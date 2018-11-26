Журналисты из России и Белоруссии познакомятся с Псковской областью

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь на 2018-2020 годы смогут оценить представители СМИ двух стран в ходе начинающегося во вторник пресс-тура в этот северо-западный российский регион.

Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", в его программе предусмотрена встреча представителей СМИ с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В ходе поездки участники тура посетят особую экономическую зону "Моглино" — территорию, созданную для реализации инвестиционных проектов.

С 2012 года она наделена специальным юридическим статусом, что позволяет сократить издержки инвесторов в среднем на 30-40% по сравнению с общероссийскими показателями.

Представители СМИ также познакомятся со знаменитым музеем-заповедником А. С. Пушкина "Михайловское", где поэт создал около ста литературных произведений. Еще одним пунктом программы пресс-тура станет Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.