Эксперт: Крым – это не только курорт, но и место с богатейшей историей

Крым отличается от других черноморских курортов России исключительным богатством исторического и культурного наследия в сочетании с отличными условиями для туризма и пляжного отдыха. Что стоило бы посмотреть в Крыму при первом посещении? На что следует обратить внимание любителю военной истории и русской литературы? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал экскурсовод, краевед, учитель истории Симферопольской гимназии № 1 им. К.Д.Ушинского Дмитрий Борисов.

— Главное преимущество — в богатом культурном и историческом наследии Крыма. Если в Сочи едут ради моря и гор, то в Крыму кроме этого есть многое другое. На сравнительно небольшой территории (южный берег Крыма можно объехать за несколько часов) расположены города Ялта и Алупка, Севастополь и Балаклава, где можно найти и античность, и средневековье, и роскошь XIX века, и переменчивый XX век, усадьбы и дворцы… Всё это, на мой взгляд, и есть конкурентное преимущество Крыма.

Не будем забывать и о Крымских горах, по которым можно совершенно безопасно путешествовать с рюкзаками и палатками. И если соблюдать все установленные для туристов правила и останавливаться на стоянках, то это будет спокойный, интересный и полезный для здоровья отдых.

- Насколько отдыхающие в Крыму заинтересованы в экскурсиях по достопримечательностям? Ведь рядом море, пляж…

— Как правило, первые три дня туристы проводят на пляже, но потом им уже хочется куда-то съездить, что-то посмотреть. Спрос на экскурсии также заметно возрастает, когда погода портится.

- Что бы Вы порекомендовали посмотреть и посетить туристу, который приехал в Крым впервые?

— Давайте будем придерживаться хронологического порядка при осмотре достопримечательностей. Например, для начала можно посетить античные города – древнегреческие Пантикапей и Херсонес, где, по преданию, крестился князь Владимир. Эти места неизменно привлекают туристов, тем более, что вход в Херсонес сейчас бесплатный, там можно всё самостоятельно можно посмотреть, везде стоят таблички, которые рассказывают, что это за объект. Платить придется разве что за осмотр музея с экскурсоводом, при желании.

Обязательно надо посетить уникальные пещерные города юго-западного Крыма — городище Мангуп, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, чтобы увидеть, что из себя представлял средневековый Крым.

Потом я бы посоветовал плавно перейти к достопримечательностям XIX века. В первую очередь, это дворцы южного берега, усадьбы дворянских фамилий, царской семьи. Это Ливадийский дворец, Массандровский дворец Александра III и дворец графа Воронцова в Алупке, который заслуживает отдельного внимания.

И, конечно, в Крыму есть уникальные природные объекты. Я бы посоветовал тому, кто приехал впервые, начать их осмотр с Алуштинского заповедника. Есть возможность проехать по нему по асфальтированной дороге на машинах, посетить Косьмо-Дамианский монастырь, форелевое хозяйство и так далее. Стоит также отметить мыс Тарханкут с уникальными подводными пейзажами.

- Что было бы особенно интересно любителям военной истории?

— История Крыма неразрывно связана с Крымской войной 1853-1856 годов. Можно

посетить поля сражений под Севастополем, панораму "Оборона Севастополя", Малахов курган. Все это святые места не только для любителей истории, но и для каждого россиянина.

Второй период обороны Севастополя пришелся на Великую Отечественную войну. Память о тех событиях хранит сам город, 30-я и 35-я бронебашенные батареи, музей Черноморского флота России. Плюс, в бухте можно увидеть современный российский флот, ко дню Военно-морского флота там проходят праздничные мероприятия. Особенно это интересно семьям с детьми школьного возраста.

Также в окрестностях Севастополя можно посетить Инкерманский мужской монастырь и крепость XIV века Каламита, которая располагается над монастырем.

Стоит обратить внимание на завораживающие улицы и панорамы Севастополя. Лев Николаевич Толстой очень любил этот город и писал, что при мысли о нем кровь начинает быстрее вращаться в жилах, и сердце начинает учащенно биться. Это действительно так, люди уезжают оттуда под сильным впечатлением.

Не стоит забывать и про соседний город Балаклава с бухтой – это тоже очень интересный город с богатой историей, там сохранилась генуэзская крепость XIV века. Не менее интересна Балаклавская бухта со штольнями, где в 50-е и 60-е годы планировали ремонтировать подводные лодки. Аналогов этому военному объекту я не знаю на всей территории России.

- До революции Крым был излюбленным местом отдыха и работы русских литераторов и театральных деятелей. Существуют ли музеи и памятные места, связанные с их творчеством?

— Литературному Крыму можно посвятить отдельное путешествие. Наверное, нет ни одного писателя конца XIX века — начала XX века, который бы не побывал в Крыму. Александр Куприн целый год провел в Балаклаве, позднее он написал очерки "Листригоны" про греческих рыбаков в городе в начале ХХ века. Экскурсию по Севастополю можно провести с "Севастопольскими рассказами" Льва Толстого в руках.

Сергей Николаевич Сергеев- Ценский (к наиболее известным произведениям писателя относится исторический роман-эпопея "Севастопольская страда" (1937—1939), посвящённая первой обороне Севастополя в 1854—1855 гг.) прожил несколько лет в Алуште, сейчас там его дом-музей. Анна Ахматова приезжала в Севастополь к своему деду, участнику севастопольской обороны в ходе Крымской войны. Этот дом сохранился, там есть мемориальная доска.

Из Севастополя родом Константин Станюкович, автор "Максимки" и других "Морских рассказов". У Корнея Чуковского в Крыму произошла личная трагедия – в 1931 году в Гаспре умерла его одиннадцатилетняя дочь Мура, которой он посвящал такие стихи, как "Чудо-дерево".

В Ялте жил и работал Антон Чехов, на сегодняшний день с его именем связаны Белая дача и домик писателя в Гурзуфе.

Александр Грин создал в Крыму свой мир, свою страну Гринландию. Он написал здесь "Алые паруса" и другие свои произведения. Поклонники его творчества могут посетить литературный музей Грина в Феодосии и его дом-музей в Старом Крыму, где он и похоронен. Над его могилой стоит скульптура Бегущей по волнам.

Любили Крым и поэты. Юлия Друнина похоронена в Старом Крыму вместе со своим мужем, известным кинодраматургом и режиссером Алексеем Каплером, несостоявшимся зятем Сталина.

В Коктебеле жива память о Максимилиане Волошине, который аурой своей личности зарядил не только город, но и его окрестности. Волошинская Киммерия до сих пор волнует умы любителей литературы. У Волошина гостили Анастасия и Марина Цветаева, которые также бывали и в Феодосии.

- А кто из великих театральных деятелей жил или бывал в Крыму?

— Фаина Раневская в своих записках упоминала о том, что начинала творческую карьеру в революционном Крыму, в Симферополе, в Русском драматическом театре. На той же сцене на несколько десятилетий ранее выступал знаменитый актер Михаил Щепкин. Ялтинский театр тоже повидал многих знаменитых актеров на своем веку.

Сегодня театральная жизнь Крыма по-прежнему активно развивается. У нас есть очень интересный, единственный на черноморском побережье античный театр на раскопках в Херсонесе. На развалинах этого театра проходят спектакли, преимущественно это античная драматургия. В Керчи на протяжении последних двух десятилетий проходит театральный фестиваль "Босфорские агоны".

Это только часть культурного, исторического и природного богатства Крыма, с которым могут познакомиться отдыхающие. Надеюсь, что гости полуострова сумеют оценить это богатство по достоинству.



