал огромную планету. Затем он с любовью посмотрел на свое первое маленькое творение и решил его сохранить, расположив где-нибудь на этой планете. Выбрал местечко на полпути от Северного полюса к экватору, в умеренном и приятном для человека климате, в окружении теплых морей… Этот макет и есть Крымский полуостров.

Недаром говорят, что Крым – земной шар в миниатюре. Вместо того чтобы совершить большое кругосветное путешествие, на которое потребуется много времени и ресурсов, можно просто приехать в Крым. Кто посмотрит все крымские объекты, пройдет по многим путям-дорожкам, тот совершит свою маленькую кругосветку.

Когда наши пути-дорожки пересекутся, мы договоримся обязательно сюда вернуться. Я живу в Крыму всю жизнь, но постоянно открываю для себя что-то новое: мир меняется, на многое можно взглянуть под другим ракурсом.

‒ Что нужно обязательно посмотреть туристу в первый же его приезд на полуостров? Каков ваш "личный туристический топ"?

Каламита
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Прикосновение к прошлому – древние крепости Крыма
‒ Есть "брендовые" объекты, без которых не может обойтись ни один турист. Обычно мне говорят: "Как хотите, но Ласточкино гнездо мы должны увидеть!". Конечно, мы показываем Ласточкино гнездо.

Дворцы – Воронцовский, Левадийский, Массандровский ‒ все они разные, все прекрасные, их можно объединить в один экскурсионный день. Нельзя обойти вниманием Ханский дворец в Бахчисарае.

Обязательно нужно посетить хотя бы один из пещерных городов. Мне всегда очень сложно сделать выбор: есть Чуфут-Кале, где сохранилось много наземных построек; есть Мангуп, где много эзотерики; есть Эски-Кермен, где наземные постройки не сохранились вовсе, но наибольшее количество подземных сооружений.

Несколько дней я бы выделила на Севастополь ‒ погулять по центру города, покататься на катере, посмотреть корабли, съездить в Балаклаву… Отрадно, что Севастополь сейчас крайне востребован туристами.

Конечно, нужно увидеть Генуэзскую крепость в Судаке (построена генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье). Во всей Европе невозможно отыскать более живописного и сохранного подобного объекта.

В городе Керчь хочется показать и крепость, и городище 

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРазвалины древнегреческого города Пантикапеи на горе Митридат в Керчи
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Развалины древнегреческого города Пантикапеи на горе Митридат в Керчи
 (раскопки на горе Митридат), и музейный комплекс в каменоломнях Аджимушкая, и удивительные курганы, которые по своей монументальности не уступают египетским пирамидам.

Мой "крымский топ" бесконечен.

- Предположим, турист уже несколько раз побывал в Крыму, все, что вы перечислили, посмотрел. Может быть, остались какие-то нераскрученные и забытые места, на которые стоит обратить внимание?

‒ Забытых мест нет. На все находится свой турист. Посудите сами: пещерных городов у нас порядка 15 ‒ посмотрели один город, остается еще 14!

Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
Посетили Генуэзскую крепость в Судаке, а значит, в следующий раз нужно посмотреть Генуэзскую крепость в Феодосии. Кстати, в средневековье эта древняя Кафа была даже больше, чем судакская.

Посмотрели три дворца, о которых я упомянула, значит, надо ехать в Юсуповский, Дюльбер и Карасан. Побывали в Бахчисарайском дворце, но остается еще огромное количество других объектов, связанных с татарской культурой.

Мы стараемся раскручивать и новые объекты. Жизнь в Крыму кипит: появляются маленькие симпатичные музеи, дегустационные площадки, интересные частные винодельни. Например, проект завода "Золотая балка" — Шампанерия. Этот завод игристых вин долгое время не был в "топе" дегустаций, но сейчас они сделали великолепную фестивальную площадку, демонстрационные подвалы, ресторан. 

‒ Говорят, что в Крыму открываются новые фермы с мидиями и устричные питомники. Как развивается гастрономический туризм?

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетительница винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле. 22 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Посетительница винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле. 22 июля 2017
‒ Я немного настороженно отношусь к этим веяниям. На мой взгляд, гастротуризм, эногастрономический и энотуризм (винный туризм) ‒ это некое сопровождение чего-то более глубокого. Я не могу представить себе туриста, который приехал в Крым только для того, чтобы кушать или пить вино.

С другой стороны, голодный турист ‒ страшный турист. Чаще всего мы предлагаем комплексную экскурсионную программу, в рамках которой консультируем, в каких ресторанах побывать, где продегустировать вино. В Крыму много отличных ресторанчиков и кафе.

‒ Предлагают ли в них какие-нибудь новые блюда крымско-татарской кухни? 

‒ Все новое ‒ хорошо забытое старое. Казалось бы, еще три-четыре года назад все знали, что такое чебурек, но никто не знал, что такое янтык. Это невероятно вкусные пирожки, которые готовятся по принципу привычных чебуреков, но жарятся на сухой сковороде без масла. Кстати, такой способ приготовления даже более аутентичен для крымско-татарской кухни, чем рецепт чебуреков. Сейчас янтык подают почти во всех ресторанах.

