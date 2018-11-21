Москва и Минск хотят подготовить договор о визах в декабре, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Проект белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подготовить к подписанию 13 декабря, когда в Бресте пройдет заседание Совета министров Союзного государства, сообщил в среду в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, "последний раунд (переговоров — ред.) зафиксировал серьезный прогресс".
"И к 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание", — сказал глава МИД РФ. Он пояснил, что соглашение "должно снять все озабоченности с обеих сторон".
Ранее посол РФ в Минске Михаил Бабич сообщил, что документ находится в высокой степени готовности и может быть подписан "в самое ближайшее время".
Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.