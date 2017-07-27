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Вадим Хапаев: Крым – курорт с многовековой историей

Сюжет:
Крым в деталях (2)
12:0027.07.2017
(обновлено: 12:40 27.07.2017)
0670
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВадим Хапаев: Крым – курорт с многовековой историейВадим Хапаев: Крым – курорт с многовековой историей
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Какое количество исторических достопримечательностей таит Крым? Как провести экскурсию для президента? Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе Вадим Хапаев рассказал, что стоит увидеть, путешествую по полуострову.

— Вы проводили экскурсию по Севастополю для Владимира Путина. Какие достопримечательности посещал президент и чем отличалась эта экскурсия от любой другой?

— Президент России впервые прибыл в Севастополь еще в 2001 году, и город ему показывал не я, а одна из экскурсоводов музея Черноморского флота.

В 2015 году он приезжал с конкретной целью — в связи с завершением первого этапа реставрационных работ на Константиновской батарее, которая станет штаб-квартирой Русского географического общества на Юге России, также это совпало с празднованием 170-летия Русского географического общества. На батарее была подготовлена временная выставка, которую я показал президенту, премьер-министру и главе Совета Федерации.

Если экскурсовод — профессионал, то экскурсия ничем не должна отличаться от любой другой, она должна быть просто качественной.

© Фото из личного архиваВадим Хапаев проводил экскурсию для первых лиц государства на Константиновской батарее
© Фото из личного архива
Вадим Хапаев проводил экскурсию для первых лиц государства на Константиновской батарее

— Какие достопримечательности, по вашему мнению, стоит посетить в Крыму?

— Все зависит от того, каким образом турист попадает на полуостров. Если турист прибывает в Крым на автомобиле, через переправу, то ему не стоит проезжать Керчь без остановки. Желательно задержаться там на несколько дней и посмотреть такие замечательные достопримечательности, как руины Пантикапея, Керченский музей древностей, средневековый храм Иоанна Предтечи и затем уже памятники Нового и Новейшего времени: Керченскую крепость, а также памятники, связанные с Великой Отечественной войной (это в первую очередь Аджимушкайские каменоломни).

Святыни Крыма
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСобор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.Собор Александра Невского в Ялте
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Собор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.
© Фото : Официальный туристический портал Республики КрымТекие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Текие дервишей в Евпатории
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Текие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничестваХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничества
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.Минарет Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Свадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвященнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости Кафа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкТуристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.Музей-заповедник Херсонес Таврический
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Туристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостейЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГлавный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.
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Если человек прилетает в Крым на самолете, то, на мой взгляд, путешествие ему лучше начать с осмотра достопримечательностей Севастополя, где есть замечательные памятники времен античности (Херсонес), средневековые крепости, памятники самого Севастополя, связанные с двумя оборонами города, в 1854-1855 годах (Крымская война) и 1941-1942 годах (Великая Отечественная война), "музей холодной войны" (Балаклавский подземный музейный комплекс) — секретный объект, который изначально был создан для базирования подводных лодок с целью отражения возможного ядерного удара противника.

— Какой туристический маршрут вы порекомендуете в Севастополе?

— В первый день нужно обязательно посетить Херсонес, и если человек увлечен древней историей, он, конечно же, целый день проведет там.

Во второй день можно погулять по достопримечательностям центра города — это панорама, обзорная экскурсия по Севастополю, музей флота, аквариум, а вечером можно посетить театры.

На третий день — осматривать окрестности Севастополя: крепость Каламиту с пещерным монастырем святого Климента, Балаклаву с крепостью Чембало и музеем подводных лодок, а в процессе перемещения между Балаклавой и Инкерманом стоит посетить Сапун-гору и посмотреть диораму "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе

— Куда стоит поехать любителям пляжного отдыха?

— Это зависит от того, какой категории пляжи человек предпочитает, потому что песчаные пляжи — это либо Западный Крым, то есть окрестности Евпатории, либо Восточный Крым, окрестности Феодосии и замечательное, чистое, пока что малолюдное побережье Азовского моря в районе мыса Казантип, которое многие называют главной точкой роста курортного Крыма после запуска Керченского моста и трассы Таврида.

Если человек любит галечные пляжи, глубокое синее море и великолепные пейзажи, то это, конечно же, южный берег Крыма, начиная от Батилимана и Ласпи и заканчивая Алуштой и Судаком.

— Куда вы порекомендуете поехать любителям активного отдыха?

— Для любителей активного отдыха в первую очередь есть фестиваль "Extreme-Крым", который проводится в Северо-Западном Крыму в августе, где культивируются экстремальные виды спорта на воде, под водой, в небе. Это такая точка притяжения для всех любителей экстрима. Этот фестиваль ежегодный и в этом году будет проводиться в пятый раз.

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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— Как провести свой отдых любителям горных путешествий?

— Самая красивая горная местность — это Крымский горно-лесной заповедник, который находится над Алуштой. Большой каньон — это один из самых известных объектов посещения, там тоже можно получить дозу адреналина: мостики над пропастью, тарзанки, они же есть и на вершине Ай-Петри.

На маршрутах, которые я описываю, находятся знаменитые пещеры в районе горы Демерджи — это Мраморная пещера, пещера Кизил-Коба. В принципе, пещеры есть в разных регионах Крыма, в том числе даже в Севастопольском регионе, в Байдарской долине находится замечательная Скельская пещера.

— Какие места для этнического туризма вы могли бы порекомендовать в Крыму?

— Этнический туризм в Крыму в первую очередь ассоциируется с крымско-татарской этникой, и в этом смысле это, конечно, Бахчисарай и Евпатория. Но оба эти города в состоянии подарить впечатления не только от традиционного быта и культуры крымских татар, а также караимов в Бахчисарае, на Чуфут-Кале, в Евпатории; это еще и греки, а также представители ряда других народов. Как известно, у нас теперь появилась деревня викингов на пути из Симферополя в Алушту, это новый объект.

В Бахчисарайском регионе находится еще один объект — ослиная ферма в районе Мангупа. То есть такой этнотуризм, который иногда сельским туризмом называют, он постоянно развивается, появляются новые объекты в разных регионах Крыма.

© Фото из личного архиваВадим Хапаев
© Фото из личного архива
Вадим Хапаев

— Какие античные достопримечательности вы могли бы посоветовать отдыхающим?

— Античные достопримечательности, которые можно отнести к памятникам мирового культурного наследия, локализованы на двух разных концах Крыма: это Севастополь с Херсонесом и его сельскохозяйственная округа, а также это Керчь с Пантикапеем, знаменитым царским курганом, склепами, где сохранились античные барельефы, с интереснейшим музеем древностей. В плане античных достопримечательностей это эти два города.

На территории Западного Крыма находится много интересных археологических памятников, это в том числе памятники сельскохозяйственной округи Херсонеса — греко-скифское городище Чайка, например.

Есть остатки древнего города Керкинитида на месте современной Евпатории, древнего небольшого городка Калос Лимен на территории около современного поселка Черноморское. Кроме того, остатки крепости Гезлев сохранились в той же Евпатории. То есть любители исторических достопримечательностей найдут их и в Западном Крыму тоже.

Беседовал Виктор Тузов

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