Очень радует, что в некоторых ресторанах появилась шкара. Об этом крымском блюде мне рассказывала бабушка. По ее словам, блюдо возникло  в послевоенные годы, и многие крымские семьи выживали именно благодаря шкаре. Это блюдо из мелкой черноморской рыбешки с овощами и специями, которые тушатся до такого состояния, что рыбные косточки становятся мягкими. Безумно вкусное блюдо, особенно если приготовлено на берегу моря из свежевыловленной рыбки. В Балаклаве капитаны яхт и катеров именно так и готовят шкару.

‒ В Крыму всегда был спрос на сакральный туризм. Ничего не изменилось?

‒ Спрос есть. Более того, появились узкие специалисты по данному туристическому направлению. Я могу провести туристов по сакральным местам, но специалистом не являюсь, поскольку не выхожу на "связь с космосом", не вижу "третьим глазом" и пр.

Святыни Крыма
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСобор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.Собор Александра Невского в Ялте
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Собор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.
© Фото : Официальный туристический портал Республики КрымТекие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Текие дервишей в Евпатории
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Текие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничестваХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничества
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.Минарет Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Свадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвященнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости Кафа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкТуристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.Музей-заповедник Херсонес Таврический
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Туристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостейЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГлавный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.
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Но я точно знаю, что в Крыму много мест, которым люди издревле поклонялись. Много названий с "Ай" ‒ Ай-Петри, Ай-Кая, Ай-Йори, Ай-Даниль. Приставка "Ай" означает "Святой". Все наши монастыри расположены в очень "намоленных" местах.

‒ Не могли бы вы рассказать о культовых объектах, куда целенаправленно направляются туристы в религиозно-познавательных целях или, возможно, чтобы избавиться от какого-то своего недуга?

‒ Люди с разными медицинскими проблемами обращаются к родникам и крымским монастырям. Например, женщины, у которых есть проблемы с зачатием ребенка, едут в пещерный город Качи-Кальон, где расположен монастырь Святой Анастасии Узорешительницы с целебным источником.

Однажды я привезла туда работников дружественной турфирмы. Провела экскурсию, все рассказала, а директор турфирмы в шутку заметила: "Если потом мои сотрудники уйдут в декрет, тебе придется поработать вместо них". Самое интересное, что в декрет ушили не сотрудники, а сама директор и ее заместитель.

Воронцовский дворец буквально пропитан масонской и мифологической символикой. Здесь очень много любопытных моментов, связанных с мировоззрением бывшего хозяина дворца, графа Воронцова. Во всей композиции заложена глубокая философия, прослеживается взаимоотношение хаоса и гармонии.

В Крыму есть места, где некоторые люди, как они сами утверждают, ощущают связь с другими измерениями. Много таких туристов я встречала, например, на мысе Меганом (известная аномальная зона). Еще один популярный объект ‒ Храм Солнца, который называют местным Стоунхенджем. Сейчас там паломничество.

‒ Как, по вашим оценкам, развивается дикий туризм?

‒ Как-то развивается… Дикий он и есть дикий: люди приехали, пошли "не знаю куда". Дикие туристы проходят мимо меня. Я работаю с организованными туристами. При этом, конечно, замечаю, что очень многие дикие туристы приезжают на своих машинах, снимают жилье в частном секторе, ставят палатки на море, живут в кемпингах.

Вчера я привезла туристов в Массандру на винзавод. Наш экскурсионный автобус не мог найти место на парковке. Вся парковка была занята частными легковыми автомобилями. Туристы, которые приехали в организованном туре, были вынуждены пройти далеко вперед. На мой взгляд, это неправильно. Все-таки в экскурсионном регионе организованные туристы должны находиться в привилегированном положении.

‒ Почему?

‒ Хотя бы потому, что за них заплачены налоги.

‒ Помимо нехватки парковочных мест, какие еще насущные проблемы остаются в Крыму?

‒ Вызывает некую озабоченность отсутствие четкой стратегии развития Крыма как курорта. Предполагалось, что Крым будет Всероссийской здравницей, но мы все реально понимаем, что в Крыму не может быть дешевле, чем где-то.

Понятно, что наш полуостров такой многоликий, что вполне способен стать Всероссийской здравницей. Но тогда требуется определенная сегментарность: допустим, южный берег – дорогой курорт, западное побережье и азовское побережье – массовый курорт.

Пока же наши курорты развиваются стихийно: все перемешано – частный сектор, дорогие отели… Клиент, который заплатил за отдых большие деньги, рассчитывает получить кусочек пляжа, тишину и прочие блага. А тот, кто привык к тусовочному отдыху в кемпингах, не намерен ограничивать себя "отельными" рамками. Желательно, чтобы интересы этих людей не пересекались, чтобы каждый турист получил то, что он хотел.  


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