Краевед: Крым классический и нетривиальный

Крым ‒ это не только пляжи, дворцы и санатории, но и крымская кухня, вино, эзотерика. О поиске разных туристических форматов в интервью РИА Новости рассказала коренная крымчанка, краевед, экскурсовод, сертифицированный тренер гидов Елена Мельникова.

‒ Елена, вы давно влюблены в Крым. Не могли бы объяснить, чем этот полуостров так хорош? Почему сюда стоит ехать туристам?

‒ Начну с легенды. Когда-то давным-давно Создатель задумался о том, как должен выглядеть мир, в котором будут жить люди. И создал он небольшой макет, на котором расположил все, что изначально им было задумано – горы, долины, пещеры, пляжи, моря, океаны…

Этот макет ему так понравился, что по образу и подобию он создал огромную планету. Затем он с любовью посмотрел на свое первое маленькое творение и решил его сохранить, расположив где-нибудь на этой планете. Выбрал местечко на полпути от Северного полюса к экватору, в умеренном и приятном для человека климате, в окружении теплых морей… Этот макет и есть Крымский полуостров.

Недаром говорят, что Крым – земной шар в миниатюре. Вместо того чтобы совершить большое кругосветное путешествие, на которое потребуется много времени и ресурсов, можно просто приехать в Крым. Кто посмотрит все крымские объекты, пройдет по многим путям-дорожкам, тот совершит свою маленькую кругосветку.

Когда наши пути-дорожки пересекутся, мы договоримся обязательно сюда вернуться. Я живу в Крыму всю жизнь, но постоянно открываю для себя что-то новое: мир меняется, на многое можно взглянуть под другим ракурсом.

‒ Что нужно обязательно посмотреть туристу в первый же его приезд на полуостров? Каков ваш "личный туристический топ"?

‒ Есть "брендовые" объекты, без которых не может обойтись ни один турист. Обычно мне говорят: "Как хотите, но Ласточкино гнездо мы должны увидеть!". Конечно, мы показываем Ласточкино гнездо.

Дворцы – Воронцовский, Левадийский, Массандровский ‒ все они разные, все прекрасные, их можно объединить в один экскурсионный день. Нельзя обойти вниманием Ханский дворец в Бахчисарае.

Обязательно нужно посетить хотя бы один из пещерных городов. Мне всегда очень сложно сделать выбор: есть Чуфут-Кале, где сохранилось много наземных построек; есть Мангуп, где много эзотерики; есть Эски-Кермен, где наземные постройки не сохранились вовсе, но наибольшее количество подземных сооружений.

Несколько дней я бы выделила на Севастополь ‒ погулять по центру города, покататься на катере, посмотреть корабли, съездить в Балаклаву… Отрадно, что Севастополь сейчас крайне востребован туристами.

Конечно, нужно увидеть Генуэзскую крепость в Судаке (построена генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье). Во всей Европе невозможно отыскать более живописного и сохранного подобного объекта.

В городе Керчь хочется показать и крепость, и городище

(раскопки на горе Митридат), и музейный комплекс в каменоломнях Аджимушкая, и удивительные курганы, которые по своей монументальности не уступают египетским пирамидам.

Мой "крымский топ" бесконечен.

- Предположим, турист уже несколько раз побывал в Крыму, все, что вы перечислили, посмотрел. Может быть, остались какие-то нераскрученные и забытые места, на которые стоит обратить внимание?

‒ Забытых мест нет. На все находится свой турист. Посудите сами: пещерных городов у нас порядка 15 ‒ посмотрели один город, остается еще 14!

Посетили Генуэзскую крепость в Судаке, а значит, в следующий раз нужно посмотреть Генуэзскую крепость в Феодосии. Кстати, в средневековье эта древняя Кафа была даже больше, чем судакская.

Посмотрели три дворца, о которых я упомянула, значит, надо ехать в Юсуповский, Дюльбер и Карасан. Побывали в Бахчисарайском дворце, но остается еще огромное количество других объектов, связанных с татарской культурой.

Мы стараемся раскручивать и новые объекты. Жизнь в Крыму кипит: появляются маленькие симпатичные музеи, дегустационные площадки, интересные частные винодельни. Например, проект завода "Золотая балка" — Шампанерия. Этот завод игристых вин долгое время не был в "топе" дегустаций, но сейчас они сделали великолепную фестивальную площадку, демонстрационные подвалы, ресторан.

‒ Говорят, что в Крыму открываются новые фермы с мидиями и устричные питомники. Как развивается гастрономический туризм?

‒ Я немного настороженно отношусь к этим веяниям. На мой взгляд, гастротуризм, эногастрономический и энотуризм (винный туризм) ‒ это некое сопровождение чего-то более глубокого. Я не могу представить себе туриста, который приехал в Крым только для того, чтобы кушать или пить вино.

С другой стороны, голодный турист ‒ страшный турист. Чаще всего мы предлагаем комплексную экскурсионную программу, в рамках которой консультируем, в каких ресторанах побывать, где продегустировать вино. В Крыму много отличных ресторанчиков и кафе.

