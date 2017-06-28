МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Усилия руководства вузов и органов власти привели к значительному расширению присутствия российских вузов в Шанхайском предметном рейтинге университетов, где учебные заведения РФ демонстрируют свой высокий уровень, сказала РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя результаты международного рейтинга за 2017 год.

Ранее сообщалось, что двенадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ им. Ломоносова. Русскоязычную версию рейтинга подготовил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

"Усилия, предпринимаемые сотрудниками университетов, руководством вузов, органами власти, привели к значительному расширению присутствия университетов в рейтинге. Особо стоит отметить, что наши университеты показывают рост по таким наукам, как математика, физика, химия. Российские вузы демонстрируют высокий уровень предметной подготовки", — сказала Васильева.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и др. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.