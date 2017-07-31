Прикосновение к прошлому – древние крепости Крыма

Из-за выгодного местоположения Крым всегда был лакомым кусочком, поэтому полуостров в разные периоды находился под владычеством различных держав, а значит, и разных культур. И каждая оставила свой след.

Отдельного внимания требуют крымские крепости. Здесь есть и очень древние, в эллинистическом стиле, и средневеково-европейские, и еврейские, и мусульманские. Построенные в разные эры и века, они — немое напоминание о яростных битвах за полуостров. Для туристов это уникальная возможность совершить путешествие в прошлое, прикоснуться к истории.

Херсонес Таврический

Крепость, защищающую город Херсонес, назвали русской Троей. Она располагается неподалеку от города-героя Севастополя. Ученые полагают, что Херсонес был основан выходцами из Гераклеи приблизительно в 422-421 годах до нашей эры. Каждый властитель старался сделать город еще более неприступным. В итоге в Средние века высота крепостной стены достигала 5 метров, ширина — 4 метров, а протяженность — 3 километров.

В конце XX века крепость Херсонеса была внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из 100 наиболее выдающихся памятников всемирной культуры.

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" располагается по адресу: Севастополь, улица Древняя, дом 1. Посетить его можно бесплатно, но за экскурсию и осмотр экспозиций необходимо будет заплатить.

Каламита

Официальной датой основания крепости Каламита считают 1427 год. Однако ученые нашли множество свидетельств того, что крепость была построена гораздо раньше — в VI-VII веках.

Неприступная Каламита со всех сторон защищена от врагов естественными стражами — обрывами. Хотя сегодня остались только руины, но и они дают представление о величии крепости.

Под крепостью расположился пещерный монастырь. Он на два века моложе Каламиты.

В 1475 году к власти в Крыму пришли турки, захватив в том числе и крепость. Они переименовали ее в Инкерман. Турки уже владели огнестрельным оружием, и им пришлось переделывать крепость под него — утолщать стены, укреплять и перестраивать башни. Со временем крепость стала терять оборонительное значение.

Крепость Каламита находится в городе Инкермане, недалеко от Севастополя, на плато монастырской скалы. Добраться до нее проще всего с территории Инкерманского Свято-Климентьевского монастыря, следуя по указателям и поднявшись на гору по небольшой тропе. Подъем занимает около 20-30 минут. Посещение крепости Каламита бесплатно, время также не ограничено.

Генуэзская крепость в Судаке

Это одна из самых масштабных фортификационных построек Средневековья. На строительство крепости ушло почти столетие — работы велись с 1371 по 1469 год. Результатом кропотливого труда древних инженеров стало мощное долговременное сооружение. 14 башен соединялись массивными стенами, вход на территорию осуществлялся через главные ворота. Каждой башне строители дали название в честь консулов, правивших Сугдеей (древнегреческое название Судака) в годы возведения той или иной конструкции. Историческим доказательством этого служат закладные плиты башен, на которых нанесены соответствующие надписи и геральдическая символика.

Генуэзская крепость, сохранившая атмосферу Средневековья, превратилась в место проведения "Генуэзского шлема" — ежегодного фестиваля, воссоздающего настоящий рыцарский турнир.

Крепость располагается в городе Судаке по адресу: улица Генуэзская Крепость, дом 1. Самостоятельный осмотр стоит 150 рублей, дети до 16 лет могут проходить бесплатно, льготникам посещение обойдется в 75 рублей. Плата за экскурсионное обслуживание для всех категорий граждан — 50 рублей.

Кафа (генуэзская крепость в Феодосии)

Еще одна крепость, построенная генуэзцами в XIV веке.

Конечно, от той мощной фортификационной конструкции, которая была построена в 1340-1343 годах, осталось совсем немного. Выстроена крепость была Генуэзской республикой для защиты Кафы — наиболее крупного порта в Крыму.

Это настоящая гордость города Кафы (Феодосия). Она была второй по размеру после крепости Солоник в Греции и одной из самых мощных в Европе. Располагалась на юге города, на побережье Феодосийского залива. У нее были две линии защитных сооружений: цитадель — сердце крепости — и внешняя часть.

Длина внутренней стены составляла 718 метров (до наших времен сохранилось 469 метров), высота стен — до 11 метров, толщина — до 2 метров.

Длина внешней стены составляла более 5 тысяч метров, ее укрепляли свыше 30 башен. Каждая башня носила имя одного из консулов, в период правления которого была возведена, или имя одного из римских пап. Вокруг стен находился глубокий ров, дополнительно защищавший подход к стенам, а также выполнявший функции отвода дождевых вод.