‒ Предлагают ли в них какие-нибудь новые блюда крымско-татарской кухни?

‒ Все новое ‒ хорошо забытое старое. Казалось бы, еще три-четыре года назад все знали, что такое чебурек, но никто не знал, что такое янтык. Это невероятно вкусные пирожки, которые готовятся по принципу привычных чебуреков, но жарятся на сухой сковороде без масла. Кстати, такой способ приготовления даже более аутентичен для крымско-татарской кухни, чем рецепт чебуреков. Сейчас янтык подают почти во всех ресторанах.

Очень радует, что в некоторых ресторанах появилась шкара. Об этом крымском блюде мне рассказывала бабушка. По ее словам, блюдо возникло в послевоенные годы, и многие крымские семьи выживали именно благодаря шкаре. Это блюдо из мелкой черноморской рыбешки с овощами и специями, которые тушатся до такого состояния, что рыбные косточки становятся мягкими. Безумно вкусное блюдо, особенно если приготовлено на берегу моря из свежевыловленной рыбки. В Балаклаве капитаны яхт и катеров именно так и готовят шкару.

‒ В Крыму всегда был спрос на сакральный туризм. Ничего не изменилось?

‒ Спрос есть. Более того, появились узкие специалисты по данному туристическому направлению. Я могу провести туристов по сакральным местам, но специалистом не являюсь, поскольку не выхожу на "связь с космосом", не вижу "третьим глазом" и пр.

Но я точно знаю, что в Крыму много мест, которым люди издревле поклонялись. Много названий с "Ай" ‒ Ай-Петри, Ай-Кая, Ай-Йори, Ай-Даниль. Приставка "Ай" означает "Святой". Все наши монастыри расположены в очень "намоленных" местах.

‒ Не могли бы вы рассказать о культовых объектах, куда целенаправленно направляются туристы в религиозно-познавательных целях или, возможно, чтобы избавиться от какого-то своего недуга?

‒ Люди с разными медицинскими проблемами обращаются к родникам и крымским монастырям. Например, женщины, у которых есть проблемы с зачатием ребенка, едут в пещерный город Качи-Кальон, где расположен монастырь Святой Анастасии Узорешительницы с целебным источником.

Однажды я привезла туда работников дружественной турфирмы. Провела экскурсию, все рассказала, а директор турфирмы в шутку заметила: "Если потом мои сотрудники уйдут в декрет, тебе придется поработать вместо них". Самое интересное, что в декрет ушили не сотрудники, а сама директор и ее заместитель.

Воронцовский дворец буквально пропитан масонской и мифологической символикой. Здесь очень много любопытных моментов, связанных с мировоззрением бывшего хозяина дворца, графа Воронцова. Во всей композиции заложена глубокая философия, прослеживается взаимоотношение хаоса и гармонии.

В Крыму есть места, где некоторые люди, как они сами утверждают, ощущают связь с другими измерениями. Много таких туристов я встречала, например, на мысе Меганом (известная аномальная зона). Еще один популярный объект ‒ Храм Солнца, который называют местным Стоунхенджем. Сейчас там паломничество.

‒ Как, по вашим оценкам, развивается дикий туризм?

‒ Как-то развивается… Дикий он и есть дикий: люди приехали, пошли "не знаю куда". Дикие туристы проходят мимо меня. Я работаю с организованными туристами. При этом, конечно, замечаю, что очень многие дикие туристы приезжают на своих машинах, снимают жилье в частном секторе, ставят палатки на море, живут в кемпингах.

Вчера я привезла туристов в Массандру на винзавод. Наш экскурсионный автобус не мог найти место на парковке. Вся парковка была занята частными легковыми автомобилями. Туристы, которые приехали в организованном туре, были вынуждены пройти далеко вперед. На мой взгляд, это неправильно. Все-таки в экскурсионном регионе организованные туристы должны находиться в привилегированном положении.

‒ Почему?

‒ Хотя бы потому, что за них заплачены налоги.

‒ Помимо нехватки парковочных мест, какие еще насущные проблемы остаются в Крыму?

‒ Вызывает некую озабоченность отсутствие четкой стратегии развития Крыма как курорта. Предполагалось, что Крым будет Всероссийской здравницей, но мы все реально понимаем, что в Крыму не может быть дешевле, чем где-то.

Понятно, что наш полуостров такой многоликий, что вполне способен стать Всероссийской здравницей. Но тогда требуется определенная сегментарность: допустим, южный берег – дорогой курорт, западное побережье и азовское побережье – массовый курорт.

Пока же наши курорты развиваются стихийно: все перемешано – частный сектор, дорогие отели… Клиент, который заплатил за отдых большие деньги, рассчитывает получить кусочек пляжа, тишину и прочие блага. А тот, кто привык к тусовочному отдыху в кемпингах, не намерен ограничивать себя "отельными" рамками. Желательно, чтобы интересы этих людей не пересекались, чтобы каждый турист получил то, что он хотел.



