Москва и Минск хотят подготовить договор о визах в декабре, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Проект белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подготовить к подписанию 13 декабря, когда в Бресте пройдет заседание Совета министров Союзного государства, сообщил в среду в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Последний раунд (переговоров по визовому соглашению — ред.) состоялся буквально несколько дней назад на уровне делегаций, сформированных в межведомственном составе… Очередной вехой для выхода уже на окончательные договоренности будет, по-моему, конец ноября — начало декабря, когда эксперты должны в очередной раз уже в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор остающихся вопросов. По-моему, остались технические вопросы", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "последний раунд (переговоров — ред.) зафиксировал серьезный прогресс".

"И к 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание", — сказал глава МИД РФ. Он пояснил, что соглашение "должно снять все озабоченности с обеих сторон".

Ранее посол РФ в Минске Михаил Бабич сообщил, что документ находится в высокой степени готовности и может быть подписан "в самое ближайшее время".

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.