Сегодня на этих землях размещен историко-архитектурный заповедник.

Феодосийская крепость находится в городе и располагается вдоль береговой линии по адресу: Феодосия, улица Ленина, дом 11. Посещение свободное.

Фуна

Название этой крепости переводится с греческого как "дымящийся". Крепость также находится в районе Алушты, в долине горы Демерджи.

Рядом с крепостью в Средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита (Гурзуф) и Алустона (Алушта) в степной Крым.

Фуна выполняла функцию восточного пограничного форпоста, который не только противостоял генуэзской крепости, располагавшейся на территории Алушты, но и контролировал один из самых важных караванных путей.

Легенда гласит, что именно здесь была захоронена одна из королев готов. Говорят, что она лежала в гробу с золотой короной на голове. После захвата Крыма фашистскими войсками они провели там раскопки, и эта легенда не подтвердилась. Но местные жители до сих пор верят, что корона лежит где-то под стенами замка.

Этот памятник расположен в 2 километрах к северу от села Лучистое муниципального округа Алушта, у подножия горы Южная Демерджи. Посетить объект можно самостоятельно (взрослый билет — 75 рублей, детский — 45 рублей) или в сопровождении экскурсовода (тогда цена за взрослый билет составит 100 рублей, за детский — 70).

Чуфут-Кале

Пещерный город Чуфут-Кале расположен недалеко от города Бахчисарая, на расстоянии 2,8 километра. Крепость Чуфут-Кале находится на высоте 600 метров над уровнем моря. Три из четырех подходов к крепости — отвесные скалы.

Пещерный город за многовековую историю не раз менял название. По одной из версий, первым названием города было Фулла. С XIII века в источниках этот город уже именуется как Кырк-Ор (еще встречается вариант Кырк-Ер), что дословно переводится как "сорок укреплений". Также во времена правления крымского хана можно встретить название Гевхер-Кермен (в переводе — "крепость драгоценностей").

После присоединения Крымского полуострова к Российской империи населенный пункт Калэ трансформируется в пещерный город Чуфут-Кале, что в переводе с крымско-татарского языка означает "еврейская, или "иудейская крепость" (çufut — "еврей", "иудей", qale — "крепость"). Такое название крепости дали купцы.

Дорога к Чуфут-Кале идет мимо Успенского монастыря с источником питьевой воды, воинского кладбища, затем по крутой тропе вверх, к Малым (Южным) воротам. Эти ворота строили как ловушку: они не видны снаружи, пока не подойдешь к ним вплотную.

Враги вынуждены были идти по тропе вдоль крутого склона, обращенные к стене правым боком, который был защищен слабее (в правой руке носили оружие, а в левой — щит). В это время защитники крепости осыпали их стрелами со стены, в которой были специальные бойницы. Тараном выбить ворота невозможно, потому что перед ними неудобный крутой спуск, а пологая тропа у самого входа резко сворачивает.

Но даже ворвавшись на территорию Чуфут-Кале, штурмующие сразу попадали в узкий коридор, специально вырубленный в скале. С деревянного настила защитники сбрасывали на врагов камни, лили кипяток, а лучники, затаясь в оборонительных пещерах, стреляли без промаха.

Питьевую воду доставляли из находившихся неподалеку источников, для хозяйственных нужд использовали атмосферные осадки. Однако есть легенда, что в периоды осады воду брали из скрытой гидросистемы, сведения о которой были военной тайной. Даже когда крепость утратила оборонительное значение, эту тайну передавали из поколения в поколение только избранным.

Крепость до сих пор не раскрыла ученым всех своих тайн. Чуфут-Кале знаменует собой целую эпоху в истории Крыма, делая его незаменимым звеном в развитии местных культур и народов. Сейчас это один из наиболее посещаемых туристических объектов Бахчисарайского района.

Многие крепости не сохранились до наших дней, время разрушило их. Остается только догадываться, какими они были на самом деле. Однако есть нечто общее, что их все объединяет: нигде так остро не ощущаешь скоротечность времени. А прекрасные пейзажи подчеркивают исторические образы, отпечатавшиеся в руинах.

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник находится по адресу: город Бахчисарай, улица Речная, дом 133. Добраться до него не составит труда — везде есть указатели. Взрослый билет на экскурсию по крепости обойдется в 300 рублей, детский — в 200.