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Эксперт: профстандарт позволит родителям участвовать в аттестации учителей

Сюжет:
Профстандарт учителя: новые возможности роста (15)
10:4810.05.2017
(обновлено: 10:54 10.05.2017)
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© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкШколаШкола
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Родительское сообщество участвует в доработке и подготовке к внедрению профессионального стандарта педагога, принятого в 2013 году. Какой может быть роль родителей при оценке профессионального уровня педагогов? Что внедрение нового профстандарта даст учителю и ученику? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" рассказал ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, член регионального штаба ОНФ в Москве Алексей Гусев.

- Алексей Владимирович, как родительское сообщество относится к подготовке внедрения нового профессионального стандарта педагога? 

— Мы положительно относимся к этой работе и сами активно в ней участвуем. Специалисты советуются с родителями, как выстраивать систему профессионального роста педагогического работника, а также как поэтапно внедрять новые правила. 

Учитель с учениками
© Fotolia / Gpointstudio
Эксперт: профессиональный стандарт поможет педагогу учить разных детей
Мы поддерживаем мнение о необходимости создания возможностей для так называемого "горизонтального роста" педагога. До сих пор у нас талантливые педагоги традиционно становились администраторами. Действительно, куда может вырасти учитель? Только стать завучем и директором школы, а далее — как судьба сложится. 

Но к чему приводит такой рост? К тому, что яркие и интересные люди уходят из профессии, а значит, от наших детей. Кроме того, не из всякого хорошего учителя получается хороший администратор. И происходит профессиональная дезорганизация педагога. 

Предлагаемая новым стандартом система карьерного роста учителя позволит выстроить систему мотивации учителей. Мы надеемся, что отзывы и отклики родителей также будут учитываться при повышении статуса педагога. 

В то же время, нас волнует, не отвлечет ли педагогов от их работы с учениками эта новая, более громоздкая система аттестации, как в свое время их отвлекло введение новой системы отчетности.

- Каким вы видите оптимальное участие родителей в оценке профессионального уровня педагогов, чтобы исключить возможность родительской мести ("вот я тебя сейчас оценю")?

— Чтобы избежать возможного родительского шантажа, в системе аттестации и профессионального роста педагога должны участвовать, прежде всего, управляющие советы. То есть те структуры, в которых представительствуют родители, избранные сообществом и соучаствующие в управлении образовательной организацией. Именно такая "ступенька" сможет ограничить всевозможные "разборки" между родителями и неугодными им педагогами. 

Ректор МГППУ Виталий Рубцов на всероссийской конференции по обсуждению содержания профстандарта педагога. 21 декабря 2016
© Фото : МГППУ
Рубцов: семья - самый серьезный партнер в разработке стандарта педагога
Кроме того, когда эта система будет внедряться, то должна быть проведена очень большая работа по просвещению и информированию родителей о том, что это за система, как она работает, какие признаки должны присутствовать в работе ведущего учителя или учителя-эксперта.

- Как должна в новых условиях, на ваш взгляд, измениться система повышения квалификации педагога?

— В первую очередь, она должна возродиться в принципе. На сегодняшний день она в полном развале. Региональные институты повышения квалификации работают по принципу исполнения самых разных образовательных услуг, нет какого-то единого вектора, идеологии. И я думаю, что ориентиры, заложенные в профстандарте, как раз и должны стать ориентирами для системы повышения квалификации. 

Во вторую очередь, внедрение нового профстандарта педагога должно вернуть систему образования педагогов-методистов. Старший учитель должен стать наставником своих коллег. 

Урок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Эксперт: учитель становится инженером образовательного пространства
Мы сейчас слишком увлеклись организационно-хозяйственными функциями, у нас директор — менеджер, завуч — менеджер, а кто наставник учителей, кто лидер педагогического коллектива? Кто тот вдохновитель, который подсказывает вопросы по содержанию предметной области – по типам, видам и формам и содержанию урока? 

До сравнительно недавнего времени это были районные, окружные и региональные методисты-предметники. Сейчас их как таковых нет. Оптимизация "вымыла" должность методиста, как и многие другие полезные должности, из нашей образовательной системы. И сегодня мы надеемся если не на возрождение должности методиста-предметника, то на возрождение функций, необходимых для решения методических вопросов. 

- Как новый профессиональный стандарт, по-вашему, может и должен отразиться на ступени дошкольного образования?

— Поскольку государство совершенно справедливо признало дошкольное образование самостоятельным уровнем образования, то к нему также должны относиться все новации, требования и возможности нового стандарта. И действительно, если воспринимать дошкольное образование как серьезную комплексную систему, а не как место социальной консервации ребенка для присмотра и ухода, то и в нем должны присутствовать и соответствующие специалисты.

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
Согласно майским указам Президента России В.В. Путина 2012 года, оплата труда педагогов дошкольного образования должна быть приближена к оплате труда педагогов средней школы. Требования к их работе также должны быть сближены. Поэтому, мне кажется, включение педагогов дошкольного образования в систему профессионального стандарта позволит вслед за требованиями поднять и их статус. 

Действительно, время простого присмотра и ухода за детьми прошло. Если мы говорим об определенном уровне образования, то и педагоги должны быть соответствующие.

- Насколько, на ваш взгляд, педагоги дошкольного образования готовы к принятию новых правил?  

— Тут можно шире ставить вопрос: насколько вообще педагоги готовы к принятию новаций. Это действительно сложная история, потому что тему реформирования образования мы настолько "заездили", что педагоги уже устали от перемен. Именно поэтому авторы проекта профессионального стандарта говорят об очень щадящем, постепенном его введении начиная с 2019 года. 

Конечно, если стандарт свалится внезапно, как снег на голову, он вызовет среди педагогов рост социального напряжения и очередную волну разочарований в профессии. К сегодняшнему дню накопилось множество нерешенных вопросов, связанных с модернизацией образования, с уже начатыми и повисшими в воздухе преобразованиями. Рост заработной платы педагогов происходит, в основном, за счет увеличения нагрузки.

Директор школы у доски. Архивное фото
© Fotolia / peshkov
Минобрнауки намерено работать над системой учительского роста до 2020 года
Поэтому вводить стандарт нужно аккуратно, деликатно, проводя очень подробную информационную политику, опираясь на мнение родителей. Семьи должны понять, что это общее и нужное дело, которое повысит качество образования и даст возможность педагогам расти не только из учителя в завуча, но и заниматься профессиональным ростом внутри своей предметной области.

- Какие преимущества получат ученики от внедрения профстандарта педагога?

— Для нас, родителей, важнее всего, чтобы школа максимально адекватно реагировала на наш запрос и создавала возможности для развития потенциала ребенка. 

Профессиональная дифференциация педагогов приведет, на мой взгляд, к тому, что у учеников появится больше возможностей для занятий со специалистами, углубленно знающими предмет. Или, наоборот, если предметная область для ребенка, уже определившегося со своей профориентацией, менее важна, он пройдет соответствующий курс в ознакомительном формате с учителем не самой высшей квалификации. 

Индивидуальные особенности детей-инвалидов и детей с разными образовательными потребностями учитываются и сейчас, но внедрение стандарта расширит этот спектр возможностей. 

Конечно, мы не ждем, что по мановению волшебной палочки все перемены произойдут внезапно. Это большой путь, и мы только в начале этого пути.

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