Рапота назвал сферы взаимодействия Псковской области и Белоруссии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У Белоруссии и Псковской области есть точки для роста взаимодействия в области экономики, культуры и образования, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым.
Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
По словам Рапоты, есть потенциал взаимодействия и в сфере образования и науки. "В приграничной Могилевской области существует российско-белорусский университет. Мы много копий сломали, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие этого учебного заведения. Я считаю, что это действительно очень важно, и самое главное, университет уже завоевал авторитет в научном и образовательном пространстве. Пожалуйста — вот сфера взаимодействия", — пояснил он.
По мнению госсекретаря, общая граница с Белоруссией дает Псковской области дополнительные преимущества.
"Здесь нужно проанализировать вообще все виды нашей деятельности в сфере промышленности, сельского хозяйства, и найти возможности для дальнейших действий. Это перспективно еще и потому, что Псковская область — это приграничный с Белоруссией регион. И это дает дополнительные преимущества в развитии взаимодействия", — резюмировал Рапота.