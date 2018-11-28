Рапота назвал сферы взаимодействия Псковской области и Белоруссии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У Белоруссии и Псковской области есть точки для роста взаимодействия в области экономики, культуры и образования, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым.

"Мы приехали сюда, чтобы посмотреть потенциал дальнейшего развития, что мы еще можем сделать. Есть точки возможного роста взаимодействия. Например, в области хорошо развито производство комбикормов, в Республике Беларусь сегодня этому также уделяется большое внимание. Вот сфера взаимодействия, где бы мы могли поучаствовать. В области также есть достаточно развитое производство кабельной продукции. Строительство любого крупного предприятия без нее обойтись не может. Сейчас строится атомная электростанция в Белоруссии, требуется огромное количество этого продукта. В Белоруссии имеется свое, очень динамично развивающееся производство кабельной продукции, но и здесь можно подумать о том, как объединить усилия, и, может быть, выйти на рынок с каким-то совместным продуктом", — сказал Рапота российским и белорусским журналистам, совершающим пресс-тур по Псковской области.

Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

По словам Рапоты, есть потенциал взаимодействия и в сфере образования и науки. "В приграничной Могилевской области существует российско-белорусский университет. Мы много копий сломали, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие этого учебного заведения. Я считаю, что это действительно очень важно, и самое главное, университет уже завоевал авторитет в научном и образовательном пространстве. Пожалуйста — вот сфера взаимодействия", — пояснил он.

По мнению госсекретаря, общая граница с Белоруссией дает Псковской области дополнительные преимущества.

"Здесь нужно проанализировать вообще все виды нашей деятельности в сфере промышленности, сельского хозяйства, и найти возможности для дальнейших действий. Это перспективно еще и потому, что Псковская область — это приграничный с Белоруссией регион. И это дает дополнительные преимущества в развитии взаимодействия", — резюмировал Рапота.