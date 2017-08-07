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Солнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов

Сюжет:
Крым в деталях (7)
12:0007.08.2017
(обновлено: 12:06 07.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСолнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатовСолнце взойдет: лучшие места в Крыму для встречи рассветов и закатов
© РИА Новости / Владимир Сергеев

Горы, набережные городов-курортов и места, снискавшие репутацию мистических, — в Крыму путешественник найдет для себя виды и развлечения на любой вкус. О том, где на полуострове лучше всего встречать закаты и рассветы так, чтобы это запомнилось надолго, — в материале РИА Новости.

Городская романтика

Севастополь

Главные ассоциации с Севастополем связаны с его боевой славой. "Город русских моряков" и "город-герой" — практически первое, что приходит на ум при упоминании Севастополя. Большинство музеев и достопримечательностей здесь связаны именно с подвигами жителей города. Одна из главных — диорама обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Каламита
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Прикосновение к прошлому – древние крепости Крыма

Романтические места города тоже неразрывно связаны с военно-морской тематикой. Название площадей и бульваров говорят сами за себя. Бывалые туристы советуют для вечерних романтичных прогулок такой маршрут: начать прогулку можно с живописного Приморского бульвара, затем, поднявшись по красивой широкой лестнице, вы оказываетесь на одной из центральных площадей города — площади Нахимова. А уже оттуда можно спуститься на Графскую пристань. К слову, моряки считают пристани принадлежностью речного флота, а в обиходе стараются употреблять слово "причал".

На Графской пристани расположен памятник затопленным кораблям. Именно отсюда открывается наиболее живописный вид на закаты и рассветы.

© РИА Новости / Владимир СергеевРомантические места Севастополя неразрывно связаны с военно-морской тематикой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Романтические места Севастополя неразрывно связаны с военно-морской тематикой

На карте Севастополя есть еще одно удивительное место, идеально подходящее для встречи закатов и особенно рассветов. Херсонес Таврический, или просто Херсонес, — это одна из главных архитектурно-исторических достопримечательностей Севастополя.

Эллины основали этот город в начале IV века до нашей эры. Уже почти 100 лет в районе Херсонеса проводятся археологические исследования. За это время был восстановлен облик города. Археологи откопали жилые кварталы, площади, рынки, ремесленные мастерские и многое другое. Увидеть рассвет в такой практически мифологической обстановке — бесценно.

Ялта

Пожалуй, один из самых знаменитых городов-курортов Крыма — Ялта. Кому-то может показаться, что этот облюбованный туристами город — не самый очевидный выбор для романтических прогулок под луной. Но и здесь можно найти укромные уголки, особенно если приехать не в разгар сезона.

А виды рассветов и закатов точно не разочаруют. Гарантом может служить классик мировой живописи Иван Айвазовский: его картина, написанная в 1861 году, называется "Закат над Ялтой". Какие еще тут могут быть нужны рекомендации?

Полюбоваться романтическими видами лучше всего с городской набережной Ялты, которую в былые годы русские деятели искусства сравнивали с променадами Ниццы и Монако. К тому же любители литературы могут представить, что именно в этих местах мог любоваться закатами Антон Чехов, который неоднократно бывал в Ялте, а последние годы жизни жил в этом курортном городе.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоОдин из самых знаменитых городов-курортов Крыма — Ялта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Один из самых знаменитых городов-курортов Крыма — Ялта

Посмотреть свысока

Чатыр-Даг

Безусловно, чтобы найти самые выигрышные виды в Крыму, придется вскарабкаться повыше, в горы.

Приятное с полезным: необычные санатории Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Приятное с полезным: необычные санатории Крыма

Во всей гряде гор Крыма Чатыр-Даг, называемая также Шатер-горой, занимает особенное место. Этот горный массив стоит обособленно от соседних скал и возвышается над ними. В ясную погоду эту гору прекрасно видно и с моря, и с суши. Неслучайно с давних времен мореплаватели ориентировались по ней.

На вершине горы есть плато — возвышенная равнина с ровной или волнистой слабо расчлененной поверхностью. Это место и можно использовать как смотровую площадку.

Аю-Даг

Еще одна знаменитая возвышенность Крыма — Аю-Даг, или Медведь-гора. Она расположена на юге Крыма и разделяет Алушту и Большую Ялту. У основания расположен курортный Партенит, а с другой стороны находится известный лагерь "Артек".

На самой высокой точке Аю-Дага находится курган Желаний. Поверье гласит, что он исполнит желание того, кто положит к его основанию камень, который принесен туда с другого места. Впрочем, можно и не таскать на вершине камни с места на место, а просто, укутавшись потеплее, встретить закат и дождаться рассвета.

Вход на территорию Медведь-горы свободный, но новичкам будет трудновато самостоятельно добраться до вершины. Тропу, ведущую на смотровую площадку, прокладывали очень давно, поэтому тем, кто собирается на вершину впервые, лучше воспользоваться услугами гида-инструктора.

Ай-Петри

Очень выигрышная панорама на весь южный берег Крыма открывается с горы Ай-Петри. Название горы с греческого переводится как "Святой Петр". С вершины как на ладони видны Алупка, Ялта, Мисхор. Однако, чтобы можно было увидеть все это великолепие, должно повезти с погодой — Ай-Петри славится своими туманами.

© РИА Новости / Константин ЧалабовЧтобы найти самые выигрышные виды в Крыму, придется вскарабкаться повыше, в горы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Чтобы найти самые выигрышные виды в Крыму, придется вскарабкаться повыше, в горы

От заката до рассвета: Крым мистический

Храм Солнца

Название этого места намекает, что здесь непременно стоит встречать рассветы и закаты. Храм Солнца — так называют необычный каменный ансамбль на горе Ильяс-Кая, он находится недалеко от бухты Ласпи. Если смотреть издалека, то камни напоминают гигантский раскрывшийся цветок.

Волею природы валуны здесь расположены так, что первый луч солнца падает точно в сердцевину "цветка".

Считается, что центральный камень этого "цветка" — место силы. По легенде храм Солнца в Крыму — это не что иное, как космический портал и источник энергии Земли.

И этой энергии многие находят применение. Говорят, что, забравшись в каменный цветок, следует мысленно задать вопрос или загадать желание. Многие из тех, кто посетил это место, утверждают, что ответ придет сразу, а желание тоже сбудется довольно быстро. В благодарность рекомендуется оставить в храме Солнца какой-то сувенир или небольшой подарок.

© РИА Новости / Сергей АнашкевичНедалеко от Алушты, на западном склоне южной гряды Демерджи-яйлы, можно наблюдать таинственный пейзаж
© РИА Новости / Сергей Анашкевич
Недалеко от Алушты, на западном склоне южной гряды Демерджи-яйлы, можно наблюдать таинственный пейзаж

Долина приведений

Еще одно место, окутанное мистическими историями, — Долина приведений. Встретить рассвет здесь — приключение не для слабонервных. Недалеко от Алушты, на западном склоне южной гряды Демерджи-яйлы, можно наблюдать таинственный пейзаж. Огромные глыбы и валуны, находящиеся здесь, напоминают фигуры людей, животных, фантастических существ — каждый гость в зависимости от фантазии может увидеть в глыбах что-то свое.

Самый крупный валун получил прозвище "Великан", его диаметр — 5 метров, а высота достигает 25 метров. Всего каменных призраков здесь насчитывается больше 100, причем с движением солнца многие камни будто бы начинают оживать и менять свой облик, так что не стоит удивляться, что на закате тут начинают блуждать тени самых причудливых форм.

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