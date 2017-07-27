Вадим Хапаев: Крым – курорт с многовековой историей

Какое количество исторических достопримечательностей таит Крым? Как провести экскурсию для президента? Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе Вадим Хапаев рассказал, что стоит увидеть, путешествую по полуострову.

— Вы проводили экскурсию по Севастополю для Владимира Путина. Какие достопримечательности посещал президент и чем отличалась эта экскурсия от любой другой?

— Президент России впервые прибыл в Севастополь еще в 2001 году, и город ему показывал не я, а одна из экскурсоводов музея Черноморского флота.

В 2015 году он приезжал с конкретной целью — в связи с завершением первого этапа реставрационных работ на Константиновской батарее, которая станет штаб-квартирой Русского географического общества на Юге России, также это совпало с празднованием 170-летия Русского географического общества. На батарее была подготовлена временная выставка, которую я показал президенту, премьер-министру и главе Совета Федерации.

Если экскурсовод — профессионал, то экскурсия ничем не должна отличаться от любой другой, она должна быть просто качественной.

© Фото из личного архива Вадим Хапаев проводил экскурсию для первых лиц государства на Константиновской батарее © Фото из личного архива Вадим Хапаев проводил экскурсию для первых лиц государства на Константиновской батарее

— Какие достопримечательности, по вашему мнению, стоит посетить в Крыму?

— Все зависит от того, каким образом турист попадает на полуостров. Если турист прибывает в Крым на автомобиле, через переправу, то ему не стоит проезжать Керчь без остановки. Желательно задержаться там на несколько дней и посмотреть такие замечательные достопримечательности, как руины Пантикапея, Керченский музей древностей, средневековый храм Иоанна Предтечи и затем уже памятники Нового и Новейшего времени: Керченскую крепость, а также памятники, связанные с Великой Отечественной войной (это в первую очередь Аджимушкайские каменоломни).

Если человек прилетает в Крым на самолете, то, на мой взгляд, путешествие ему лучше начать с осмотра достопримечательностей Севастополя, где есть замечательные памятники времен античности (Херсонес), средневековые крепости, памятники самого Севастополя, связанные с двумя оборонами города, в 1854-1855 годах (Крымская война) и 1941-1942 годах (Великая Отечественная война), "музей холодной войны" (Балаклавский подземный музейный комплекс) — секретный объект, который изначально был создан для базирования подводных лодок с целью отражения возможного ядерного удара противника.

— Какой туристический маршрут вы порекомендуете в Севастополе?

— В первый день нужно обязательно посетить Херсонес, и если человек увлечен древней историей, он, конечно же, целый день проведет там.

Во второй день можно погулять по достопримечательностям центра города — это панорама, обзорная экскурсия по Севастополю, музей флота, аквариум, а вечером можно посетить театры.

На третий день — осматривать окрестности Севастополя: крепость Каламиту с пещерным монастырем святого Климента, Балаклаву с крепостью Чембало и музеем подводных лодок, а в процессе перемещения между Балаклавой и Инкерманом стоит посетить Сапун-гору и посмотреть диораму "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года".

— Куда стоит поехать любителям пляжного отдыха?

— Это зависит от того, какой категории пляжи человек предпочитает, потому что песчаные пляжи — это либо Западный Крым, то есть окрестности Евпатории, либо Восточный Крым, окрестности Феодосии и замечательное, чистое, пока что малолюдное побережье Азовского моря в районе мыса Казантип, которое многие называют главной точкой роста курортного Крыма после запуска Керченского моста и трассы Таврида.

Если человек любит галечные пляжи, глубокое синее море и великолепные пейзажи, то это, конечно же, южный берег Крыма, начиная от Батилимана и Ласпи и заканчивая Алуштой и Судаком.

— Куда вы порекомендуете поехать любителям активного отдыха?

— Для любителей активного отдыха в первую очередь есть фестиваль "Extreme-Крым", который проводится в Северо-Западном Крыму в августе, где культивируются экстремальные виды спорта на воде, под водой, в небе. Это такая точка притяжения для всех любителей экстрима. Этот фестиваль ежегодный и в этом году будет проводиться в пятый раз.

— Как провести свой отдых любителям горных путешествий?

— Самая красивая горная местность — это Крымский горно-лесной заповедник, который находится над Алуштой. Большой каньон — это один из самых известных объектов посещения, там тоже можно получить дозу адреналина: мостики над пропастью, тарзанки, они же есть и на вершине Ай-Петри.

На маршрутах, которые я описываю, находятся знаменитые пещеры в районе горы Демерджи — это Мраморная пещера, пещера Кизил-Коба. В принципе, пещеры есть в разных регионах Крыма, в том числе даже в Севастопольском регионе, в Байдарской долине находится замечательная Скельская пещера.

— Какие места для этнического туризма вы могли бы порекомендовать в Крыму?

— Этнический туризм в Крыму в первую очередь ассоциируется с крымско-татарской этникой, и в этом смысле это, конечно, Бахчисарай и Евпатория. Но оба эти города в состоянии подарить впечатления не только от традиционного быта и культуры крымских татар, а также караимов в Бахчисарае, на Чуфут-Кале, в Евпатории; это еще и греки, а также представители ряда других народов. Как известно, у нас теперь появилась деревня викингов на пути из Симферополя в Алушту, это новый объект.

В Бахчисарайском регионе находится еще один объект — ослиная ферма в районе Мангупа. То есть такой этнотуризм, который иногда сельским туризмом называют, он постоянно развивается, появляются новые объекты в разных регионах Крыма.

© Фото из личного архива Вадим Хапаев © Фото из личного архива Вадим Хапаев

— Какие античные достопримечательности вы могли бы посоветовать отдыхающим?

— Античные достопримечательности, которые можно отнести к памятникам мирового культурного наследия, локализованы на двух разных концах Крыма: это Севастополь с Херсонесом и его сельскохозяйственная округа, а также это Керчь с Пантикапеем, знаменитым царским курганом, склепами, где сохранились античные барельефы, с интереснейшим музеем древностей. В плане античных достопримечательностей это эти два города.

На территории Западного Крыма находится много интересных археологических памятников, это в том числе памятники сельскохозяйственной округи Херсонеса — греко-скифское городище Чайка, например.

Есть остатки древнего города Керкинитида на месте современной Евпатории, древнего небольшого городка Калос Лимен на территории около современного поселка Черноморское. Кроме того, остатки крепости Гезлев сохранились в той же Евпатории. То есть любители исторических достопримечательностей найдут их и в Западном Крыму тоже.

Беседовал Виктор Тузов