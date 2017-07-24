Приятное с полезным: необычные санатории Крыма

Время от времени всем хочется уехать на море, окунуться в теплую воду, позагорать на пляже. Однако все эти маленькие радости жизни можно совместить с приятными и полезными грязевыми ваннами, душем с минеральной водой. О крымских санаториях — в материале РИА Новости.

Санаторий "Меллас"

Меллас — малоизвестный курорт Крыма, примечательный главным образом целебным микроклиматом. Он расположен на южном берегу полуострова, восточнее Фороса, на расстоянии 42 километров от Ялты и 45 километров от Севастополя.

Это курорт для тех, кто ищет спокойное и уединенное место. Здесь можно отдохнуть и подлечиться. Основной профиль санатория — заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, костно-мышечного аппарата, нервной и эндокринной систем.

В "Мелласе" находится уникальная грязелечебница, в которую доставляются всемирно известные сакские лечебные грязи, которые славятся своей высокой терапевтической эффективностью при болезнях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыхания и других патологиях.

Гостям "Меллас" предлагает несколько вариантов размещения — это могут быть номера люкс, расположенные в коттеджах на пляже, или номера в бывшем дворце графа Л.А.Перовского, русского государственного деятеля, участника Отечественной войны 1812 года, или в типичных санаторных корпусах.

© РИА Новости / Василий Батанов Меллас — малоизвестный курорт Крыма, примечательный главным образом целебным микроклиматом © РИА Новости / Василий Батанов Меллас — малоизвестный курорт Крыма, примечательный главным образом целебным микроклиматом

Кстати, Мелласский парк — один из лучших на южном берегу Крыма. Он был заложен в 30-40-е годы XIX века и насчитывает более 180 видов ценных декоративных древесно-кустарниковых пород. В нем также можно увидеть оригинальный бассейн, вытянутый в виде эллипса, в водной глади которого отражаются горные вершины массива Ай-Юри, нависающего над санаторием.

Также в парке находятся мраморный фонтан — дань тому времени, с надписью арабской вязью: "Нет силы могущественнее Аллаха", белокаменная ротонда, многочисленные беседки, видовые площадки, расположенные в самых неожиданных местах, откуда открывается великолепная панорама моря и прибрежных окрестностей Мелласа. На территории "Мелласа", недалеко от моря, находится источник минеральной воды ессентуки №20.

Для того чтобы добраться в "Меллас", нужно сначала приехать в Ялту, где можно будет сесть на маршрутку до санатория.

"Жемчужина Крыма"

"Жемчужина" находится в самой теплой точке Крыма, прямо в центре Харакского парка, который был заложен еще в XIX веке. Сейчас он насчитывает более 320 видов экзотических и хвойных деревьев. Однако главной достопримечательностью санатория является дворец-замок "Ласточкино гнездо" — архитектурный памятник истории, построенный в 1912 году. Он расположен на отвесной 40-метровой скале мыса с красивым названием Ай-Тодор.

Уникальный скалистый берег создает великолепный спелеоэффект, который в сочетании с морскими бризами превращает воздух в прекрасную естественную ингаляцию, обладающую бронхорасширяющим и седативным действием.

© РИА Новости / Константин Чалабов Главной достопримечательностью санатория "Жемчужина Крыма" является дворец-замок "Ласточкино гнездо" - архитектурный памятник истории, построенный в 1912 году © РИА Новости / Константин Чалабов Главной достопримечательностью санатория "Жемчужина Крыма" является дворец-замок "Ласточкино гнездо" - архитектурный памятник истории, построенный в 1912 году

Помимо свежего воздуха и стандартных медицинских процедур "Жемчужина" может предложить своим посетителям грязелечение, или, как официально называют эту процедуру медики, бальнеотерапию. Она повышает иммунные и восстановительные силы организма, тренирует сердечно-сосудистую систему, снимает стресс, активизирует и нормализует обмен веществ. Для этого в санатории используются грязи Сакского озера, уникальные по биохимическому составу и эффективности воздействия.

Добраться до санатория можно от аэропорта и ж/д вокзала Симферополя рейсовым автобусом Симферополь — Ялта до города Ялты, а от автовокзала Ялты — автобусом №26 Ялта — Севастополь до поселка Гаспра.

Санаторий "Полтава-Крым"

Санаторий "Полтава-Крым" расположен в крымском городе Саки (в переводе с тюркского "грязь"). Город-курорт известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью. Первой деревянной грязелечебницей курорт в Саках обзавелся в 1828 году, однако озеро упоминается в трудах историков уже в V веке до н.э.

Саки — солнечный город, здесь намного больше солнечных дней в году, чем в Ялте. Среднегодовая температура воздуха здесь +12°С. Также здесь очень удобный для купания пологий берег, чистые песчаные пляжи. Кстати, неглубокий Каламитский залив быстро прогревается, и купаться можно уже с начала мая и до середины ноября.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Город-курорт Саки известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью © РИА Новости / Сергей Мальгавко Город-курорт Саки известен соленым озером, термальными источниками и лечебной грязью

Уникальная сакская грязь, которую используют для процедур в санатории, лечит бесплодие и простатит, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, псориаз, артрит и многое другое.

Помимо грязи в санатории "Полтава-Крым" предлагают и водолечение: рапное орошение, гидромассаж десен, душевые процедуры, йодобромные, хвойные, углекислые, кислородные, рапные и жемчужные ванны.

Добраться до санатория можно на маршрутном такси Симферополь — Саки до города Саки, а оттуда на автобусе №3 до санатория.

Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия"

Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия" состоит из четырех санаториев: "Россия", "Орлиное гнездо", "Приморье", "Горный". Примечательно, что они находятся в разных точках Крымского полуострова.

Каждый из санаториев предлагает услуги по лечению и профилактике заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем, центральной и периферической нервных систем, органов опоры и движения.

Из четверки особенно выделяются два — "Россия" и "Горный".

Санаторий "Россия" расположен в одном из красивейших мест Ялты, в вечнозеленом парке "Чукурлар". Парк площадью 14 гектаров у моря удивляет богатством экзотических деревьев и цветов: кипарис и кедр, пальмы и сосны, лавр и магнолия, эвкалипт, великолепные розы, а среди этих сказочных растений — фонтаны, беседки, клумбы. Санаторий находится недалеко от Ливадийского дворца — летней резиденции императорского рода Романовых.

Расположен он по адресу: Ялта, улица Коммунаров, дом 12.

© РИА Новости После трагедии на Чернобыльской АЭС санаторий "Горный" стал одним из основных лечебно-реабилитационных центров для жертв катастрофы © РИА Новости После трагедии на Чернобыльской АЭС санаторий "Горный" стал одним из основных лечебно-реабилитационных центров для жертв катастрофы

"Горный" по-своему уникален роде. В 1970-е годы на его базе был создан центр реабилитации космонавтов после длительных полетов. Тогда санаторий был секретным объектом и строго охранялся. Его рассекретили только после распада СССР.

После трагедии на Чернобыльской АЭС санаторий стал одним из основных лечебно-реабилитационных центров для жертв Чернобыльской катастрофы, людей, которые пострадали от пребывания в зонах жесткого ионизирующего излучения, атомщиков. Здравница носила официальный статус клинического санатория.

Этот корпус находится по адресу: поселок городского типа Ливадия-1, Алупкинское шоссе, дом 1.